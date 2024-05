Người Việt sốc, mất trắng tài sản cả chục tỷ đồng vì cháy chợ ở Ba Lan

Không thể tin tài sản tiền tỷ thành tro bụi sau một đêm

Nhìn ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên từ chợ trung tâm thương mại Marywilska 44 ở Warsaw, Ba Lan) sáng 12/5, chị Nguyễn Chung (tiểu thương người Việt) chỉ biết gào khóc bất lực: "Trắng tay rồi. Hết sạch tiền rồi. Giờ biết đi đâu về đâu?".

Không riêng chị Chung, vụ hỏa hoạn tại khu chợ trung tâm thương mại này là thảm kịch với hàng nghìn hộ kinh doanh trong đó đa số là người Việt ở Ba Lan.

"Hiện tại không ai tin là mình đã mất trắng chỉ sau một đêm", chị Chung vẫn chưa hết bàng hoàng khi trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 13/5.

Hình ảnh vụ hỏa hoạn tại chợ trung tâm thương mại Marywilska 44 sáng 12/5.

Chị Chung có quầy hàng thời trang dành cho phụ nữ ở khu B của khu trung tâm thương mại. Sáng sớm 12/5, khoảng hơn 3h sáng giờ Ba Lan, chị Chung nhận được tin cả khu chợ bốc cháy.

Vợ chồng chị tá hỏa lao xe đến nơi thì bị chặn phía bên ngoài. Họ cùng hàng trăm tiểu thương bất lực nhìn biển lửa nhấn chìm toàn bộ tài sản.

Chị Chung ngã quỵ. Nhiều người Việt xung quanh cũng chỉ biết gào khóc, nhiều người nằm vật ra đường vì bất lực.

Vụ cháy thiêu rụi tài sản của nhiều người Việt xa xứ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chợ được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy ở mỗi khu, có cửa chống cháy ngăn cách các khu, khi có báo cháy, cửa sẽ tự đóng lại, nóc trên của tòa nhà sẽ mở cửa trời ra.

Chúng tôi vì thế chưa bao giờ tưởng tượng ra thảm họa này. Rất nhiều người ngoài hàng hóa, còn để tiền tại quầy nên thiệt hại rất nặng nề. Mọi người hầu hết chỉ mua bảo hiểm cháy nổ một chiều hoặc mua với giá trị thấp nên không rõ có được hỗ trợ gì không", chị Chung cho hay.

Chị Trần Hải cùng chồng sang Ba Lan sinh sống đã 20 năm. Vụ hỏa hoạn trung tâm thương mại Marywilska 44 gần như biến mọi tài sản của họ thành tro bụi.

Theo chị Hải, từ sau dịch bệnh Covid-19, nhiều người Việt đã gặp khó khăn trong kinh doanh buôn bán. Năm nay, ai cũng hi vọng có chút khởi sắc nên tập trung vốn liếng làm ăn. Thời điểm này nhiều người đổ rất nhiều tiền nhập hàng vì vào đầu vụ. Vợ chồng chị Hải cũng mới nhập hàng từ thứ 5 tuần trước.

"Vậy mà toàn bộ tiền hàng khoảng 200.000 PLN Ba Lan (gần 1,3 tỷ đồng) cùng nhiều giấy tờ liên quan của chúng tôi bị thiêu rụi.

Cửa hàng nuôi sống cả gia đình nên vợ chồng tôi dồn hết vốn liếng vào đây. Chúng tôi cũng mua bảo hiểm cháy nổ nhưng để trong quầy bị cháy, giờ không biết sẽ giải quyết ra sao", chị Hải buồn bã nói.

Từ hôm qua đến nay, vợ chồng chị Phạm Thị Thục không thể chợp mắt vì cú sốc mất trắng tài sản sau vụ hỏa hoạn.

Chị Thục ước tính, tài sản thiệt hại trong vụ cháy là 300.000 USD (khoảng 7,5 tỷ đồng). "Chúng tôi sang đây làm ăn từ năm 2004 nhưng giờ chẳng còn gì trong tay", chị Thục nói.

Khói đen bao trùm khu chợ nhiều giờ sau vụ cháy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chủ phá sản, thợ thất nghiệp

Anh Hoàng (quê Nghệ An) cùng anh em có 4 cửa hàng nail (chăm sóc móng tay, móng chân) tại trung tâm thương mại này. Tuy nhiên, tất cả cũng bị cháy rụi sau trận hỏa hoạn.

"Bây giờ chủ thì phá sản, thợ thì thất nghiệp. Tôi chưa biết những ngày tới sẽ tính sao. Thực sự rất buồn", anh Hoàng thở dài nói về cửa hàng có 20 thợ làm nail của mình.

Theo người đàn ông quê Nghệ An, tại khu trung tâm này còn có khoảng 500-600 thợ nail người Việt. Tất cả đều hoang mang không biết sẽ làm gì để mưu sinh nơi xứ người sau vụ hỏa hoạn.

Khung cảnh hoang tàn sau vụ cháy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Các quầy hàng là toàn bộ tài sản với nhiều người Việt. Người Việt đi buôn bán đi làm tại Ba Lan hầu hết đều để tiền lại quầy nên khi cháy thì cả hàng hóa lẫn tiền cũng cháy hết.

Tính trung bình mỗi quầy tiền hàng rơi vào khoảng 1-1,3 tỷ đồng, chưa tính đến tiền mua quầy và tiền người dân bỏ lại ở quầy bị cháy. Có đồng hương cho biết bị mất cả chục tỷ, gần như không còn một xu dính túi sau vụ hỏa hoạn. Chúng tôi nóng lòng muốn biết nguyên nhân vụ cháy khiến toàn bộ cơ nghiệp của chúng tôi bị thiêu rụi", anh Hoàng nói.

Sau vụ hỏa hoạn, chị Nguyễn Chung và nhiều người Việt cho biết, đã nhận được thông báo hỏi thăm từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Trong trường hợp người Việt bị mất giấy tờ sẽ được Đại sứ quán hỗ trợ làm giấy tờ, hộ chiếu. Ngoài ra, nhiều hội đồng hương người Việt tại Ba Lan cũng bước đầu có những hoạt động hỗ trợ.

Trung tâm Marywilska 44 có 1.400 gian hàng, trong đó có khoảng 1/3 gian hàng của người Việt. Đây là nơi làm ăn buôn bán của nhiều tiểu thương người Việt tại thủ đô Ba Lan như chị Thục, chị Hải hay chị Chung…

Ngoài quần áo, nhiều người buôn bán đồ gia dụng, mở các tiệm chăm sóc móng tay, móng chân.

Vụ cháy bùng phát vào rạng sáng ngày 12/5. Khoảng sau 10 phút từ khi nhận được báo động, đội cứu hỏa đầu tiên đã có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, do hàng hóa quá nhiều, trong đó có các mặt hàng may mặc, và do thời tiết khô, ngọn lửa đã lan nhanh, gần như toàn bộ trung tâm thương mại đã bị lửa tàn phá.

Thông tin sơ bộ ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người, song gần như toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. Giới chức gửi tin nhắn cảnh báo người dân địa phương về vụ hỏa hoạn và yêu cầu họ ở trong nhà, đóng cửa sổ, đề phòng khói độc.

Ngày 12/5, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, ông Trần Tuấn Anh cho biết toàn bộ khu trung tâm thương mại tại số 44 Marywilska, thủ đô Vacsava của Ba Lan đã bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Hội người Việt Nam tại Ba Lan đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán để nắm bắt thông tin, động viên, thăm hỏi bà con có quầy hàng bị thiệt hại trong vụ cháy và vận động quyên góp hỗ trợ bước đầu.