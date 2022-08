Nhiều người quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng "cô hồn" hay còn được coi là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn. Do vậy, ngày rằm tháng 7, bất chấp trời mưa tầm tã, nhiều người vẫn tìm tới Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu an.