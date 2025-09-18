Người đàn ông 70 tuổi trèo qua ban công nhảy xuống đường, rơi trúng bà cụ

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18h ngày 14/9 (giờ địa phương), người đàn ông này leo qua lan can căn hộ tầng 4 và gieo mình xuống sân phía trong của tòa nhà. Trong lúc nhảy, ông va phải bà Manno - lúc đó đang trên đường trở về nhà.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong sân tòa nhà nơi hai người sống và cố gắng cứu cụ bà song mọi nỗ lực đều không thành công.

Người đàn ông 70 tuổi trèo qua ban công tầng 4, nhảy xuống đường để tự tử (Ảnh: Daily Mail).

Người đàn ông được đưa đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Niguarda (Milan, Italy) trong tình trạng nguy kịch, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và được điều trị nhiều vết gãy ở chân.

Các sĩ quan đã dựng lại diễn biến vụ thảm kịch. Ban đầu, người ta cho rằng đây là vụ tự tử kép của một cặp đôi. Tuy nhiên, cảnh sát khu vực - dưới sự chỉ huy của ông Paolo Franchina - đã xác minh hai người không hề có quan hệ.

Quá trình điều tra kết luận, người đàn ông được cho là có ý định tự tử nhưng vô tình gây ra cái chết cho bà Manno.

Theo Rai News, một người bạn hơn 20 năm của bà Manno cho biết, người phụ nữ 83 tuổi sống trong tòa nhà này cùng chồng và ít khi ra khỏi nhà. Trong vụ việc bi thảm, bà Manno dường như hứng chịu hoàn toàn cú rơi rất mạnh của người đàn ông.