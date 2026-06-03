Mamamy 19 năm giữ tiêu chuẩn an toàn cho bé

Khi thị trường phát triển nhanh

Thị trường mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với quy mô năm 2024 ước đạt khoảng 2,4 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng trung bình 10-15% mỗi năm.

Sự phát triển mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và độ an toàn của sản phẩm, đặc biệt trong ngành hàng mẹ và bé.

Thực tế cho thấy, cùng với tốc độ tăng trưởng của thị trường là những thách thức trong công tác quản lý chất lượng. Trong bối cảnh đó, tiêu chuẩn an toàn ngày càng trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình khi lựa chọn sản phẩm cho trẻ nhỏ.

Thị trường mẹ và bé ngày càng đa dạng, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm (Ảnh: Mamamy).

Năm 2007, Mamamy bắt đầu từ một câu hỏi nhỏ

Năm 2007, khi thị trường sản phẩm mẹ và bé tại Việt Nam còn ở giai đoạn đầu phát triển, Mamamy bắt đầu từ một câu hỏi: đâu là lựa chọn phù hợp hơn cho trẻ sơ sinh?

Khi đó, các chất bảo quản như Paraben và MIT (Methylisothiazolinone) được sử dụng khá phổ biến trong ngành. Tuy nhiên, trước khi dòng khăn ướt đầu tiên ra mắt, Mamamy đã quyết định không sử dụng hai thành phần này dù chưa có quy định nào yêu cầu.

Theo thương hiệu, nguyên tắc được đặt ra từ những ngày đầu là không sử dụng những thành phần đã bị cấm hoặc bị cảnh báo tại các thị trường có tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt, ngay cả khi chưa bị cấm tại Việt Nam.

Bảy năm sau, vào năm 2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6577/QLD-MP về danh mục các chất cấm và hạn chế trong mỹ phẩm. Theo đó, năm dẫn chất Paraben mạch dài bị cấm trong sản phẩm dành cho trẻ dưới ba tuổi, còn MIT bị hạn chế nghiêm ngặt trong các sản phẩm lưu lại trên da.

Theo Mamamy, nhiều lựa chọn về thành phần và công thức được đưa ra từ giai đoạn phát triển sản phẩm, trước khi các quy định quản lý được hoàn thiện (Ảnh: Mamamy).

Thời điểm đó, nhiều doanh nghiệp bắt đầu rà soát lại công thức và tìm kiếm nguyên liệu thay thế. Trong khi đó, Mamamy đã áp dụng định hướng này từ năm 2007.

Sự kiện này được thương hiệu xem là minh chứng cho triết lý phát triển sản phẩm: chủ động thiết lập tiêu chuẩn an toàn thay vì chờ đến khi quy định được ban hành.

Giữ tiêu chuẩn chưa bao giờ là con đường dễ

Theo Mamamy, định hướng được đặt ra từ những ngày đầu không chỉ áp dụng cho một sản phẩm riêng lẻ mà được duy trì xuyên suốt trong quá trình phát triển sản phẩm.

Việc lựa chọn nguyên liệu và công thức sản phẩm thường diễn ra phía sau dây chuyền sản xuất nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm chăm sóc trẻ hằng ngày (Ảnh: Mamamy).

Trong ngành hàng mẹ và bé, khoảng cách giữa “được phép sử dụng” và “lựa chọn phù hợp cho trẻ sơ sinh” không phải lúc nào cũng giống nhau.

Theo Mamamy, đây là lý do thương hiệu tiếp tục duy trì danh sách các thành phần không sử dụng trong sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Trong đó có hương liệu tổng hợp (Fragrance), chất huỳnh quang tăng trắng trong vải và nhóm chất hoạt động bề mặt mạnh như SLS, SLES.

Theo các chuyên gia, xu hướng hiện nay của ngành chăm sóc trẻ em không chỉ dừng ở việc đáp ứng quy định tối thiểu mà còn hướng tới mức độ phù hợp cao hơn với đặc điểm sinh lý của trẻ sơ sinh.

Nhiều cha mẹ hiện nay không chỉ quan tâm đến công dụng của sản phẩm mà còn dành thời gian tìm hiểu bảng thành phần trước khi đưa ra quyết định lựa chọn (Ảnh: Mamamy).

Một tiêu chuẩn tốt cần thương hiệu và người tiêu dùng cùng gìn giữ

Cùng với sự phát triển của thị trường, người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến bảng thành phần và các tiêu chuẩn an toàn khi lựa chọn sản phẩm cho trẻ nhỏ.

Theo các chuyên gia, khi người tiêu dùng chủ động tìm hiểu và đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cũng có thêm động lực để đầu tư cho nghiên cứu và duy trì các tiêu chuẩn an toàn trong dài hạn.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến bảng thành phần và các tiêu chuẩn an toàn khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc cho trẻ nhỏ (Ảnh: Mamamy).

Sau 19 năm phát triển, điều Mamamy nhấn mạnh không nằm ở việc đi trước thị trường bao xa, mà là duy trì được nguyên tắc đã lựa chọn từ những ngày đầu.

Với thương hiệu, an toàn không phải là tiêu chuẩn được bổ sung sau cùng, mà là điểm khởi đầu trong quá trình phát triển sản phẩm.

Các tiêu chuẩn được xây dựng từ giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm thường là những yếu tố khó nhìn thấy, nhưng góp phần tạo nên sự an tâm trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ (Ảnh: Mamamy).

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Theo dõi hành trình 19 năm kiên định giữ chuẩn an toàn riêng cho bé của Mamamy tại: https://mamamy.vn/baby-safety-hub.