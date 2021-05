LG Styler - giải pháp sức khỏe và phong cách cho gia đình thành thị

Dân trí Chiếc tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler model S5MB với những sáng tạo đột phá hứa hẹn sẽ mang đến một tương lai mới cho việc chăm sóc áo quần tại nhà.

Tháng 5/2021, Công ty điện tử LG Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler model S5MB sở hữu mặt gương sang trọng và dung tích lớn hơn dòng sản phẩm trước.

LG Styler ngoài được biết đến như một sản phẩm dành cho quần áo cao cấp - còn là giải pháp thông minh chăm sóc các loại trang phục thường ngày, mang lại lợi ích sức khỏe và cuộc sống phong cách đến các gia đình thành thị.

Có nhiều đồ dùng bằng vải của gia đình được sử dụng hàng ngày nhưng rất khó giặt giũ và diệt khuẩn thường xuyên như ruột gối, chăn, khẩu trang, địu vải, đồ chơi của em bé hay cặp sách, thậm chí là mũ bảo hiểm… Việc tiếp xúc thường xuyên với những đồ vải không sạch dễ dẫn đến các vấn đề về da và hô hấp cho người mặc, đặc biệt là với những đối tượng nhạy cảm. Do đó, diệt khuẩn, làm sạch đồ bằng vải cũng quan trọng như việc chúng ta rửa tay hằng ngày.

Với "bí quyết cốt lõi" là công nghệ TrueSteam ™, LG Styler có khả năng loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn và bụi bẩn bám trên quần áo, giữ trang phục luôn tươi mới. Công nghệ này đặc biệt giúp LG Styler dễ dàng vệ sinh vải vóc và các đồ dùng khó giặt hoặc không thể giặt. Bên cạnh đó, công nghệ chuyển động ngang của móc treo giúp giũ sạch bụi bẩn bám trên quần áo.

Ngoài ra, do cuộc sống bận rộn cũng như thói quen sinh hoạt, một số loại quần áo không thể giặt hằng ngày, mà được mặc đi mặc lại như quần jean, áo chống nắng, áo len,… Thực tế, việc giặt giũ quá thường xuyên bằng máy giặt cũng sẽ gây ra những tác động lên sợi vải khiến thời gian sử dụng có thể ngắn hơn mong muốn; và tiêu tốn thời gian một cách không cần thiết. Đôi khi, mùi hôi và một vài nếp nhăn trong những lần mặc tiếp theo khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái và chỉn chu. LG Styler chính là giải pháp hoàn hảo giúp giải quyết những vấn đề trên cho trang phục của gia đình bạn. LG Styler với chế độ làm mới giúp loại bỏ mùi hôi và nếp nhăn quần áo trong thời gian ngắn - chỉ với 20 phút. Hơn thế, cơ chế làm khô nhiệt độ thấp giúp quần áo khô nhanh và ngăn ngừa sự co rút của vải vóc do nhiệt gây ra.

Được cải tiến giúp cho cuộc sống tiện nghi, thoải mái hơn; tủ chăm sóc áo quần LG Styler còn được bổ sung tính năng ThinQ ™, cho phép người sử dụng điều khiển hoạt động của máy mọi lúc mọi nơi. Người dùng còn có thể kiểm soát mức tiêu thụ điện năng hoặc tải thêm các chu trình khác trên hệ thống.

Nhờ những tính năng ưu việt kể trên, LG styler đã được đón nhận tích cực tại thị trường Việt Nam. Kế tiếp thành công đó, LG Việt Nam đã cho ra mắt model mới LG styler S5MB với dung tích lớn hơn (5 áo và 1 quần), phù hợp với gia đình đông người. Thiết kế mặt gương cũng được đánh giá là phù hợp với nhiều không gian sống.

Với dung tích lớn hơn các dòng sản phẩm trước, LG Styler model S5MB có thể chứa đến năm món quần áo trên móc, cũng như một quần dài ở cửa. Ngoài ra, kẹp tạo ly quần phía cửa còn có thể giữ được những chiếc quần lớn với vòng bụng lên đến 109 centimet, tạo nếp ly quần hoàn hảo với chiều dài lên đến 60 centimet.

Việc chăm sóc, giữ quần áo và đồ vải vóc luôn thơm mới và sạch khuẩn của gia đình sẽ thật nhanh chóng và dễ dàng.

Giá niêm yết sản phẩm được hãng công bố là 65.000.000 VNĐ.

Trường Thịnh