Minh Long giữ Tết Việt trong từng tạo tác sứ tinh hoa

Thương hiệu lựa chọn cách giữ Tết trong chất liệu, công năng và giá trị sử dụng lâu dài, để tinh thần sum vầy và nét đẹp truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống thường nhật.

Tái hiện biểu tượng văn hóa trong tạo tác sứ

Trong văn hóa Á Đông, các biểu tượng truyền thống thường được lựa chọn để gửi gắm mong ước cho năm mới. Với Minh Long, những biểu tượng ấy được tái hiện thành các tạo tác sứ có giá trị trưng bày lâu dài, kết hợp giữa ý nghĩa biểu trưng và tính thẩm mỹ hiện đại.

Tiêu biểu trong bộ sưu tập Tết năm nay là dòng linh vật ngựa “Bính Ngọ Vinh Hoa”. Hình tượng ngựa gắn với tinh thần bền bỉ, ý chí tiến lên và hành trình không ngừng vận động. Đó cũng là những giá trị được nhiều gia đình và doanh nghiệp xem như lời chúc ý nghĩa cho một năm mới khởi sắc.

Bộ sưu tập “Bính Ngọ Vinh Hoa” - dấu ấn Tết 2026 của Minh Long (Ảnh: Minh Long).

Mỗi tác phẩm ngựa của Minh Long được tạo hình với sắc thái riêng để truyền tải những thông điệp khác nhau. Thiên Lý Mã mang dáng thế phi nước đại, gợi chuyển động mạnh mẽ và khát vọng bứt phá.

Tượng ngựa Thiên Lý Mã với khát vọng bứt phá mọi giới hạn (Ảnh: Minh Long).

Trong khi đó, Bảo Mã mang dáng vẻ khoan thai của người đã chinh phục đỉnh cao bằng nội lực bền bỉ. Dáng ngựa thong dong gợi phong thái điềm tĩnh của một hành trình dài được tích lũy đủ đầy. Bởi thành công không chỉ là đích đến, mà là nền tảng cho sự ổn định và phát triển lâu dài.

Tượng Ngựa Bảo Mã ung dung tự tại trên đỉnh cao thành công (Ảnh: Minh Long).

Dòng tượng ngựa năm nay đánh dấu lần đầu tiên Minh Long ứng dụng thành công men lưu ly xanh trên tượng sứ, tạo nên sắc men trong sâu như ngọc, vừa có chiều sâu thị giác, vừa gợi cảm giác quý giá và bền vững theo thời gian. Không chỉ là một thử nghiệm về kỹ thuật, lớp men này còn thể hiện bước tiến mới của thương hiệu trong hành trình mở rộng ngôn ngữ thẩm mỹ cho các dòng sản phẩm sứ trưng bày dịp Tết.

Sắc men lưu ly xanh tôn lên nét đẹp thẩm mỹ của không gian sống (Ảnh: Minh Long).

Thông qua các tạo tác này, Minh Long không chỉ kể câu chuyện chúc xuân bằng ngôn ngữ tạo hình, mà còn định hình những vật phẩm có thể tiếp tục hiện diện trong không gian sống như một phần của ký ức Tết, ngay cả khi mùa lễ đã khép lại.

Khi tinh thần Tết hiện diện trong sinh hoạt gia đình

Không dừng lại ở linh vật trưng bày, tinh thần Tết còn được Minh Long đưa vào những vật dụng gắn liền với nhịp sống hằng ngày của gia đình Việt. Từ phòng khách đến bàn ăn, từ những buổi tiếp khách đầu năm đến bữa cơm sum họp, sứ trở thành chất liệu kết nối giữa truyền thống và đời sống hiện đại.

Trong những ngày đầu xuân, bộ trà là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Những tách trà mở đầu cho câu chuyện năm mới, cho lời chúc an khang và cho không khí sum vầy giữa người thân, bạn bè. Việc lựa chọn bộ trà vì thế không chỉ mang tính tiện ích, mà còn thể hiện sự chỉn chu và nét đẹp hiếu khách - một giá trị quen thuộc trong văn hóa Tết Việt.

Vẻ đẹp ngày xuân từ sản phẩm sứ Minh Long (Ảnh: Minh Long).

Bên cạnh đó, các bình hoa Minh Long góp phần hoàn thiện không gian đón xuân, hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa tinh thần. Sắc hoa trong những chiếc bình sứ trang nhã nơi phòng khách hay bàn ăn không chỉ mang mùa xuân vào nhà, mà còn tạo điểm nhấn cho những khoảnh khắc sum vầy của nhiều thế hệ.

Trên bàn ăn và bàn tiếp khách, bát đĩa và khay mứt giữ vai trò trung tâm trong những khoảnh khắc sum họp đầu năm, nơi hương vị, sắc màu và câu chuyện gia đình cùng hiện diện. Từ đó, tinh thần sum vầy không chỉ gói gọn trong vài ngày Tết, mà tiếp tục được nối dài trong chính những sinh hoạt quen thuộc của gia đình cả năm.

Sắc xuân hiện diện trong từng góc nhà (Ảnh: Minh Long).

Thay vì tạo ra những sản phẩm chỉ phục vụ cho một mùa lễ hội, Minh Long lựa chọn phát triển các tạo tác sứ dựa trên vòng đời sử dụng lâu dài, đặt trong sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và giá trị văn hóa. Khi mùa lễ khép lại, tinh thần Tết vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống thường nhật, như cách Minh Long lưu giữ Tết Việt trong từng tạo tác gốm sứ, để những giá trị sum vầy và gắn kết bền bỉ cùng thời gian.