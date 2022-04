Laptop TCC- đơn vị phân phối laptop nhập khẩu uy tín toàn quốc

Laptop nhập khẩu là gì, có tốt không!

Laptop nhập khẩu hay còn gọi là những dòng laptop có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng được sản xuất trên tiêu chuẩn cao của quân đội hay những đơn đặt hàng của các nước như Mỹ, EU, Nhật, ÚC… nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng ngày càng gay gắt của khách hàng.

Tùy vào từng sản phẩm, từng dòng laptop khác nhau mà bạn có thể lựa chọn chiếc máy tính phù hợp nhất với nhu cầu giải trí, học tập và làm việc. Laptop nhập khẩu được nhiều khách hàng đánh giá cao bởi chất lượng và sự hiệu quả mà chúng mang tới. Do đó, những sản phẩm này hiện được sử dụng rộng rãi trên thị trường.

Những dòng laptop này thường được bán với giá cao, tuy nhiên, để tiết kiệm kinh phí có thể Mua laptop cũ giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. Theo đó, laptop nhập khẩu cũng có thông tin rõ ràng để người dùng có thể hiểu hơn về sản phẩm đồng thời có cái nhìn tổng quan nhất. Đặc biệt, máy nhập khẩu thường có thời hạn bảo hành ít nhất 6 tháng và tối đa 12 tháng. Do đó, bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng cũng như trải nghiệm các tính năng đặc biệt của sản phẩm này.

Laptop TCC - phân phối laptop chính hãng

Có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động và phát triển, đơn vị Laptop TCC dần khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường thiết bị điện tử, cụ thể là trong lĩnh vực phân phối máy tính nhập khẩu new, like new, Laptop giá rẻ đảm bảo chính hãng tuyệt đối.

Tại đây, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những dòng laptop nhập khẩu cao cấp được sản xuất tại các nước châu Âu. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm thực tế khi đến với TCC với các dòng máy tính cá nhân ở nhiều phân khúc giá khác nhau. Điều này giúp khách hàng có cái nhìn khách quan hơn khi lựa chọn và tìm mua thiết bị phù hợp.

Không chỉ dừng lại ở đó, laptop nhập khẩu TCC còn cung cấp đa dạng các dòng máy tính từ những tên tuổi hàng đầu như HP, Dell, Asus, Lenovo,... với mức giá phù hợp nhất. Dù đến từ thương hiệu nào, thì laptop tại đây vẫn đảm bảo về mọi mặt kể cả chất lượng của từng sản phẩm.

Mỗi loại sản phẩm đều đảm bảo có nhiều cấu hình cho khách hàng lựa chọn sao cho phù hợp nhất với nhu cầu. Từ những chiếc laptop Workstation chuyên đồ họa, laptop Gaming chuyên cho các game thủ hay những mẫu laptop văn phòng phục vụ công việc cũng như giải trí.

Chưa hết, đội ngũ nhân viên tại TCC được đào tạo bài bản và thường xuyên nhằm giải quyết tất cả những vấn đề, tìm ra phương án tối ưu nhất cho khách hàng. Có áp dụng cả chính sách mua hàng trực tuyến cùng với chế độ trả góp để tạo sự thuận tiện cho mỗi khách hàng. Bên cạnh đó, công ty cũng có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các cá nhân, doanh nghiệp đặt máy với số lượng lớn. Cam kết đổi trả sản phẩm nếu lỗi xuất phát từ phía nhà sản xuất. Một điểm nổi bật ở TCC mà không phải nơi nào cũng có, đó chính là chính sách vệ sinh cài đặt máy tính hoàn toàn miễn phí dù máy bạn không được mua tại công ty, đó có thể là một hình thức marketing nhưng đó cũng mang lại nhiều giá trị cho khách hàng và chính công ty. Laptop TCC luôn lấy chất lượng sản phẩm thực tế và chế độ hậu mãi sau bán hàng là kim chỉ nam hoạt động .

Nếu bạn có nhu cầu mua hoặc tìm hiểu thêm về các dòng laptop nhập khẩu, có thể liên hệ ngay với Laptop TCC để được hỗ trợ tận tình.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TCC HOÀNG HƯNG

Hotline: 02436-288-532

Website: https://laptoptcc.com/

Email: Laptop4world@gmail.com