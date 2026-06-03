Giữa tháng 5, bà Đặng Thị Đỏ (86 tuổi) quê ở xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, đi vệ sinh ban đêm nhưng ngồi hụt nên bị gãy xương đùi. Gia đình đưa bà vào bệnh viện điều trị. Sau khoảng 2 tuần nằm viện, bà được bác sỹ cho về nhà dưỡng bệnh, chờ thời gian để xương lành lại.

Suốt quãng thời gian bà ở viện, chồng bà - ông Vũ Văn Hà (87 tuổi) thường xuyên ngồi thẫn thờ. Ông lo lắng cho vợ, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên đành ở nhà chờ tin tức thông qua con cháu. Mỗi khi biết tình hình sức khỏe của vợ trong bệnh viện đã ổn định, ông mới phần nào yên tâm.

Cụ ông U90 ở Hưng Yên khóc nức nở khi gặp lại vợ sau 2 tuần nằm ở bệnh viện (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Khoảng nửa tháng sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu nên khi nhìn thấy bà Đỏ trở về nhà, những cảm xúc dồn nén từ bấy lâu của ông Hà như vỡ òa. Cảnh cụ ông U90 rơm rớm nước mắt, mếu máo hỏi han vợ khiến con cháu cũng rưng rưng.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông Hà bật khóc lúc nhìn thấy vợ sau 2 tuần xa cách được anh Vũ Văn Quân vốn là cháu nội ghi lại. Anh cho biết, cảnh tượng tuy giản dị, nhưng mọi người trong nhà đều cảm động trước tình cảm gắn bó của ông bà.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Quân cho biết, bình thường ông cũng ít khi thể hiện cảm xúc nên thấy ông khóc mọi người cũng nghẹn ngào.

Khoảnh khắc cụ ông khóc mếu khi thấy vợ từ bệnh viện về nhà (Ảnh cắt từ video).

Trong mắt của người cháu nội, ông Hà và bà Đỏ sống rất tình cảm với nhau. Hai ông bà đã nên duyên cách đây 65 năm, có 4 người con gồm 3 con trai và một con gái. Hai ông bà hiện sống cùng con trai út.

Dù ở tuổi xế chiều nhưng tình cảm của hai cụ vẫn khăng khít. Cũng như nhiều cặp đôi khác, dù yêu thương nhưng họ không tránh được lúc giận dỗi, không hài lòng. Tuy vậy, cụ ông luôn là người chủ động làm hòa trước.

Cụ ông và cụ bà trong ngày lễ vu quy của cháu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cụ ông tuổi cao, sức yếu và mắc các bệnh nền nên nhiều năm qua gần như chỉ ở nhà. Trước khi bị ngã, bà Đỏ luôn là người chăm sóc chồng từng bữa ăn, giấc ngủ. Các con cháu đôi khi vướng bận công việc nên chủ yếu chỉ có ông bà chăm lo, hỗ trợ lẫn nhau.

Chính vì vậy, những ngày bà Đỏ không có nhà, cụ ông rất lo lắng. Dù đôi lúc trí nhớ kém minh mẫn nhưng ông vẫn luôn miệng nhắc con phải đưa vào bệnh viện để thăm vợ.

Khi tận mắt nhìn thấy vợ đã trở về nhà an toàn, cụ ông mới yên lòng. Còn với anh Quân, tình cảm gắn bó của ông bà là tấm gương để con cháu trong nhà noi theo.

Ông bà gắn bó với nhau trong mọi công việc hàng ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm, người cháu nội bất ngờ khi video thu hút hơn 4,1 triệu lượt xem với nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm chân thành của cụ ông và cụ bà.

Nhiều ý kiến cho rằng khoảnh khắc cụ ông bật khóc khi gặp lại vợ khiến họ nhớ tới cha mẹ, ông bà trong gia đình.

“Xem xong thấy sống chậm lại. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có người để chờ đợi và nhớ thương mỗi ngày”, tài khoản Hoàng Nam viết.

Không ít người cũng xúc động khi chứng kiến tình cảm bền chặt của thế hệ đi trước giữa cuộc sống hiện đại nhiều đổi thay.

Còn với anh Quân, điều khiến anh xúc động nhất không phải lượng xem lớn trên mạng xã hội mà là việc nhiều người cảm nhận được tình cảm chân thật của ông bà mình qua một khoảnh khắc đời thường.