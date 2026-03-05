Lão nông Trung Quốc ví như "Thần Nông", được cảnh sát bảo vệ 24/7

Những ngày qua, từ khóa liên quan tới câu chuyện của lão nông người Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước này.

Đó là chuyện của ông Dương Tú Cương, quê tại Sầm Củng, tỉnh Quý Châu (một tỉnh thuộc khu vực miền núi của Trung Quốc). Năm 2017, ông được công ty cử sang Nigeria (một quốc gia ở châu Phi) để hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng lúa.

Đầu tháng 3, câu chuyện của ông Dương trở thành chủ đề nằm trong Top tìm kiếm tại Trung Quốc, thu hút nhiều tranh luận.

Lão nông Trung Quốc được đội ngũ đặc nhiệm ở Nigeria bảo vệ cẩn trọng (Ảnh: WJ).

Nhớ lại những ngày đầu mới đặt chân tới Nigeria, ông Dương nhận thấy, năng suất lúa tại địa phương rất thấp, dẫn tới tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Bất chấp nắng nóng khắc nghiệt, ông bám đồng ruộng, hướng dẫn người dân từ khâu làm đất, ươm mạ tới bón phân, bắt sâu. Do bất đồng ngôn ngữ, ông phải dùng cử chỉ minh họa và trực tiếp cầm tay chỉ việc từng kỹ thuật trồng lúa lai.

Sau nhiều năm kiên trì, năng suất lúa tại đây tăng lên gấp 3 lần trước đó. Giống lúa cải tiến được nông dân địa phương gọi là “hạt giống vàng”.

Nhờ tay nghề vượt trội cùng kinh nghiệm dày dặn, ông giúp tăng sản lượng lúa của địa phương gấp 3 lần. Được ví như "Thần Nông", người đàn ông cũng nhận về ưu đãi đặc biệt. Chính quyền địa phương nhận thấy đây là nhân tài quý nên đã bố trí lực lượng vũ trang mang theo súng, bảo vệ ông 24/7 nhằm đảm bảo an toàn và ngăn ngừa bị lộ kỹ thuật.

Hình ảnh người đàn ông đội mũ rơm cấy lúa giữa ruộng, bên cạnh là vệ sĩ mang súng đứng gác được ví như phiên bản đời thực của “trồng lúa cấp cao nhất”.

Nông dân địa phương gọi ông là “người mang lại hy vọng”. Họ cho rằng, kỹ thuật của ông trực tiếp giúp giảm bớt tình trạng thiếu lương thực. Việc được bảo vệ vũ trang được xem là sự tri ân ở mức cao nhất dành cho người có đóng góp kỹ thuật.

Câu chuyện này cũng tạo ra nhiều ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc. Thậm chí, không ít người nói vui rằng “ở Trung Quốc trồng lúa là chuyện thường, sang châu Phi trồng lúa thành anh hùng”.

Theo Tân Hoa Xã, những năm gần đây, Trung Quốc nỗ lực hỗ trợ châu Phi trong xây dựng hạ tầng, nâng cấp thiết bị sản xuất và hoàn thiện chuỗi công nghiệp. Qua đó, Trung Quốc đã nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và năng lực phát triển bền vững, thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp tại châu lục này.

Hiện lúa lai Trung Quốc đã được phát triển tại hơn 20 quốc gia châu Phi, trở thành minh chứng sinh động cho việc công nghệ nông nghiệp Trung Quốc bén rễ, nở hoa tại đây.

Trong kế hoạch 3 năm đầu tiên của "Tầm nhìn hợp tác Trung Quốc - châu Phi” , Trung Quốc đã cử hơn 500 chuyên gia nông nghiệp sang châu Phi, đào tạo gần 9.000 lượt người.

Tính đến cuối năm 2023, Trung Quốc đã xây dựng 24 trung tâm trình diễn kỹ thuật nông nghiệp tại châu Phi, thúc đẩy hơn 300 loại hình công nghệ nông nghiệp tiên tiến, giúp năng suất cây trồng địa phương tăng trung bình 30%-60%, mang lại lợi ích cho hơn 1 triệu hộ nông dân quy mô nhỏ trên toàn châu lục.