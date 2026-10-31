Trưởng thôn trẻ nhất xã

Ngày 23/10 với Đoàn Văn Ngọc (thôn Kênh, xã Cổ Lễ, Ninh Bình) là một ngày thật đặc biệt. Hôm ấy, Ngọc chính thức được nhận quyết định trúng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031.

Đảm nhận vị trí nhiều người từng nghĩ chỉ hợp với độ tuổi 40-50, Ngọc khiến bạn bè bất ngờ. Chính Ngọc cũng thừa nhận, với anh đây là một bước ngoặt.

“Tôi từng nghĩ sẽ đi làm, phấn đấu 5-7 năm rồi mới tham gia công tác xã hội ở địa phương. Không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy”, chàng trai nói.

Đoàn Văn Ngọc làm trưởng thôn ở tuổi 21 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Gen Z này cho hay, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Điện Công nghiệp, anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại Hải Phòng. Thời gian rèn luyện trong quân ngũ, Ngọc vinh dự được kết nạp Đảng vào ngày 19/5/2025.

Ra quân đầu năm nay, chàng trai chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương, đồng thời đi học nghề lái xe, dự định mưu sinh với nghiệp cầm vô lăng.

Tuy nhiên, khi tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương, Ngọc được giới thiệu làm trưởng thôn Kênh - thôn mới được sáp nhập, có trên 700 hộ dân với 3.200 nhân khẩu. Trải qua 3 tháng làm trưởng thôn lâm thời, Ngọc được bầu làm trưởng thôn với số phiếu trên 97%, nhận quyết định chính thức vào ngày 23/10.

Theo chàng trai 21 tuổi, sau khi địa phương thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, công tác lựa chọn trưởng thôn được triển khai với những tiêu chí cụ thể về trình độ, sức khỏe, năng lực và phẩm chất đạo đức.

Trong số 12 người đảm nhận vai trò trưởng thôn tại xã, Ngọc là người trẻ tuổi nhất. Tuổi trung bình của 12 trưởng thôn là 40 tuổi, người cao tuổi nhất là 55 tuổi.

Chàng trai trải qua khoảng thời gian rèn luyện trong quân ngũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thời gian đầu tôi rất bỡ ngỡ. Song, nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự động viên chỉ dạy của các bác, các cô, các chú đi trước, tôi thêm vững tin.

Tôi coi đây là cơ hội để đóng góp cho quê hương, đồng thời rèn luyện bản thân trong một cương vị hoàn toàn mới”, trưởng thôn 21 tuổi cho hay.

Nhiệm vụ bất ngờ sau 6 ngày làm trưởng thôn

Trước đây, Đoàn Văn Ngọc hình dung công việc của trưởng thôn chủ yếu là thông báo các chủ trương, chính sách đến người dân. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, anh nhận ra vị trí này có nhiều nhiệm vụ hơn mình nghĩ.

Chỉ sau 6 ngày "nhận chức", Ngọc phải đứng ra lo công việc liên quan đến tang lễ của một người dân trong thôn. Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ đối diện một nhiệm vụ đòi hỏi sự chu đáo, đúng mực và hiểu biết về phong tục địa phương.

“Lúc ấy, tôi rất rối, không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau đó, tôi tìm đến các trưởng thôn trước để hỏi và được chỉ dạy rất nhiệt tình. Cuối cùng tôi cũng viết được một bản điếu văn hoàn chỉnh”, Ngọc kể.

Trải nghiệm đầu tiên ấy khiến Ngọc hiểu rằng nhiệt tình thôi chưa đủ, người làm công tác cơ sở còn phải biết lắng nghe, học hỏi từ thế hệ đi trước.

Ngọc (thứ hai từ trái sang) là trưởng thôn trẻ nhất xã Cổ Lễ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ ngày nhận chức trưởng thôn, một ngày của Ngọc bận rộn hơn những người bạn cùng tuổi. Anh thường xuyên gặp gỡ người dân để triển khai các chủ trương, chính sách của địa phương như rà soát hộ nghèo, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thông báo về các phong trào của xã...

Bên cạnh đó, Ngọc cũng thường xuyên tham gia các buổi họp với các ban ngành trong xã, với chi bộ... để nắm bắt các kế hoạch.

Lịch họp dày đặc thời gian đầu là thử thách với Ngọc. Tuy nhiên, chàng trai cũng dần quen. Mỗi buổi sáng, sau khi ăn sáng, anh di chuyển đến nhà văn hóa cách nơi ở khoảng 500m để làm việc.

Một tuần, chàng trai có 2 buổi trực, song gần như anh có mặt ở đây mỗi ngày, thời gian từ 8h đến 12h buổi sáng và 12h đến 17h buổi chiều để giải quyết các công việc của thôn, tiếp nhận các kiến nghị, thắc mắc của người dân.

"Nếu bạn bè đến công sở, công ty, thì tôi đến nhà văn hóa để làm các nhiệm vụ của một trưởng thôn", anh nói.

Gần đây Ngọc tham gia rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với những trường hợp có ý kiến hoặc băn khoăn, chàng trai cẩn thận lý giải giúp người dân hiểu việc bình xét dựa trên chính sách và tiêu chí cụ thể. Trong quá trình làm việc, Ngọc giữ thái độ công bằng, không thiên vị hay phân biệt giữa các hộ.

Là người trẻ, Ngọc cho rằng, khả năng sử dụng công nghệ là một lợi thế khi đảm nhận vị trí trưởng thôn. Anh tận dụng máy tính, các công cụ trực tuyến và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ soạn thảo giấy tờ, thiết kế thông báo, trình bày thông tin sao cho dễ đọc, dễ hiểu.

Chẳng hạn, khi cần thông tin về một hoạt động văn hóa hay công tác nghĩa vụ quân sự, Ngọc dùng AI hỗ trợ thiết kế hình ảnh, bố cục thông báo. Sau đó, anh cung cấp dữ liệu của địa phương, kiểm tra lại nội dung và hoàn thiện thông báo trước khi gửi đến người dân.

Theo Ngọc, công nghệ giúp tiết kiệm thời gian ở những khâu trình bày, nhưng thông tin vẫn phải do người phụ trách kiểm tra, bảo đảm chính xác trước khi phổ biến.

Với Ngọc, trưởng thôn không chỉ là người truyền đạt thông báo mà còn phải gần gũi, lắng nghe và phối hợp với các tổ chức tại địa phương để giải quyết công việc phát sinh.

Những tình huống như hòa giải mâu thuẫn hay xử lý các khúc mắc, mâu thuẫn có thể chưa xuất hiện trong thời gian anh đảm nhiệm nhiệm vụ, nhưng anh hiểu đó cũng là những phần việc mình có thể phải đối diện sau này.

Chàng trai ứng dụng công nghệ trong thực hiện các nhiệm vụ của trưởng thôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chàng trai tâm sự, từng thoáng chạnh lòng khi có người nhận xét anh “trẻ con, biết gì mà làm trưởng thôn”, song đa số người dân trong thôn thể hiện sự ủng hộ và đặt nhiều kỳ vọng. Sự tin tưởng ấy khiến chàng trai sinh năm 2005 ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình.

Hiện Ngọc dành phần lớn thời gian cho công việc ở địa phương, chưa làm thêm nghề khác. Mỗi tháng, anh nhận mức phụ cấp khoảng 7,5 triệu đồng mỗi tháng trước khi trừ các khoản bảo hiểm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Thành, Bí thư Chi bộ thôn Kênh cho hay, việc người trẻ như anh Đoàn Văn Ngọc đảm nhận vị trí trưởng thôn là tín hiệu tích cực, góp phần mang đến luồng gió mới cho công tác quản lý ở cơ sở.

Theo ông Thành, Ngọc là một trưởng thôn năng nổ, nhiệt tình và luôn biết lắng nghe. "Người trẻ như Ngọc có sức khỏe, sự nhanh nhạy, khả năng tiếp cận công nghệ và cập nhật thông tin nên sẽ giúp ích nhiều cho địa phương.

Chúng tôi sẵn sàng tham mưu, chia sẻ những điều đã tích lũy được để các bạn vận dụng vào thực tế, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển”, ông Thành chia sẻ.