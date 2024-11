LG Comfort Kit: Bộ phụ kiện mang thiết bị LG đến gần với người dùng

Là nhà sản xuất công nghệ và thiết bị điện tử gia dụng toàn cầu với thông điệp "Cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả", LG không ngừng nỗ lực để đảm bảo những sản phẩm có thể dễ dàng tiếp cận với mọi người dùng ở mọi lứa tuổi.

Để hiện thực hóa điều này, trung tâm tư vấn ngôn ngữ ký hiệu, cung cấp sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm với định dạng video, ngôn ngữ ký hiệu và giọng nói, sản xuất nhãn dán bằng chữ nổi cho các thiết bị gia dụng được LG vận hành. Công ty đã từng thay đổi thiết kế ngoại thất để sản phẩm sử dụng dễ dàng hơn, đặc biệt là với người dùng khuyết tật.

Bộ sưu tập phụ kiện LG Comfort Kit từng được LG giới thiệu tại IFA 2023.

Từ năm 2022, nhóm tư vấn về khuyết tật từ LG đã hợp tác với Liên minh Người tiêu dùng Khuyết tật Hàn Quốc (KDCU) trong việc đánh giá và cải tiến sản phẩm. Khảo sát và nghiên cứu của nhóm này đã giúp LG hiểu rằng người dùng khuyết tật mong muốn sử dụng những sản phẩm phù hợp với số đông thay vì phiên bản đặc biệt.

Đây là lý do LG Comfort Kit ra đời, mang đến hàng loạt giải pháp tích hợp, có thể gắn, móc thêm trên sản phẩm để sử dụng dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến thiết kế ban đầu.

Bộ sưu tập gồm 7 phụ kiện được thiết kế cho người dùng có sức kéo yếu và kém linh hoạt bao gồm 3 nhóm : Easy Handle (Tay nắm giúp dễ dàng đóng, mở cửa sản phẩm hoặc ngăn chứa chất tẩy rửa), Easy Ball (Bóng xoay để điều khiển các nút xoay trong lòng bàn tay) và Easy Hanger (Móc treo giúp đơn giản hóa quy trình treo quần áo vào trong Styler, được thiết kế phù hợp với người dùng xe lăn). Bộ phụ kiện này được làm từ nhựa tái chế với góc bo tròn để tăng thêm tính an toàn cho người dùng.

Các phụ kiện có thể dễ dàng lắp ghép và tháo rời khỏi thiết bị.

LG Comfort Kit đã được thử nghiệm liên tục và hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ với mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt hơn, thoải mái và tiện nghi hơn cho nhiều người dùng nhất có thể.

Việc giới thiệu LG Comfort Kit là minh chứng cho cam kết của LG về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. LG đã thiết lập nên chiến lược tôn trọng nhân loại gồm 3D: Decent Workplace (Môi trường làm việc tử tế), Diversity and Inclusion (Đa dạng và hòa nhập) và Design for All (Thiết kế cho tất cả).

Các phụ kiện được thiết kế bo tròn góc để tăng tính an toàn cho người sử dụng.

LG Comfort Kit cũng giúp LG chinh phục giải vàng tại giải thưởng Thiết kế Xuất sắc Quốc tế (IDEA) 2024. Giải thưởng một lần nữa khẳng định sự tận tâm của LG trong việc tạo ra các thiết kế mang đến giá trị xã hội và tính bền vững, bên cạnh tính thẩm mỹ.