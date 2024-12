Người đạp xích lô chở Sơn Tùng: Không biết là ca sĩ, ngỡ là Việt kiều

Tối 14/12, trong chương trình ca nhạc diễn ra ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ca sĩ Sơn Tùng M-TP góp mặt và thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Ở cuối chương trình, anh khẳng định: "Dù có thể nào đi chăng nữa thì ngày mai Sơn Tùng M-TP sẽ đi xích lô dạo quanh hồ Gươm".

Câu nói này của chàng ca sĩ quê Thái Bình đã khiến người hâm mộ háo hức, mong chờ có cơ hội diện kiến anh.

Trưa 17/12, trên fanpage với 14 triệu lượt theo dõi, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đăng tải hình ảnh ngồi trên xe xích lô ở hồ Tây và chụp một số hình ảnh tại đây.

Loạt hình ảnh ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì không có may mắn được chụp ảnh với thần tượng tại hồ Tây.

Nam ca sĩ ngồi trên xe xích lô chụp ảnh (Ảnh: Fanpage Sơn Tùng M-TP).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Phạm Đức Tuyên (quê Nam Định) xác nhận là người đạp xích lô, chở ca sĩ Sơn Tùng M-TP vào trưa 15/12.

"Tôi không biết chàng trai đó là ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Khoảng 11h40, ê-kíp của ca sĩ đặt xe xích lô đi dạo hồ Tây. 12h, chuyến xe khởi hành từ khu vực phía sau thư viện của Trường THPT Chu Văn An, sau đó vòng lại và kết thúc lúc 13h. Nam ca sĩ ngồi trên xe khoảng 15 phút để chụp ảnh, sau đó bố mẹ của Sơn Tùng M-TP lên xe.

Ban đầu, ê-kíp còn có kế hoạch thuê xích lô để đi ở khu vực đường Hoàng Diệu gần Hoàng Thành Thăng Long, cuối cùng lịch trình kết thúc sớm hơn dự kiến", anh Tuyên cho biết.

Theo anh Tuyên, trong quá trình di chuyển, anh và khách không nói chuyện. Trước khi lên xe, nam ca sĩ lễ phép "chào bác".

"Khi về nhà, tôi mới biết đó là ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Tôi cảm thấy may mắn và rất vui khi hình ảnh chuyến xe xích lô nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng", anh Tuyên nói thêm.

Được biết, anh Tuyên đã có thâm niên 20 năm đạp xe xích lô chở khách tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, anh có cơ hội chở một ca sĩ nổi tiếng đi dạo hồ Tây.

Nghĩ ca sĩ Sơn Tùng M-TP là Việt kiều

Chị Phạm Mơ (ở Xuân Trường, Nam Định) - em gái của anh Tuyên - cho biết, tối 15/12, như thường lệ, chị và anh trai gọi điện để trò chuyện, kể về những sự việc diễn ra trong ngày.

"Hôm ấy, anh kể trong ngày được một nam Việt kiều ăn mặc sang trọng thuê xe xích lô chụp ảnh. Chàng trai trẻ ngồi phía trước còn anh tôi trong tư thế đạp xe ở phía sau để chụp ảnh cùng", chị Mơ kể.

Anh Tuyên - người đạp xích lô không biết vị khách anh chở là ca sĩ Sơn Tùng M-TP cho đến khi thấy có một số người xin chụp ảnh cùng (Ảnh: Fanpage Sơn Tùng M-TP).

Hôm sau, chị Mơ tiếp tục nhận được điện thoại của anh Tuyên. Lúc này anh Tuyên cho biết, vị khách ngỡ là Việt kiều đã thuê xe để chụp ảnh hôm 15/12 là Sơn Tùng M-TP.

"Anh tôi vốn không biết Sơn Tùng M-TP là ai, không biết mình gặp mặt một ca sĩ nổi tiếng. Mãi sau này khi nói chuyện với các lái xe xích lô khác anh mới biết", chị Mơ nói.

Trưa 17/12, thấy hình ảnh của anh trai xuất hiện trên trang cá nhân của Sơn Tùng, chị Mơ khá bất ngờ. Đọc bình luận, chị thấy nhiều người nhận xét anh trai chị có gương mặt "lạnh lùng", "bình tĩnh" khi gặp người nổi tiếng.

Nam ca sĩ chụp một số hình ảnh bên lan can ven hồ Tây (Ảnh: Fanpage Sơn Tùng M-TP).

Chị Mơ chia sẻ: "Anh trai tôi vốn chỉ lo làm ăn, không để ý đến ca sĩ hay người nổi tiếng. Vì vậy, khi gặp Sơn Tùng, anh phục vụ chu đáo như một vị khách. Bình thường anh ấy rất cởi mở, vui tính".

Trước đó, ngày 27/11, trên trang Fanpage, nam ca sĩ người Thái Bình chia sẻ khoảnh khắc ngồi uống trà đá tại một quán ở vỉa hè ở Hà Nội.

Bài viết nhận về gần nửa triệu lượt yêu thích cùng hàng trăm nghìn bình luận. Chỉ sau vài giờ kể từ thời điểm chàng trai gốc Thái Bình đăng ảnh, quán trà đá đã chật kín khách. Thậm chí, chủ quán phải kê thêm ghế để phục vụ các bạn trẻ đến chụp ảnh.

Do lượng khách tới quán quá đông, ngồi tràn ra vỉa hè, không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự nên lực lượng chức năng yêu cầu tạm đóng cửa quán ngay trong chiều 27/11.