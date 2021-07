"Ngôi nhà" 30 triệu đồng đầy đủ tiện nghi của cô nàng tiếp viên

Dân trí Vốn yêu thích những đồ vật tí hon từ khi còn bé, Nguyễn Thụy Trà My (25 tuổi, TPHCM) đã lắp ghép những đồ vật nhỏ xinh thành ngôi nhà đầy đủ tiện nghi khiến nhiều người trầm trồ ngỡ như thật.

Trong một bài viết đăng tải lên mạng xã hội, cô tiếp viên hàng không 9x đã mạnh dạn chia sẻ "cơ ngơi" sang trọng của mình đến cư dân mạng và nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích. Dù là mô hình thu nhỏ nhưng mọi chi tiết trong ngôi nhà đều được Trà My chăm chút sống động không khác nhà thật.

Ngôi nhà mô hình với đầy đủ tiện nghi y như thật của nữ tiếp viên khiến vạn người mê (Ảnh: NVCC).

Trà My chia sẻ bài viết: "Xin giới thiệu với mọi người đây là căn nhà của em, 25 nồi bánh chưng em mới có được căn nhà nhỏ nhỏ cho riêng mình. Tuy nhỏ nhưng em vẫn phát huy được hết công năng sử dụng với 4 phòng cơ bản mà gia đình nào cũng có như: Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, toilet và tầng gác mái.

Với chiều dài 80cm, chiều cao 80cm và chiều sâu 42cm, ngôi nhà 30 triệu đồng được thiết kế 4 phòng đầy đủ tiện nghi không khác gì biệt thự hạng sang (Ảnh: NVCC).

Phải hơn 8 tháng trời em mới sắm được gần như đầy đủ nội thất trong nhà, nên đồ đạc hơi lỉnh kỉnh, dù không đủ chỗ chứa nhưng em vẫn bị nghiện. Ngày nào cũng kiếm thêm đồ nhét vào nên thành ra hơi bị thập cẩm. Mong mọi người không chê".

Trà My hạnh phúc khi ở bên cạnh ngôi nhà tí hon của mình (Ảnh: NVCC).

Phía dưới bài viết Trà My đăng tải hàng loạt hình ảnh chi tiết từng căn phòng. Nhiều người sau khi xem đã nhầm tưởng đây là căn biệt thự có thật, bởi mọi thứ trong ngôi nhà đều được bố trí sống động, gọn gàng "nhìn y như thật".

Từng góc trong ngôi nhà đều được Trà My chăm chút cẩn thận (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với chúng tôi, Trà My cho biết, từ khi còn nhỏ cô đã thích chơi nhà búp bê và đồ hàng tí hon nhưng thời đó chưa có điều kiện để tìm hiểu. Cách đây gần một năm, tình cờ xem trên mạng thấy được cách chơi thú vị này nên My đã dần dần tìm hiểu và mua về chơi.

Gian bếp được cô nàng yêu thích và đầu tư nhiều nhất trong ngôi nhà (Ảnh: NVCC).

"Lúc đầu mình chỉ mua vài món cơ bản để thỏa mãn niềm đam mê chứ không định sắm nguyên căn thế đâu. Nhưng mua xong một món thì lại muốn mua thêm món nữa, dần dần mình bị "nghiện" luôn và cuối cùng ngôi nhà đầy đủ tiện nghi cũng được ra mắt", Trà My vui vẻ cho hay.

Nhà vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát.

Để có được một căn nhà đầy đủ tiện nghi, Trà My phải mất 8 tháng để tìm hiểu, rồi sắm từng món đồ cho ngôi nhà. Khi thì bộ bàn ăn, khi thì tủ lạnh... mỗi một món My đều cân nhắc, lựa chọn cẩn thận rồi mới mua để không bị lãng phí.

Với mỗi fullbox gồm nhiều set nhỏ, có giá hàng triệu đồng. Hay các món đồ mang giá trị sưu tầm càng "cổ" thì giá càng đắt đỏ. Nên nhiều món đồ khó tìm My phải đặt cả tháng mới nhận được. Tổng giá trị cho ngôi nhà đầy đủ tiện nghi này Trà My ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Phòng khách ấm cúng với bộ bàn ghế, ban thờ, tivi và dàn karaoke (Ảnh: NVCC).

Trong ngôi nhà, Trà My tâm huyết nhất là gian bếp ăn. Bởi vậy, từng góc nhỏ của gian bếp đều được cô chăm chút và tận dụng để phát huy tối đa công năng. Ngoài bàn ăn, tủ lạnh được bố trí trong gian bếp, My còn chuẩn bị thêm nhiều vật dụng như lò sưởi, máy xay sinh tố, máy hút bụi...

Dù là tí hon nhưng ngôi nhà không thiếu món đồ nào (Ảnh: NVCC).

My cho rằng, dù là bếp tí hon nhưng cô rất chú trọng trong việc bài trí, cũng như việc lựa chọn mua những món đồ cần thiết cho không gian bếp. Để thêm phần sinh động, trên bàn ăn My bày biện thêm bình hoa, đĩa trái cây, bánh mì và cả ly cà phê phin. Đồ đạc trong gian bếp cũng được My sắp xếp một cách dân dã không khác căn bếp bình thường.

Tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, thức uống (Ảnh: NVCC).

"Vì tất cả đồ vật này đều tí hon nên lúc sắp xếp mình gặp không ít khó khăn. Những món đồ đều bé xíu nhỏ hơn hạt đậu, khi sắp xếp không cẩn thận đụng phải là xếp lại như thường. Hơn nữa, mình không theo trend nên mình tự tư duy và xếp theo ý thích. Nhiều khi xếp xong rồi nhưng thấy chưa ưng ý lại tháo ra xếp lại cho đến khi nào ưng mới thôi", cô nàng 9X cho biết.

Hoàn thiện xong "tác phẩm", Trà My chụp và quay lại video đăng tải lên mạng xã hội để bạn bè cùng chiêm ngưỡng, bàn luận. Bài viết của My nhanh chóng thu hút khá nhiều người yêu thích và ủng hộ. Trà My cho biết, những góp ý, động viên của mọi người sẽ là nguồn động lực để My tiếp tục theo đuổi đam mê thuở bé của mình.

Hoài Trang