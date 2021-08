Mẹ ngỡ ngàng khi biết điểu này dù con đã ăn sáng no

Dân trí Trong một khảo sát về bữa sáng dành cho trẻ "Bạn nghĩ bữa sáng nào dưới đây là đủ chất?" có 51% cho con ăn bánh mì pate, bên cạnh các món quen thuộc như bánh bao và xôi xéo.

Với thói quen này, mẹ đều yên tâm là con luôn được ăn sáng no mỗi ngày. Thế nhưng, các mẹ quá ngỡ ngàng khi được biết con mình vẫn bị "đói tiềm ẩn".

Tại sao trẻ bị "đói tiềm ẩn" dù đã ăn sáng no?

Chị Thu, nhân viên văn phòng, sống tại TPHCM chia sẻ: "Vào buổi sáng, do không có thời gian nên khi chở con đi học, trên đường tôi sẽ ghé mua cho con xôi, bánh mì, cơm tấm hay bánh bao… vì những món này sẽ giúp con no lâu. Và con đem vào trường ngồi ăn chung với bạn bè, vừa vui và vừa an tâm không bị trễ học". Trong khi đó, chị Ngần, buôn bán tự do, ở Hà Nội cho con ăn sáng tại nhà thoải mái hơn, nhưng cũng là mua ngoài nấu sẵn mang về: "Mỗi sáng, mình đều tranh thủ thức dậy sớm đi mua đồ ăn sáng và cho con ăn tại nhà. Con mình mới 6 tuổi nên mình ưu tiên chọn các món ăn mềm hoặc có nước như: phở bò, miến gà, bún ngan… Mấy món này con dễ ăn và cũng đủ no đến trưa".

Khác với trẻ mầm non được ăn sáng ở trường với khẩu phần chuẩn kèm sữa, trẻ tiểu học tự túc ăn sáng trước khi đến trường, món ăn chủ yếu của các bé rất nhiều tinh bột và có khi quên bổ sung thêm sữa. Những món mẹ chọn cho con ăn thường xuyên nhất là bánh mì pate, cơm tấm, bên cạnh các món quen thuộc như bánh bao và xôi xéo… dễ ăn nhanh, gọn và no lâu. Với thói quen ăn sáng này, mẹ đều yên tâm là con no bụng; nhưng ít ai quan tâm các món này có đủ dinh dưỡng cho trẻ đang tuổi lớn hay không?

Trong khi đó, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến nghị bữa ăn cho trẻ không nên dừng lại ở no mà phải cân bằng đủ chất, đảm bảo được tỷ lệ 15% đạm - 25% chất béo - 55% tinh bột; ăn quá nhiều tinh bột sẽ dẫn đến dư thừa glucid tạo ra năng lượng nhanh, tức thời có thể khiến trẻ dễ no, dễ tăng cân, hiếu động quá mức nhưng kém tập trung. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ bị "đói tiềm ẩn", tức là thiếu các dưỡng chất cần thiết, dù trẻ được ăn sáng no.

Trẻ cần được ăn sáng đủ chất hơn ăn no

Theo tư vấn của bác sĩ CKII Dư Minh Trí - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM, trẻ đang tuổi lớn cần được cung cấp đủ chất đạm để phát triển các bó cơ, chất béo để phát triển trí não hệ thần kinh, chất đường để cung cấp năng lượng cho việc vận động, học tập. Do đó, mẹ không nên quan niệm rằng ăn no bụng, ăn đủ hay thậm chí dư năng lượng là tốt và đủ cho bé; mà cần hiểu rằng cung cấp đủ năng lượng và các thành phần dinh dưỡng cần thiết mới là điều quan trọng nhất giúp trẻ phát triển tối ưu.

Bữa sáng chuẩn phải cung cấp được 1/3 năng lượng cần thiết cả ngày và phải cân bằng các chất dinh dưỡng. Khi quan sát, chúng ta nhận thấy rằng trẻ đang tuổi lớn rất hiếu động, muốn khám phá đủ thứ, vận động trí não và tay chân rất nhiều nên việc tiêu hao năng lượng cũng tỷ lệ thuận. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, muốn nguồn năng lượng này được đầy lại thì mẹ cần nạp cho trẻ bữa ăn sáng "đủ chất" bằng cách bổ sung thêm cho trẻ một ly sữa ít nhất 180 ml.

Sữa là thực phẩm tự nhiên giàu protein chất lượng cao, gồm 2 loại: Casein (chiếm 80%) hỗ trợ tăng cường hấp thu chất khoáng; whey (chiếm 20%) chứa nhiều loại axit amin cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Xét tổng mức năng lượng trong một khẩu phần sữa 180 ml với một gói xôi và một tô hủ tiếu thịt heo, bác sĩ Trí cho biết tỷ lệ protein trong sữa chiếm 20% tổng năng lượng so với chỉ 10% protein ở xôi, 16% protein ở hủ tiếu. Như vậy, sữa là thực phẩm giàu protein, thích hợp bổ sung vào bữa sáng cho trẻ em đang lớn.

Đó chính là bí kíp đơn giản và hiệu quả để trẻ có được bữa sáng đủ chất, khởi đầu ngày mới khỏe mạnh và chinh phục các thử thách dù là nhỏ nhất trong ngày.

Trường Thịnh