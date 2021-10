Người dân Quảng Nam tất bật dọn dẹp sau cơn lũ

Dân trí Chiều 18/10, các tuyến đường tại phố cổ Hội An, huyện Đại Lộc… tỉnh Quảng Nam nước đã rút. Người dân bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phố sá theo phương châm "nước rút đến đâu dọn dẹp đến đấy".

Do ảnh hưởng của mưa to cộng với xả lũ của các đập thủy điện, khiến nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An đều chìm trong biển nước. Nhiều khu vực trũng thấp của Hội An như Cẩm Kim, Cẩm Nam, Cẩm Châu… đã bị ngập nước, có nơi ngập sâu hơn 1,5 m.

Chiều 18/10, nước đã bắt đầu rút ở hầu hết các tuyến đường trong phố cổ Hội An, chỉ còn đường Bạch Đằng còn ngập.

Nước rút đến đâu người dân dọn dẹp đến đấy để tránh bùn non khô lại khó dọn dẹp.

Đến chiều 18/10, nước đã rút ở hầu hết các tuyến đường, chỉ còn tuyến đường Bạch Đằng dọc sông Hoài nước còn khoảng 50cm, bùn non bám dày đặc khiến việc dọn dẹp gặp nhiều khó khăn.

Nhiều nhà dân, nhà hàng, homestay... bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh trong ngoài theo chiều rút của nước để tránh bùn non bám khô.

Tại Công viên vườn tượng An Hội, công nhân vệ sinh môi trường cũng tất bật dọn dẹp để trả lại không gian đi bộ cho du khách.

Các ống bơm công suất lớn được huy động mới có thể đẩy được lớp bùn non bám dày đặc trên đường đi, họ phải tranh thủ từng giờ vì nắng lên bùn sẽ bám cứng khó dọn dẹp hơn.

Đơn vị vệ sinh thành phố tiến hành thu gom rác ở nhiều nơi, vớt rác trên sông, dọn dẹp ở các nơi công cộng của thành phố… Tuy nhiên, người dân vẫn thấp thỏm lo lắng về tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ trong thời gian đến, khi mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu.

Hàng tấn rác mắc kẹt tại cầu An Hội được dọn dẹp từ sáng sớm 18/10 đến chiều tối vẫn chưa xong.

Ghi nhận tại huyện Đại Lộc, trong ngày 18/10, nước lũ trên sông Vu Gia đã rút xuống, người dân xã Đại Đồng, Đại An, thị trấn Ái Nghĩa… hối hả dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đưa đồ đạc về vị trí cũ sớm ổn định lại cuộc sống.

Bà Lê Thị Hà, trú huyện Đại Lộc đang dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút.

Một số tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đường liên xã Đại Đồng… bị ngập nước sâu giờ đã rút xuống, phương tiện lưu thông đi lại thuận lợi. Cũng trong ngày 18/10, nhiều cơ quan, trường học trên địa bàn huyện Đại Lộc đã huy động nhiều cán bộ, giáo viên để dọn bùn non.

Thầy, cô giáo Trường tiểu học Trương Hoành, huyện Đại Lộc dọn dẹp bùn non ngập sân trường.

Bà Lê Thị Hà (70 tuổi, trú xã Đại Đồng) cho biết, từ hôm qua (17/10) nước lũ dâng nhanh, nhà bà ngập sâu gần 2m làm nhiều đồ đạc không kịp đưa lên cao đã bị hư hỏng. "Đêm qua cả 2 vợ chồng thức trắng để canh nước lũ. May đến sáng nay nước lũ rút nên tôi và chồng dọn lại đồ đạc, quét bùn đất bám trong nhà", bà Hà nói.

Người dân dọn bùn đất, trên đoạn đường chính của UBND xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch huyện Đại Lộc cho biết, trưa 18/10, nước lũ đã rút tất cả khu vực trên địa bàn huyện Đại Lộc. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ, huyện đã huy động các cán bộ, chiến sĩ về các địa phương để giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục một số tuyến đường bị hư hỏng.

"Chúng tôi đã yêu cầu các địa phương làm báo cáo thiệt hại sau trận lũ, sớm lên phương án hỗ trợ đối với những hộ dân chịu thiệt hại nặng", ông Quang thông tin.

Công Bính - Ngô Linh