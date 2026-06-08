Một đô thị cũ được mệnh danh là "thành phố mát nhất miền Tây"

Được bao bọc bởi hàng nghìn cây xanh khắp TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) trước đây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, nơi đây từ lâu được biết đến với tên gọi "thành phố mát nhất miền Tây" bởi số lượng cây xanh phủ khắp các tuyến đường lớn nhỏ, tạo nên một không khí vô cùng mát mẻ, dễ chịu.

Năm 2024, TP Trà Vinh được cơ quan theo dõi chất lượng không khí toàn thế giới IQAir (Thụy Sĩ) xếp thứ 3 trong số 15 thành phố có chất lượng không khí trong lành nhất Đông Nam Á, và được xếp hạng trong lành nhất Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Chủ tịch UBND phường Trà Vinh Nguyễn Văn Bình cho biết, toàn TP Trà Vinh cũ có hơn 13.000 cây xanh, trong đó cây cổ thụ với gần 1.000 cây. Sau khi sáp nhập, hiện tại phường Trà Vinh quản lý trên 700 cây cổ thụ. Số lượng cây xanh sẽ tập trung tại các tuyến đường, công viên và khu hành chính của tỉnh cũ.

Theo ông Bình, cây công trình được trồng tại các tuyến đường chủ yếu là dầu và sao. Công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh được thực hiện theo quy định như tưới nước, cắt tỉa cảnh, tạo cảnh quan đô thị. Đặc biệt đối với cây cổ thụ, xưa nay Trà Vinh có phương pháp chăm sóc đặc biệt là truyền nước biển cho cây, mỗi năm truyền một lần.

Từ ngày 1/7/2025, TP Trà Vinh sáp nhập thành các phường như Trà Vinh, Nguyệt Hoá, Long Đức, Hoà Thuận. Tên gọi có thể khác đi nhưng số lượng cây xanh không hề giảm. Theo ghi nhận của phóng viên, cây xanh tập trung nhiều nhất ở khu hành chính, dọc theo các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Hồng Thái...

Lý giải về việc đô thị Trà Vinh cũ được trồng nhiều cây xanh, Chủ tịch UBND phường Trà Vinh cho biết, do văn hoá, phong tục của người Khmer, họ rất quý trọng cây xanh, không đốn phá, trộm cắp. Tỉnh Trà Vinh cũ là một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống nên đây là nét văn hoá được truyền thừa suốt bao thế hệ. Thậm chí khi xây dựng công trình nào ảnh hưởng cây xanh nhất là những cây cổ thụ, người dân sẽ thay đổi phương án thi công để không làm ảnh hưởng cây cối.

Ao Bà Om thuộc phường Nguyệt Hoá (tỉnh Vĩnh Long). Đây là danh lam thắng cảnh nổi tiếng cũng là biểu tượng văn hoá của đồng bào Khmer ở tỉnh Trà Vinh trước đây. Xung quanh chiếc ao vuông vức này được bao bọc bởi hàng nghìn cá thể thực vật đặc hữu của đất giồng cát, trong đó có gần 500 cây dầu cổ thụ trăm năm tuổi.

Số lượng dày đặc cùng kích thước đồ sộ của cây xanh khiến ao Bà Om luôn mát mẻ quanh năm, thu hút du khách gần xa đến tham quan.

Cạnh ao Bà Om là chùa Âng, ngôi chùa cổ kính với bề dày tồn tại hơn 1.000 năm. Ngôi cổ tự nổi bật với phong cách kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ nằm trên khuôn viên rộng 4ha, được bao phủ bởi cây cổ thụ như sao, dầu...