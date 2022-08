Muôn vàn cảm xúc trong đại lễ Vu lan báo hiếu ở Hòa Bình

Hàng năm, cứ đến tháng 7 (âm lịch) - mùa Vu Lan báo hiếu lại về, với tất cả mọi người thì đây là dịp để tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành của cha mẹ mình. Chiều ngày 6/8 (9/7 âm lịch), trời có mưa nhưng chị Trần Thị Hương Giang (đến từ Hà Nội) cùng con trai vượt quãng đường vài chục km lên Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, TP Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ người mẹ đã khuất.

Chị Trần Thị Hương Giang cùng con trai (đến từ Hà Nội) thành kính, thắp nén hương tưởng nhớ người mẹ đã khuất.

Chia sẻ với phóng viên, chị Giang kể, vào mỗi dịp lễ xá tội vong nhân, rằm tháng 7 hàng năm các hoạt động về văn hóa, tâm linh lại diễn ra trên khắp cả nước. Đây là lúc gợi nhắc lại một trong những đạo lý, nhân cách lớn nhất của mỗi con người là đạo Hiếu. Cũng nhân dịp này, những người con tìm về với nguồn cội, về với giá trị Chân - Thiện - Mỹ và về với đạo của người làm con.

"Cứ mỗi khi rảnh là gia đình tôi lại lên đây thắp hương cho mẹ. Trước khi đi tôi chuẩn bị đầy đủ lễ vật và thành tâm là chính. Dịp này tôi đưa con trai lên để tưởng nhớ về cội nguồn của mình. Bao năm qua tôi luôn dạy con cháu phải có đức hiếu hạnh với tổ tiên, ông bà cha mẹ", chị Giang xúc động nói.

Chị Vũ Thị Xuân Dung (ở Cầu Giấy, Hà Nội) chắp tay, cầu nguyện vong linh người bố đã khuất.

Cùng gia đình lên đây dâng hương người bố đã khuất, chị Vũ Thị Xuân Dung (ở Cầu Giấy, Hà Nội) không khỏi bùi ngùi, xúc động. Chị Dung chia sẻ, hàng năm, cứ đến các ngày lễ lớn như Tết thanh minh, đại lễ Vu Lan, Tết âm lịch… là gia đình đều sắp xếp để lên thắp hương cho bố. Khi lên tới đây thấy khung cảnh nhẹ nhàng, khuôn viên ở đây rất đẹp, mát mẻ thì cảm nhận như đang đi du lịch thôi, tâm lý không bị nặng nề, đau buồn gì cả…

"Vợ chồng tôi cũng luôn luôn dạy các con phải giữ nếp gia phong, gia tộc của tổ tiên, gia đình dòng họ. Vì thế mỗi lần rủ các con lên đây thì bọn trẻ đều rất hào hứng, đây là văn hóa rất tốt đẹp của gia đình", chị Dung chia sẻ thêm.

Rất đông người dân, phật tử tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng.

Vào chiều tối cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình sớm tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu cho các phật tử, được thực hiện tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, TP Hòa Bình. Mặc dù bên ngoài trời mưa lớn nhưng hàng trăm tăng ni, phật tử, người dân vô cùng xúc động, trang nghiêm thành kính nhớ về tiền nhân của mình, cùng tụng kinh, niệm Phật cầu quốc thái dân an, siêu độ vong linh, gia đình an phúc.

Ai nấy đều tỏ ra xúc động trong Đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Nhiều người tỏ ra xúc động khi nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Chị Trần Kim Huệ (34 tuổi, ở TP Hòa Bình) khóc nức nở tại buổi lễ

Chị Trần Kim Huệ (34 tuổi, ở TP Hòa Bình) bật khóc cho biết: "Nhắc tới ngày Vu Lan báo hiếu tôi vô cùng xúc động, bố tôi đã mất cách đây 5 năm, giờ chỉ còn mẹ. Mẹ tôi mới đi mổ thận ở bệnh viện về, sức khỏe yếu. Trong lòng tôi thương cha mẹ mình".

"Làm cha mẹ ai cũng mong muốn con cái có lòng hiếu thảo, nhiều lúc ngẫm nghĩ mình có một vài nói câu không phải. Tôi mong sao cha mẹ luôn khỏe mạnh bên cạnh con cháu, mong con cháu sau này cũng hiếu thuận với cha mẹ, tổ tiên", một người dân có mặt tại buổi lễ chia sẻ.

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Chủ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất, là chữ "Hiếu" mà con cái gửi đến bậc sinh thành.

Với ý nghĩa đó, những ai còn cha, còn mẹ sẽ cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm tự hào với niềm hạnh phúc vô biên vì còn cha còn mẹ là còn tất cả, còn những nghĩa tình cao quý, thân thương. Còn đóa hồng màu trắng như một nỗi buồn bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết khi đã mất cả cha mẹ mùa Vu Lan.

Sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi lễ thả đèn hoa đăng. Theo ý nghĩa của Phật giáo đối với nghi lễ này là cầu cho quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc. Người dân tâm niệm, thả đèn hoa đăng cầu mong cho người thân luôn mạnh khỏe, bình an và gặp mọi điều tốt lành.

Bài và ảnh: Ngọc Quỳnh