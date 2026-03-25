Mùa Vàng Thắng Lớn - Hành trình mang triệu niềm vui cho nhà nông

Hàng triệu niềm vui lan tỏa cùng nhà nông

Đồng hành cùng nông dân suốt 5 năm qua, Mùa Vàng Thắng Lớn đã trở thành chương trình quen thuộc, được bà con nhớ đến như một hành trình lan tỏa niềm tin về những vụ mùa vui trúng lớn. Hơn cả một chương trình khuyến mại, Mùa Vàng Thắng Lớn còn thể hiện tinh thần tri ân và cam kết gắn bó lâu dài của Phân Bón Cà Mau, tiếp thêm động lực để bà con vững tâm sản xuất, hướng đến những mùa vàng bền vững.

Năm 2025, Mùa Vàng Thắng Lớn được triển khai từ 15/4/2025 đến 28/2/2026 với tổng giá trị hơn 21 tỷ đồng. Nhờ cách thức tham gia đơn giản, thuận tiện, hơn 150.000 nông dân tham gia với hơn 1,6 triệu lượt quét mã dự thưởng.

Ngoài ra, chuỗi livestream quay số Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 cũng ghi nhận sức hút đáng kể với hơn 5,5 triệu lượt xem. Các nội dung về Mùa Vàng Thắng Lớn cũng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng số, đạt hơn 5 triệu lượt tiếp cận, cho thấy sự quan tâm hưởng ứng tích cực của bà con.

Niềm vui thắng lớn trong livestream quay số (Ảnh: BTC).

Tâm điểm tạo nên sự tin tưởng của cộng đồng thời gian qua chính là quy mô và giải thưởng của chương trình. Tính đến nay, Mùa Vàng Thắng Lớn đã trao hàng triệu giải thưởng giá trị như xe máy, nhẫn vàng, thẻ nạp điện thoại cho nông dân, góp phần hỗ trợ đời sống và tiếp sức tinh thần cho bà con trong sản xuất, canh tác.

Nông dân may mắn nhận xe máy Honda Blade từ chương trình (Ảnh: BTC).

Chuyến xe trao giải Mùa Vàng Thắng Lớn cũng đã di chuyển qua khắp các tỉnh thành từ khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên đến Đông và Tây Nam Bộ, mang theo những phần thưởng giá trị, trao niềm vui đến từng hộ nông dân.

Hành trình nối dài những niềm vui thắng lớn

Trong 5 năm đồng hành, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn đã chứng kiến niềm vui vỡ oà khi các giải thưởng được trao tận tay bà con. Nhiều nông dân không khỏi xúc động khi nhận xe máy hay nhẫn vàng, những giải thưởng thiết thực giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn và tạo điều kiện tái đầu tư cho vụ mùa mới.

Không dừng lại ở giá trị giải thưởng, niềm vui Mùa Vàng Thắng Lớn còn đến từ những yếu tố bất ngờ. Nhiều trường hợp nông dân liên tiếp trúng xe máy, nhẫn vàng trong các đợt livestream quay số, viết nên những câu chuyện “trúng kép” ấn tượng.

Anh Viết Thức (Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi bất ngờ khi trúng cùng lúc 2 xe máy Honda Blade trong livestream quay số ngày 30/11/2025. Lần đầu tiên sử dụng phân bón NPK Cà Mau mà đã may mắn như thế, Mùa Vàng Thắng Lớn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời làm nông của tôi”.

Nhưng với phần lớn nông dân, niềm vui lớn nhất mà Mùa Vàng Thắng Lớn mang lại vẫn là ruộng vườn xanh tốt, năng suất vượt trội. Chị Tuyền Lâm (Trà Vinh) cho biết: “Từ ngày chuyển sang sử dụng phân bón NPK Cà Mau, tôi thấy cây trồng phát triển tốt hơn, lá xanh dày, rễ khỏe, ít sâu bệnh. Vui nhất là năng suất cải thiện, trái đều, đẹp mã, hiệu quả kinh tế cũng tốt hơn. Làm nông ai cũng mong vụ mùa thuận lợi nên chọn được loại phân bón chất lượng khiến tôi an tâm gắn bó lâu dài”.

Gặt hái cơ hội “trúng kép” từ Mùa Vàng Thắng Lớn: vừa trúng mùa, vừa trúng thưởng (Ảnh: BTC).

Mùa Vàng Thắng Lớn đã tạo nên bức tranh sống động về những mùa vàng “trúng mùa - trúng thưởng” của nông dân cả nước.

Đánh dấu cột mốc 5 năm đồng hành bền vững cùng nhà nông, chương trình tiếp tục được triển khai trong năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, tổng giá trị lên đến hơn 24 tỷ đồng.

Diễn ra từ ngày 9/3/2026 đến ngày 28/2/2027, Mùa Vàng Thắng Lớn 2026 không chỉ mang đến hơn 1,5 triệu cơ hội trúng thưởng, nhân đôi niềm vui cho nhà nông mà còn viết tiếp những câu chuyện đẹp về hành trình gắn kết lâu dài giữa Phân Bón Cà Mau và nông dân Việt Nam.