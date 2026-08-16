Lý do cây dầu 300 năm tuổi mọc giữa đường ở An Giang nhưng không thể đốn hạ

Nằm giữa tuyến đường Ngô Tự Lợi thuộc xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), một cây dầu cổ thụ khoảng 300 năm tuổi được giữ lại và bảo tồn trong một vòng xoay giao thông.

Thay vì đốn hạ để mở đường vào trung tâm xã cách đây 20 năm, chính quyền địa phương đã quyết định xây dựng hệ thống vòng xoay và rào chắn bao quanh để bảo vệ cây.

"Cách đây hơn 20 năm, khi UBND huyện Tri Tôn (trước đây) mở đường vào thị trấn Ba Chúc, cây dầu lọt ra giữa lòng đường, đốn mãi mà không được nên đành rào cái vòng xoay bất đắc dĩ", một cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Chúc cho biết.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, cây dầu có chiều cao khoảng 20m, chu vi gốc lớn đòi hỏi nhiều người ôm. Theo các cao niên tại địa phương, cây có tuổi đời khoảng 3 thế kỷ.

Người dân địa phương và các tài xế đi qua đây đều trân trọng cây dầu và xem nó như một di tích đặc biệt (Ảnh: Hoàng Duật).

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chín (70 tuổi, ngụ xã Ba Chúc) cho biết phần thân và gốc chính của cây dầu đã khô mục, không còn sinh trưởng từ 5 đến 6 năm trước do "tuổi đời" quá cao. Tuy nhiên, ở phần ngọn, cây vẫn xuất hiện các chồi non phát triển xanh tốt trở lại.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua lại, chính quyền địa phương đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và khung sắt bảo vệ xung quanh thân cây.

Dù gốc cây dầu đã chết khô từ nhiều năm trước, nhưng sự trỗi dậy xanh mướt của những tán lá trên đỉnh ngọn đã khiến bao người kinh ngạc (Ảnh: Hoàng Duật).

Không chỉ mang giá trị cảnh quan, cây dầu còn là nhân chứng cho giai đoạn lịch sử tháng 4/1978 tại biên giới An Giang.

Người dân địa phương kể rằng, khu vực xung quanh gốc cây từng là nơi ghi nhận nhiều đau thương trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.

Theo tư liệu của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Chúc, cây dầu được xem là một phần trong cấu trúc lịch sử, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân bản địa.

Cây dầu giữa đường nhưng không bị đốn hạ mà được bảo vệ bằng lớp rào kiên cố tạo thành một vòng xoay đặc biệt ở trung tâm xã Ba Chúc, tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Chị An, chủ quán ăn ở gần gốc cây chia sẻ, khi cây dầu mọc lên, một vị sư đã đến dựng chùa Thanh Lương Tự gần đó. Từ đó, người dân mới kéo về sinh cơ lập nghiệp, hình thành khu dân cư sầm uất như ngày nay.

Theo lời chị An, người dân ở đây truyền tai nhau về câu chuyện mầu nhiệm xung quanh cây. Họ kể về những trường hợp mạo phạm, chặt tỉa cành cây mà gặp chuyện không may, khiến chẳng ai dám tác động lên cây này dù chỉ là một nhánh nhỏ. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chính niềm tin đó đã giúp cây dầu tồn tại đến ngày nay mà không bị bàn tay con người xâm hại.

Cũng theo chị An, ngày nay không chỉ người dân địa phương mà cả những tài xế đường dài, khách hành hương về xã Ba Chúc cũng thường xuyên dừng xe lại đây. Với họ, một nhành hoa hay một nén nhang đặt dưới gốc cây không chỉ để cầu thượng lộ bình an, mà còn là cách để người sống tưởng nhớ về những người đã nằm xuống dưới bóng cây này.

Bên cạnh đó, người dân địa phương và các tài xế qua lại khu vực này thường dừng chân thắp nhang, đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân trong sự kiện lịch sử năm xưa, đồng thời xem đây là một điểm mốc quen thuộc trên tuyến đường trung tâm xã.