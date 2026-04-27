Nữ TikToker từng nói ăn bánh mì "rất khổ" mong có cơ hội sửa sai

Mới đây, TikToker H.L. đã đăng clip lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng sau phát ngôn ăn bánh mì "rất khổ" của mình.

Nữ TikToker thừa nhận những câu nói của bản thân về việc ăn bánh mì đã khiến người khác khó chịu. Người này lên tiếng để chịu trách nhiệm về phát ngôn của bản thân và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng.

Nữ TikToker từng gây tranh cãi với phát ngôn nói ăn bánh mì "rất khổ" (Ảnh: Cắt từ clip).

Cô gái này cho rằng đã vô tình dùng góc nhìn hạn hẹp của mình để chia sẻ về việc ăn bánh mì, mà không đặt bản thân vào trải nghiệm, suy nghĩ của người khác.

"Đây là bài học lớn, lời nhắc nhở mình phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Đặc biệt, mình là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mình biết một lời xin lỗi không thôi cũng chưa đủ, nhưng mình vẫn hy vọng mọi người có thể cho mình một cơ hội để thay đổi", TikToker H.L. nói.

Nữ TikToker cũng gửi lời cảm ơn những bình luận, góp ý thẳng thắn từ nhiều người, đã giúp cô gái nhận ra cái sai của bản thân để sửa đổi.

Như Dân trí đưa tin, H.L. đã đăng clip lên mạng xã hội việc vừa ăn bánh mì vừa có chia sẻ "trong suy nghĩ của mình bánh mì là cái thứ mà cảm giác chỉ có lúc nào đói khát, khổ cực mình mới ăn. Mình cảm giác ăn bánh mì nó rất là khổ".

Trong quá trình ăn, nữ TikToker có biểu cảm hơi nhăn nhó kèm theo phát ngôn "cảm giác ngồi ăn cứ gặm gặm cái bánh mì, cho dù có ăn ở nhà hàng thì nhìn vẫn khổ".

Clip sau khi được đăng tải gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, nữ TikToker ngay sau đó đã ẩn clip nhưng vụ việc vẫn gây tranh cãi gay gắt trên nhiều diễn đàn.

H.L. được biết đến với trang TikTok hơn 3,1 triệu người theo dõi. Trên trang cá nhân, nữ TikToker thường quay clip về thời trang, ăn uống, du lịch của bản thân.