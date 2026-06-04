Chuyện tình "sét đánh" của nữ giám đốc xinh đẹp ở Hà Nội và chồng Israel

Chàng trai Israel phải lòng cô gái Việt chênh 5 tuổi

Cuộc sống của Hồng Nhung (tên thường gọi là Bella Nhung, 35 tuổi, ở Hà Nội) và Eliya (30 tuổi, người Israel, kinh doanh trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ tại Việt Nam) vốn là hai đường thẳng song song cho đến khi Eliya vô tình lướt qua tấm hình của Nhung trên mạng xã hội.

Giữa vô số hình ảnh, video trên mạng xã hội mỗi ngày, chàng trai dừng lại rất lâu trước tấm hình của cô gái Việt.

Anh ngắm nhìn bức ảnh đó suốt nửa tiếng đồng hồ, cảm giác cuốn hút khiến anh tự hỏi liệu cô gái này xinh đẹp thực sự hay chỉ là sản phẩm của công nghệ. Những câu hỏi bỗng nhiên dồn dập xuất hiện khiến Eliya không kìm được gõ mấy dòng tin nhắn làm quen.

Eliya và Hồng Nhung quen nhau từ một bức ảnh trên mạng xã hội.

“Tôi tò mò nhưng lại có linh cảm, cô ấy xinh đẹp thực sự. Tôi đã tưởng tượng về cảnh hai đứa thành một cặp, cùng nhau hẹn hò, tôi sẽ làm cô ấy cười và chinh phục trái tim cô ấy như thế nào?”, Eliya chia sẻ về “tình yêu sét đánh từ thế giới ảo” của mình.

Trái ngược với cảm xúc của chàng trai Do Thái, Hồng Nhung lại đón nhận tin nhắn một cách khá hờ hững. Cô kể lại: "Thú thực lúc ấy, tôi nghĩ đó là tin nhắn rác hoặc lừa đảo nên bỏ qua luôn”.

Là giám đốc một phòng khám thẩm mỹ, Hồng Nhung luôn tất bật với những lịch trình dày đặc nên cô cũng nhanh chóng quên chuyện làm quen vu vơ trên mạng. Không nhận được hồi âm, song Eliya không bỏ cuộc, kiên trì nhắn liên tục suốt hơn một tuần. Chính sự bền bỉ đó khiến cô gái Việt tò mò.

Hồng Nhung vì thế đã vào trang cá nhân của Eliya để tìm hiểu. Thấy tài khoản có lịch sử hoạt động liên tục cùng những hình ảnh được cập nhật qua nhiều năm, cô mới tin đây không phải tài khoản giả mạo và quyết định trả lời tin nhắn.

Sau một thời gian trò chuyện qua mạng, cặp đôi hẹn gặp mặt buổi đầu tiên. Đó là một ngày mùa thu tháng 10/2024, Hà Nội tiết trời se lạnh. Eliya đã chuẩn bị chu đáo bằng việc đặt một chiếc xe đến đón Hồng Nhung.

Khoảnh khắc Nhung bước vào trong xe, Eliya thừa nhận mình hoàn toàn bị đánh gục. "Tôi phải thốt lên trong lòng là may quá, cô ấy giống hệt như trên ảnh. Thời nay công nghệ chỉnh sửa ảnh phát triển nên trước khi gặp tôi cũng khá hoang mang.

Nhưng vợ tôi ở ngoài đời thực sự còn xinh đẹp hơn. Nụ cười của cô ấy ngay lập tức hút hồn tôi và đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đặc biệt đó", chàng trai Israel nhớ lại.

Eliya luôn bị cuốn hút bởi sự tự tin của cô gái Việt.

Sự tự tin, điềm tĩnh khi nói chuyện của Hồng Nhung càng khiến anh ấn tượng. Ngay trong buổi tối hôm đó, anh đã chụp một bức ảnh gửi về cho mẹ và các chị gái ở Israel để khoe về buổi hẹn hò, kèm theo lời khẳng định chắc nịch rằng “đây chính là người phụ nữ sẽ trở thành vợ tương lai của mình”. Gia đình anh ai cũng vui mừng.

Về phía Hồng Nhung, buổi hẹn đầu tiên cũng để lại những ấn tượng sâu sắc nhờ vào sự tinh tế và tôn trọng phụ nữ của Eliya. Trước đó, khi Eliya ngỏ lời mời cô đi uống cà phê, Nhung đã thẳng thắn từ chối vì cô quan niệm buổi hẹn đầu tiên nên diễn ra trong một không gian lãng mạn có hoa, nến và rượu vang.

Thay vì tự ái, Eliya ngay lập tức sắp xếp một bữa tối lãng mạn đúng như mong muốn của đối phương. Anh bày tỏ bản thân rất ấn tượng với một cô gái biết rõ mình muốn gì và dám từ chối những điều mình không thích.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hồng Nhung và Eliya đã cảm thấy thân thuộc và gắn bó. Bữa tối kéo dài từ 18h đến gần nửa đêm, cả hai trò chuyện say sưa quên hết mọi thứ xung quanh đến khi nhà hàng đóng cửa mới ra về.

“Với tôi, đó là một dấu hiệu tuyệt vời. Trước khi trở thành người yêu, chúng tôi đã có khả năng trở thành những người bạn, có thể cởi mở chia sẻ mọi điều", Nhung tâm sự.

Cặp đôi có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.

Đưa cả nhà từ Israel sang Việt Nam chinh phục gia đình bạn gái

Sinh ra và lớn lên ở hai quốc gia khác nhau, ngôn ngữ mẹ đẻ của Eliya là tiếng Do Thái. May mắn, cả hai đều sử dụng tốt tiếng Anh để giao tiếp. Tuy nhiên, sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ đôi khi vẫn tạo ra những hiểu lầm.

Để hóa giải những rào cản, cặp đôi chọn cách giao tiếp nhiều hơn, cố gắng thấu hiểu nhau đến cùng. Ngay cả khi đối phương nói điều gì đó nghe có vẻ không đúng, họ sẽ cho rằng, đó là do sự khác biệt về ngôn ngữ và luôn cho nhau cơ hội để giải thích kỹ hơn.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất mà cặp đôi phải đối mặt lại đến từ phía gia đình. Khi biết con gái yêu một chàng trai ngoại quốc kém tuổi, mẹ của Hồng Nhung đã phản đối kịch liệt.

Mối quan hệ của cặp đôi dần được người thân ủng hộ.

Bà lo lắng con gái bị lừa gạt, bởi thời điểm đó có một số thông tin tiêu cực về người nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Để chứng minh sự nghiêm túc, Eliya đã gọi điện cho mẹ và hai chị gái của mình để trò chuyện với mẹ của Hồng Nhung. Thậm chí, anh còn xin giấy chứng nhận độc thân tại Israel và đưa cả gia đình sang Việt Nam để gặp mặt nhà gái.

Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với mẹ vợ tương lai, Eliya chia sẻ với mẹ của Hồng Nhung về tình cảm chân thành của mình và mong muốn được trao cơ hội chăm sóc, bảo vệ Hồng Nhung.

Theo thời gian, người mẹ thấy được sự chân thành từ chàng trai ngoại quốc nên dần mở lòng. Đến nay, Eliya và mẹ vợ vô cùng thân thiết, mỗi lần anh về quê vợ, anh đều được mẹ chiêu đãi những món ăn ngon, trò chuyện thân tình.

Cặp đôi nên duyên và Eliya quyết định ở lại Việt Nam lâu dài để lập nghiệp.

Về phía Eliya, rào cản của anh lại nằm ở tôn giáo. Anh chia sẻ: “Tôi là người theo đạo Do Thái, đạo luật của chúng tôi không cho phép kết hôn với người ngoại đạo. Nhưng tôi biết nếu không phải là cô ấy thì không thể là ai khác cả".

May mắn anh nhận được sự thấu hiểu từ gia đình. Mẹ của anh vốn là người Nga và cũng là người ngoại đạo khi kết hôn với bố anh, nên bà cũng hiểu và ủng hộ quyết định của con trai.

Cuộc sống hôn nhân đa văn hóa và những góc khuất hài hước

Bước vào cuộc sống hôn nhân với một người chồng Do Thái, Hồng Nhung ban đầu không tránh khỏi những lo lắng. Tuy nhiên, Eliya cho biết, anh tôn trọng quyền tự do tinh thần và không bắt ép vợ phải theo đạo của mình.

Hồng Nhung cũng tìm hiểu và thích nghi với những quy tắc sinh hoạt nghiêm ngặt của chồng: Eliya không ăn thịt lợn, hải sản và khá kén ăn. Cô đã học cách tôn trọng và thay đổi thực đơn gia đình.

“Có những dịp lễ, anh ấy phải thực hiện nghi lễ 24 giờ không ăn uống, không dùng điện thoại, ở trong một căn phòng tách biệt và yên tĩnh.

Hồi mới quen nhau được vài hôm là đến ngày lễ này, anh ấy bảo ngày mai anh phải biến mất 24 giờ không liên lạc được, tôi ngỡ anh ấy tìm cách trốn tránh mình nhưng không phải. Giờ thì tôi quen rồi, những ngày ấy, tôi sẽ cho anh không gian riêng còn mình đi chơi với bạn bè hoặc làm việc", nữ giám đốc xinh đẹp cho hay.

Cặp đôi đặt ra nhiều nguyên tắc trong đời sống hôn nhân.

Để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bình yên, cặp đôi đã cùng nhau thiết lập những quy ước gia đình nghiêm ngặt nhưng đầy ý nghĩa. Eliya thừa nhận trước khi gặp Nhung, anh là một người phóng khoáng, mải chơi và yêu tự do, chưa từng nghĩ đến việc kết hôn.

Tuy nhiên, khi nghe câu nói dứt khoát của Hồng Nhung "Nếu không nghiêm túc muốn đi đường dài thì dừng lại, em không có thời gian cho những mối quan hệ vô nghĩa", Eliya đã quyết tâm thay đổi bản thân.

Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai thống nhất không bao giờ mang sự ấm ức đi ngủ. Họ phải ngồi lại tìm nguyên nhân, giải pháp và ôm nhau xin lỗi. Eliya bởi vậy luôn kiên nhẫn, không bao giờ để cảm xúc tiêu cực của vợ bị tích tụ.

Mỗi buổi sáng, họ sẽ nói với nhau ít nhất 2 điều mà mình biết ơn về đối phương hoặc về bản thân để luôn thấy mình may mắn. Khi phát sinh mâu thuẫn, họ sẽ giải quyết riêng tư giữa hai vợ chồng, không có sự can thiệp hay tác động từ người ngoài để tránh những quyết định sai lầm khi cảm xúc dâng cao.

Cặp đôi tuyệt đối không nói từ "chia tay" hay "ly hôn" khi nóng giận. Đặc biệt, họ có một cam kết pháp lý và danh dự: Nếu một trong hai người ngoại tình sẽ phải ra đi tay trắng và mất toàn bộ tài sản. Điều này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho cả hai để tập trung phát triển sự nghiệp.

Họ thống nhất không bao giờ nói từ "chia tay" hay "ly hôn" khi nóng giận.

Khi được hỏi về dự định tương lai, Eliya khẳng định anh và vợ sẽ gắn bó lâu dài tại Việt Nam. Anh hiểu vợ từng có thời gian dài sống tại Tây Ban Nha nên giờ đây cô không muốn tiếp tục sống xa quê hương. Bên cạnh đó, gia đình nhà vợ cũng đặt điều kiện Eliya phải ở lại Việt Nam thì mới gả con gái.

"Hơn nữa, tôi thực sự yêu mọi thứ ở đây, con người thân thiện, môi trường sống an toàn và yên bình. Chúng tôi sẽ định cư tại Việt Nam và mỗi năm về Israel thăm gia đình một đến hai lần", Eliya chia sẻ.

Từ câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào, Eliya nhắn nhủ tới những cặp đôi đang yêu xa hoặc yêu người nước ngoài: "Sự khác biệt sẽ luôn ở đó nhưng chỉ cần đủ yêu thương và thấu hiểu thì mọi thứ đều có thể giải quyết". Còn với Hồng Nhung, cô nhận ra rằng, tình yêu đẹp nhất không phải là tình yêu khiến mình quên đi bản thân, mà là tình yêu khiến mình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ảnh: Nhân vật cung cấp