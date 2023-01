Lễ nghinh Ông đầu năm của ngư dân cầu mưa thuận, gió hòa, đầy ắp cá tôm

Ngày 30/1 (nhằm mùng 9 tháng Giêng), đông đảo người dân về vùng biển xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để tham dự lễ nghinh Ông. Nơi đây có Lăng Ông Duyên Hải làm nơi thờ cúng cá Ông (cá voi) của ngư dân địa phương.

Bộ xương cá Ông được ngư dân trưng bày trong Lăng Ông Duyên Hải.

Lễ nghinh Ông diễn ra trong không khí trang trọng khi nhiều người lớn tuổi, các thiếu nữ được chọn ăn mặc áo mũ chỉnh tề làm nhiệm vụ cúng tế. Không khí cũng không kém phần sôi nổi khi những chiếc tàu cá của ngư dân được trang trí cờ, hoa.

Phần quan trọng nhất là các tàu cá cùng đoàn diễu hành ra cửa biển thực hiện nghi thức rước (nghinh) Ông vào lăng để cúng tế.

Người lớn tuổi, thiếu nữ ăn mặc chỉnh tề làm nhiệm vụ cúng tế.

Năm nay do nhiều lý do nên số lượng người và tàu ra cửa biển rước Ông không nhiều, chỉ đại diện một số thành phần thực hiện nghi thức này. Khi Ông được rước vào lăng, đoàn tế lễ dâng hương, hoa, trà, rượu… cúng tế, khấn vái tạ ơn Ông cho ngư dân địa phương một năm qua may mắn, bội thu.

Tàu cá trang trí cờ hoa ra cửa biển rước Ông.

Dịp lễ này, các ngư dân cũng cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, tàu thuyền đi biển bình an, đầy ắp tôm, cá.

Theo người dân địa phương, ngư dân đi biển thường gọi cá voi là "Ông" một cách kính trọng. Họ xem Ông như là "vị thần" bảo vệ họ bình an giữa sóng to gió lớn khi ra biển đánh bắt hải sản.

Lễ hội nghinh Ông Duyên Hải còn là dịp để người dân, du khách đến tham quan, vui chơi trong những ngày đầu xuân.