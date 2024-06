Mừng ngày Gia đình Việt Nam, chọn quà ngập tràn từ PNJ

Gắn kết gia đình bằng những món quà vượt thời gian

Đã bao lâu rồi bạn chưa dành thời gian quây quần bên mâm cơm gia đình đầy đủ thành viên? Đã bao lâu kể từ lần gần nhất bạn nói lời yêu thương, hay trao tặng mẹ cha một món quà nào đó? Đối diện với những khoảng cách vô hình ấy, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng hướng về nhau, rút ngắn khoảng cách bằng những cử chỉ chân thành như cùng nhau ăn bữa cơm đầm ấm, trao những lời hỏi thăm ân cần hay những món quà tinh tế.

Hoàng Anh (quận 6, TPHCM) chia sẻ: "Chớp mắt đã gần nửa năm kể từ lần mình về thăm gia đình vào dịp Tết. Ngày Gia đình Việt Nam năm nay trùng hợp rơi vào gần cuối tuần nên mình định tranh thủ nghỉ phép, về chơi cùng ba mẹ mấy hôm. Hôm trước đi ngang cửa hàng PNJ cùng bạn, mình tình cờ thấy một cặp dây chuyền khá đẹp, chắc mẩm mẹ cũng sẽ cần làm điệu để tháng sau đi cưới nên mình đã mua để làm dây chuyền đôi của hai mẹ con, cũng là món quà đặc biệt nhân ngày 28/6".

Không chỉ giúp tô điểm cho diện mạo của người nhận, trang sức còn là lựa chọn tinh tế để làm đẹp cho những khoảnh khắc yêu thương và gắn kết của gia đình. Bởi lẽ, bên cạnh giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa gửi trao, trang sức còn là món quà mang giá trị tích lũy bền lâu. Tận tay đeo cho người thân món trang sức quý giá cũng là cơ hội để bạn được gần gũi với những người thương yêu.

Khoảnh khắc tự tay đeo cho người thân món trang sức cũng là món quà tinh tế, ý nghĩa, làm đẹp cho những khoảnh khắc yêu thương và gắn kết của gia đình.

Hàng nghìn ưu đãi "đo ni đóng giày" cho từng thành viên

Trên hành trình kết chặt tình thân, PNJ kỳ vọng sẽ đồng hành và truyền cảm hứng để những trái tim cùng chung mái nhà xích lại gần nhau. Trên tay món quà trang sức, bạn có thể gửi gắm lời nhắn cho cả nhà thêm gắn kết, thương yêu. Nhân ngày Gia đình Việt Nam, PNJ mang đến cơ hội sở hữu vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát dành cho những khách hàng có hóa đơn trang sức và đồng hồ có giá trị cao nhất theo cửa hàng của PNJ.

Bên cạnh cơ hội nhận vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát, từ ngày 12/6 đến ngày 30/6, PNJ còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn được thiết kế riêng để các thành viên trong gia đình có thể chọn được món quà trang sức ưng ý làm đẹp cho bản thân.

Chương trình "Quà tặng tình thân bộ sưu tập trang sức Family Infinity", với hóa đơn mua sắm càng lớn, ưu đãi càng hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng khi mua trang sức có hóa đơn dưới 15 triệu đồng sẽ được nhận ngay một phiếu ưu đãi 1 triệu đồng. Với hóa đơn từ 15 triệu đồng - dưới 50 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay phiếu ưu đãi 2 triệu đồng.

Với hóa đơn từ 50 triệu đồng - dưới 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay phiếu ưu đãi 5 triệu đồng và 1 trang sức vàng hoặc platinum trị giá 2 triệu đồng. Với hóa đơn từ 100 triệu đồng - dưới 200 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay phiếu ưu đãi 10 triệu đồng và 1 sản phẩm bông tai thuộc bộ sưu tập trang sức Family Infinity. Với hóa đơn từ 200 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận ngay phiếu ưu đãi 20 triệu đồng và 1 sản phẩm dây cổ thuộc bộ sưu tập trang sức Family Infinity.

Bên cạnh combo gia đình, PNJ còn gửi lời tri ân đến những khách hàng dành sự tin yêu với thương hiệu qua chương trình "Đặc quyền VIP". Theo đó, trong các ngày 15, 16, 22, 23, 29, 30 của tháng 6, các khách hàng VIP 2 và VIP 3 sẽ nhận thêm quà tặng tranh Kim Long Phi Vân cho hóa đơn từ 120 triệu đồng.

Ngày Gia đình Việt Nam, cùng PNJ trao quà cho "tim gần" với ưu đãi hấp dẫn.

Dành riêng cho các tín đồ của trang sức kim cương, PNJ mang đến chương trình "Tận hưởng ưu đãi trang sức vỏ đến 15%" khi mua kim cương rời từ 3,6 ly.

Mừng Ngày của Cha, khi mua trang sức nam tặng cha, PNJ tặng ưu đãi thêm 3% (tối đa 1 triệu đồng) để bạn chọn được quà tặng ưng ý cho tình thân thêm gắn kết.

Đong đầy tình thân cùng quà trang sức tinh tế, PNJ mang đến "Ưu đãi đồng giá trang sức bạc" 99.000 đồng, 199.000 đồng, 299.000 đồng và 399.000 đồng.

Loạt ưu đãi đa dạng từ các bộ sưu tập và nhãn hàng như bộ sưu tập trang sức Family Infinity, bộ sưu tập trang sức Euphoria, nhãn hàng Disney | PNJ, PNJ Watch, PNJ x Hello Kitty, STYLE By PNJ sẽ mang đến những món quà hợp ý cho mọi thành viên trong gia đình.

Song song với chương trình ưu đãi, nhân dịp tháng gia đình, PNJ còn tổ chức chuỗi sự kiện "Trạm gắn kết gia đình Việt: Gần tim, thêm yêu thương" với nhiều hoạt động gắn kết thú vị như chụp ảnh lưu niệm, thử thách đoán ý, vẽ tranh,… Chương trình đã được tổ chức tại Vincom Ninh Thuận (11/5); GO! Tân Hiệp (25/5); SORA Gardens Bình Dương (26/5); GO! Buôn Mê Thuột (1/6); GO! Trà Vinh (2/6) và sẽ tiếp tục diễn ra tại Vincom Huế (15/6); Aeon Mall Tân Phú (22 - 23/6); Aeon Mall Hà Đông (28 - 30/6).

Xem thêm thông tin về các chương trình ưu đãi Ngày Gia đình Việt Nam tại đây.