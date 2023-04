Nam công nhân tá hỏa khi nhận được 200 triệu đồng, vội tìm người trả lại

Ngày 6/4, Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị vừa phối hợp cùng anh Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để hoàn tất các thủ tục trao trả lại số tiền 200 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Anh Tuấn đang làm công nhân cho một doanh nghiệp. Chiều một ngày trước, anh bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng từ một số tài khoản lạ chuyển đến.

Anh Tuấn chủ động đến Công an thị xã Kỳ Anh trình báo và làm thủ tục chuyển trả lại 200 triệu đồng cho người chuyển (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, anh Tuấn chủ động đến Công an thị xã Kỳ Anh trình báo và làm thủ tục chuyển trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

"Tôi rất bất ngờ khi nhận được số tiền lớn như vậy. Qua kiểm tra, tôi xác định số tiền này là do người khác chuyển nhầm nên tìm cách trả lại", anh Tuấn chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 4/4, chị Lê Thị Sâm (trú tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) nhặt được một cọc tiền tại quán cà phê, do chị này làm chủ.

Nữ chủ quán cà phê trả lại cọc tiền cho khách bỏ quên (Ảnh: Công an cung cấp).

Cọc tiền này có nhiều mệnh giá khác nhau, tổng tròn 60 triệu đồng. Chị Sâm sau đó đăng tải thông lên các trang mạng xã hội để tìm khổ chủ.

Người phụ nữ cũng đến Công an phường Hưng Trí nhờ tìm người đánh rơi.

Đến khoảng 13h ngày 5/4, chủ nhân số tiền trên là anh Nguyễn Duy Phương (47 tuổi, trú thôn Bàn Hải, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh) đã đến nhận lại tài sản của mình.

Đại diện Công an thị xã Kỳ Anh đánh giá hành động của anh Nguyễn Văn Tuấn và chị Lê Thị Sâm rất cao đẹp, cần được nhân rộng, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.