Mẹo chống ẩm và khử mùi hiệu quả cho căn nhà khi trời mưa kéo dài

Dân trí Áp dụng ngay những mẹo nhỏ dưới đây để giúp căn nhà trở nên thoáng đáng và luôn khô ráo trong những ngày mưa.

Những cơn mưa giúp không khí dịu mát nhưng cũng kéo theo rất nhiều sự phiền toái khi khiến độ ẩm tăng cao. Điều này khiến nền nhà bị ẩm ướt, vật dụng trong nhà dễ bị hỏng, mốc. Cùng tìm hiểu một vài mẹo nhỏ giúp căn nhà của bạn luôn khô thoáng, sạch sẽ trong những ngày trời mưa nhé.

Dùng vôi

Vôi sống có tác dụng tuyệt với trong việc hút ẩm. Trong điều kiện trời mưa dài ngày, căn nhà trở nên ẩm thấp bạn hãy dùng một bát vôi sống đặt trong một góc phòng.

Vôi sống có tác dụng hút ẩm cao (Ảnh: Internet).

Không chỉ có tính năng hút ẩm, vôi cũng có tác dụng diệt khuẩn rất tốt. Thời tiết ẩm thấp tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Việc đặt một bát vôi trong phòng giúp khử khuẩn hiệu quả.

Tuy nhiên bạn nên lưu ý đặt vôi ở nơi kín đáo. Nếu nhà có trẻ nhỏ nên cẩn trọng để trẻ không hiếu kỳ mà nghịch vôi sẽ rất nguy hiểm.

Than củi

Cũng giống như vôi sống, than củi có tác dụng hút ẩm tốt. Bạn có thể đặt than củi một góc phòng bếp, trong góc phòng tắm để than củi giúp hút ẩm trong không khí.

Sau khi sử dụng xong than củi để hút ẩm không khó trong những ngày mưa gió bạn có thể phơi than để tiếp tục sử dụng cho lần tiếp theo.

Treo túi trà

Trà túi lọc có khả năng hút ẩm, kháng mùi hôi và chống mốc hiệu quả. Những ngày trời mưa bạn nên đặt một vài gói trà túi lọc vào tủ quần áo. Mẹo này giúp tủ quần áo được thơm tho, không bị ẩm mốc vì độ ẩm trong không khí tăng cao.

Trà túi lọc có tác dụng khử mùi (Ảnh: Internet).

Sử dụng giấy cũ

Giấy có tính năng hút ẩm rất cao và bạn nên sử dụng cách này nếu không có điều kiện mua máy hút ẩm. Bạn nên để giấy viết cũ không dùng đến ở khu vực đi lại như thềm cửa, sảnh. Tuy nhiên, nếu trời mưa dai dẳng kéo dài và sàn nhà quá ẩm ướt thì bạn không nên sử dụng cách này. Bởi việc đi lại và di chuyển quá nhiều sẽ khiến giấy mục vụn và trở thành đống "rác" ngay trong chính ngôi nhà của mình gây mất thẩm mỹ.

Bật điều hòa chế độ làm khô

Với những gia đình sử dụng điều hòa hai chiều thì hãy bật chế độ khô. Cách này sẽ giúp bạn hút ẩm và lưu thông không khí, đảm bảo các thành viên trong gia đình và đặc biệt là trẻ nhỏ không mắc các bệnh về hô hấp.

Sử dụng đèn xông tinh dầu tự nhiên

Tinh dầu sả, chanh, cam giúp không khí nhà trở nên thoáng đãng. Bạn thường khó chịu khi nhà cửa luôn có mùi khó chịu, ẩm thấp khi trời mưa thì hãy sắm ngay một chiếc đèn xông tinh dầu chất lượng cho căn nhà.

Xông tinh dầu giúp không khí trong phòng thoáng đãng và ấm áp hơn (Ảnh: NVCC).

Tinh dầu giúp bạn thư giãn, hạn chế vi khuẩn sinh sôi trong không khí và giúp căn nhà trở nên ấm áp hơn trong những ngày mưa gió.

Trên đây là những mẹo nhỏ giúp căn nhà của bạn luôn thoáng đãng và thơm tho trong những ngày mưa gió. Bạn hãy áp dụng ngay để thấy hiệu quả bất ngờ nhé.

