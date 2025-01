Người phụ nữ vui mừng nhận lại tiền chuyển nhầm từ... 2 năm trước

Chiều 6/1, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Công an xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao số tiền 15 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho chị Hồ Thị Lê Na (SN 1994, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Vào tháng 1/2023, Công an xã Diễn Thịnh nhận được đề nghị giúp đỡ từ chị Na. Theo chị Na, ngày 18/1/2023, chị đã chuyển nhầm vào tài khoản mang tên Hoàng Thị Mai. Qua xác minh từ ngân hàng, chị Na biết được chị Mai là công dân xã Diễn Thịnh nhưng không thể liên lạc được.

Chị Hồ Thị Lê Na vui mừng nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm từ 2 năm trước (Ảnh: Hoàng Anh).

Xác minh của Công an xã Diễn Thịnh cho thấy, chị Mai đúng là công dân địa phương. Tuy nhiên, chị đã ra nước ngoài, khiến việc xác định tài khoản có nhận được số tiền 15 triệu đồng chuyển nhầm hay không trở nên khó khăn.

Đầu tháng 1, khi biết chị Hoàng Thị Mai về Việt Nam thăm gia đình, Công an xã Diễn Thịnh đã chủ động liên hệ để kiểm tra thông tin về khoản tiền chuyển nhầm từ 2 năm trước.

Trong quá trình làm việc với công an, chị Mai ngạc nhiên khi biết mình đã nhận được tiền chuyển nhầm. Chị cho biết tài khoản này do công ty cũ mở để thanh toán tiền lương. Khi nghỉ việc để ra nước ngoài, chị không sử dụng tài khoản này nữa và cũng không còn dùng số điện thoại nhận thông báo biến động số dư.

Chị Mai cùng Công an xã Diễn Thịnh đã đến ngân hàng kiểm tra tài khoản và phát hiện có khoản tiền 15 triệu đồng nhận chuyển nhầm từ 2 năm trước. Toàn bộ số tiền này đã được chị Mai rút ra và bàn giao cho Công an xã Diễn Thịnh để trả lại cho chính chủ.

"Sáng 6/1, tôi nhận được cuộc gọi từ Công an xã Diễn Thịnh, mời có mặt tại trụ sở để nhận bàn giao số tiền 15 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Nói thật, sau 2 năm, tôi cũng không còn hi vọng nhận lại số tiền này nữa, nên khi tiếp nhận thông tin từ công an thì rất ngạc nhiên và vui mừng. Cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diễn Thịnh đã dành cho tôi món quà Tết sớm đặc biệt này", chị Lê Na chia sẻ.