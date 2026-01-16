Mẹ đảm TPHCM biến vườn cà chua ở sân thượng thành điểm chụp ảnh Tết độc đáo

Giàn cà chua trĩu quả, với sắc màu đỏ, vàng, xanh xen kẽ nổi bật giữa không gian đô thị là "tác phẩm" của chị Nhung, được gieo trồng từ cuối tháng 8/2025. Sau hơn bốn tháng được chăm sóc tỉ mỉ, cây bắt đầu cho trái đồng loạt, phủ kín giàn.

Trước thời điểm thu hoạch, sắc đỏ của cà chua lan khắp sân thượng tạo nên không gian đẹp mắt. Bạn bè, người quen của chị Nhung rủ nhau ghé thăm, tranh thủ diện áo dài, chụp ảnh Tết.

Do đây là khu vực sinh hoạt chung của gia đình, chị Nhung không nhận khách lạ hay chụp ảnh dịch vụ. Những người đến vườn đều là bạn bè thân quen, ghé chơi đúng tinh thần sẻ chia niềm vui làm vườn.

“Chủ yếu là bạn bè rủ nhau mặc áo dài lên chụp ảnh cho vui, hưởng không khí Tết sớm. Cũng có nhiều người ngỏ ý xin đến chụp ảnh, nhưng vì đây là nhà ở nên tôi không dám nhận người lạ”, chị Nhung chia sẻ.

Các buổi chụp ảnh diễn ra một cách tự nhiên, đúng chất “cây nhà lá vườn”. Người đứng giữa giàn cà chua đỏ rực, người ngồi sát luống cây, khẽ chạm tay vào những chùm quả căng mọng. Với nhiều người, đây là trải nghiệm hiếm hoi khi ngay giữa lòng TPHCM vẫn còn một góc xanh yên tĩnh.

Để giàn cà chua phát triển ổn định, chồng chị Nhung đã tự tay dựng hệ thống giàn sắt kiên cố, đủ sức chịu tải của nhiều gốc cà chua leo cao, trĩu quả. Các mối hàn được gia cố chắc chắn, đảm bảo giàn đứng vững suốt vụ và thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch.

“Vụ cà chua này chỉ rộ lên trong thời gian ngắn rồi tôi thu hoạch hết. May mắn là bạn bè thân thiết tới chơi sớm, kịp lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi giàn cà chua còn đỏ rực”, chị Nhung nói.

Theo chị, vụ cà chua này cho sản lượng khoảng 60-70 kg, thu hoạch làm hai đợt. Toàn bộ số cà chua được chị chia cho người thân, một phần dùng làm mứt và chế biến để sử dụng dần trong dịp Tết, tuyệt nhiên không bán ra thị trường.

Ít ai ngờ, khu vườn rộng khoảng 100m² trên sân thượng này lại có khởi đầu rất giản dị. Thời điểm giãn cách xã hội, chị Nhung chỉ trồng vài chậu rau để cải thiện bữa ăn gia đình. Sau đó, tình cờ thấy nhiều người trồng dưa lưới thành công trên sân thượng, chị thử làm theo và bất ngờ thu “trái ngọt” ngay vụ đầu.

Từ đó, người phụ nữ bán hàng thời trang dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật, tham gia các hội nhóm trồng trọt, tự phối đất, chọn hạt giống và thiết kế giàn cho cây leo. Hiện khu vườn của chị có đủ loại rau, quả theo mùa như bí, mướp, khổ qua, dưa lưới và nhiều giống cà khác nhau.

Cây trong vườn đều được chăm sóc theo hướng hữu cơ. Chị Nhung không sử dụng thuốc hóa học, chỉ dùng phân bón sinh học và chế phẩm tự nhiên để phòng bệnh cho cây.

“Trồng trên cao thoáng gió nên cây ít sâu bệnh. Quan trọng là phải hiểu từng giai đoạn phát triển của cây, canh nước, canh phân mỗi ngày. Nhìn thì nhẹ nhàng vậy chứ cà chua khó trồng lắm, không nắm kỹ thuật là thất bại ngay”, chị chia sẻ.

Mỗi chiều tan làm, chị Nhung lại lên sân thượng tưới nước, tỉa lá, ngắm những giàn cây đơm hoa kết trái. Với chị, đó không chỉ là việc làm vườn mà còn là cách cân bằng nhịp sống giữa thành phố. “Công việc buôn bán bận rộn, nhưng cứ lên thăm vườn là tôi thấy nhẹ lòng hơn. Cây xanh giúp mình cảm thấy thoải mái”, chị Nhung nói.