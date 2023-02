"Nguồn nước yêu thương" và nhiều hoạt động ý nghĩa của Thiện nguyện Từ Tâm

Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Kiên Giang và UBND huyện An Minh, nhóm Thiện nguyện Từ Tâm (TNTT) cùng với Câu lạc bộ Ama Rotary Nhật Bản đã tổ chức Lễ nghiệm thu và bàn giao 04 hệ thống máy lọc nước cho trường Mầm non xã Đông Hưng A, Trường tiểu học Vân Khánh Đông 1, Trường tiểu học Đông Hưng B, và Trường tiểu học Thị trấn 1 trên địa bàn huyện An Minh.

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Kiên Giang và UBND huyện An Minh, nhóm Thiện nguyện Từ Tâm (TNTT) cùng với Câu lạc bộ Ama Rotary Nhật Bản, tại Lễ nghiệm thu và bàn giao 04 hệ thống máy lọc nước cho trường Mầm non xã Đông Hưng A (Ảnh: Nhóm TT cung cấp).

Mỗi trường học được tài trợ 01 hệ thống Máy lọc nước RO có công suất 150 l/h, vận hành tự động và có chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. Mỗi hệ thống máy lọc nước tinh khiết bao gồm bình chứa tiền xử lý dung tích 1.000l, hệ thống máy lọc tự động, và bình chứa nước sạch sau lọc dung tích 500l... Tổng giá trị tài trợ cho chương trình là 248,2 triệu đồng, trong đó Câu lạc bộ Ama Rotary ( District 2760) là nhà tài trợ chính với số tiền 192 triệu đồng, Nhóm thiện nguyện Từ Tâm kết nối và đồng tài trợ 56,2 triệu đồng.

Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm và các đơn vị tham gia chương trình trao quà tại Trường tiểu học Vân Khánh Đông 1, Trường tiểu học Đông Hưng B (Ảnh: Nhóm TT cung cấp).

Nhân dịp này, các nhà tài trợ cũng tổ chức trao quà và học bổng cho 20 em học sinh nghèo hiếu học tại các trường nói trên với mỗi phần quà gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và 10 quyển tập, 1 áo mưa.

Trong buổi lễ trao tặng hệ thống nước sạch, ông Goto đại diện câu lạc bộ AMA Rotary đã bày tỏ sự cảm ơn tới nhóm TNTT, các đơn vị liên quan đã kết nối và đồng hành, đồng thời bày tỏ niềm vui khi hệ thống đã được đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ. Ông mong muốn thông qua chương trình tài trợ nụ cười của các em học sinh sẽ được lan tỏa đồng thời hệ thống nước sạch sẽ đóng góp cho việc cải thiện sức khỏe của các em học sinh tại các điểm trường.

Ông Goto - đại diện câu lạc bộ AMA Rotary (bên trái) trong buổi lễ nghiệm thu và bàn giao hệ thống máy lọc nước.

An Minh là huyện nằm trong vùng U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang, thuộc vùng sâu nằm sát Biển Đông, nguồn nước trên địa bàn chủ yếu là nước mặn và nước lợ phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đa số người dân trong huyện chưa được tiếp cận nguồn nước sạch để sinh hoạt. Hạn mặn đã khiến cho đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Vì thiếu nước sinh hoạt, người dân nơi đây phải đi mua nước với giá rất cao. Vào mùa cao điểm, dù phải mua với mức giá cao nhưng không phải lúc nào nguồn nước sạch cũng đủ cung ứng, do vậy vấn đề về nước sạch tại đây đang thực sự bức thiết.

Bà Nguyễn Kim Thúy- Tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Vàng (áo tím) cùng ông Tanikawa xem lại những hình ảnh của chuyến khảo sát trao tặng hệ thống máy lọc nước ngày 17/11/2022 cùng những hình ảnh thiện nguyện của nhóm TNTT.

Chương trình thiện nguyện quốc tế kết hợp giữa Câu lạc bộ Ama Rotary (District 2760) và Nhóm thiện nguyện Từ Tâm đã hỗ trợ phần nào nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của thầy cô và các em học sinh trên địa bàn huyện An Minh.

Trước đó, 1/2 vừa qua, nhóm thiện nguyện Từ Tâm đã làm lễ khởi công Cầu Từ Tâm 152 tại Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Cầu có thiết kết bê tông cốt thép, dài 20 m, rộng 3,5 m, tải trọng 3 tấn với kinh phí xây dựng 330 triệu đồng. Nhóm thiện nguyện Từ Tâm tài trợ 210 triệu đồng, nhân dân địa phương đóng góp 120 triệu đồng và chung tay xây dựng.

Chị Nguyễn Kim Thúy- Thành viên đồng sáng lập nhóm TNTT đại diện trao bảng tài trợ kinh phí xây cầu Từ Tâm 152 cho địa phương.

Đây là cây cầu dân sinh thứ 13 được khởi công tại tỉnh Kiên Giang và cũng là cây đầu tiên mở màn chiến dịch thiện nguyện mừng Xuân Quý Mão của Nhóm thiện nguyện Từ Tâm. Khi hoàn thành, cầu sẽ giúp bà con đi lại, thông thương hàng hóa thuận lợi và an toàn hơn, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng tại địa phương.