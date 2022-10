Mua xổ số trong đêm nhờ linh tính, người phụ nữ ở Mỹ "đổi đời" sau ít phút

Cuộc đời Stephanie Israel (sống ở Mỹ) đã bước sang một trang mới sau khi cô trúng thưởng hơn 500.000 USD (hơn 12,1 tỷ đồng) nhờ mua xổ số. Vận may bất ngờ này có được là nhờ quyết định mua vé số chỉ ít phút trước khi chương trình quay số mở thưởng diễn ra.

Stephanie Israel chia sẻ: "Lúc đó đã muộn, tôi đang nằm trên giường, như có linh tính mách bảo tôi lên mạng và mua một tờ vé số".

Nhờ quyết định phút chót mà người phụ nữ 39 tuổi đã trúng giải thưởng lớn (Ảnh minh họa).

Theo kết quả quay số, người phụ nữ 39 tuổi này trúng giải thưởng với số tiền hơn 500.000 USD. Khi biết tin trúng số, Israel đã hét lên trong 20 phút vì quá phấn kích. "Tôi nghĩ đã làm gia đình sợ hãi một chút", cô kể về giây phút vui sướng không thể quên trong đời.

Sau khi trừ thuế, Stephanie Israel nhận về số tiền hơn 356.000 USD (8,6 tỷ đồng). Người phụ nữ này tiết lộ sẽ kinh doanh và có kế hoạch đầu tư số tiền nhận được cho tương lai của gia đình.

Stephanie Israel không phải là trường hợp đầu tiên trên thế giới dùng tiền mua vé số vào phút chót mà bất ngờ trúng giải. Hồi tháng 9/2022, ông Dursun Kocyigit (49 tuổi, sống ở Thổ Nhĩ Kỳ) đã dùng số tiền mua thuốc lá để mua xổ số trước khi diễn ra chương trình quay số.

Địa điểm ông mua tờ vé số là cửa hàng tiện lợi nơi ông thường mua thuốc lá. Các tờ vé số được ông mua bằng số tiền mặt còn lại trong túi.

Vận may giúp ông kiếm được 2 triệu TRY (2,6 tỷ đồng). Theo người đàn ông, trước khi mua vé số, ông đến chợ để xin việc, lúc đó chỉ còn 30 TRY (hơn 39.000 đồng) trong túi nên nảy sinh ý tưởng thử tìm kiếm vận may.

Ông Dursun Kocyigit chia sẻ niềm vui sau khi trúng số. (Ảnh: Turkey)

Mặc dù biết trúng số nhưng niềm vui đến một cách bất ngờ và khó tin, ông Dursun Kocyigit không dám tin đó là sự thật. Ông còn phải nhờ nhân viên ở cửa hàng tiện lợi xem đi xem lại dãy số trên tờ vé để xác nhận đã trúng giải lớn.

Số tiền trúng xổ số đến đúng lúc gia đình Dursun Kocyigit đang gặp khó khăn. "Tôi sẽ đưa tiền cho con trai khởi nghiệp, mua ô tô và chi tiền đám cưới cho nó", ông tiết lộ dự định sau khi nhận số tiền lớn.