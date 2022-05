Làm chủ tam giác "bảo vệ - tiết kiệm - đầu tư" dễ hay khó?

Xu hướng tam giác "bảo vệ - tiết kiệm - đầu tư" trong 2022

Sau 2 năm "thấm đòn" bởi dịch bệnh, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến bài toán tài chính cá nhân. Lê Tú (30 tuổi, Hà Nội) lo ngại cuộc sống sẽ tiếp tục đảo lộn, nếu Covid-19 vừa qua đi, "combo" khủng hoảng kinh tế và bệnh tật ập đến. Thay vì tiêu xài không nhìn giá như trước đây, Tú kiểm soát lại thói quen tiêu dùng và học cách làm mức lương hữu hạn "đẻ ra tiền".

Làm chủ tam giác "bảo vệ - tiết kiệm - đầu tư" cũng đang trở thành mục tiêu tài chính cá nhân của nhiều dân văn phòng, mẹ bỉm sữa, người cao tuổi khác… Với mức lương phổ biến 10-15 triệu đồng mỗi tháng, giới chuyên gia khuyên mọi người nên trích 80-85% cho chi tiêu, 15-20% cho bảo vệ và tiết kiệm. Khi phát sinh thêm thu nhập khác, hãy đem đầu tư số tiền đó.

Song đầu tư vào đâu để cân bằng 3 đối trọng trong tam giác tài chính trên, là một câu hỏi khó! Bên cạnh kênh đầu tư chứng khoán - vàng - tiền gửi ngân hàng, thì bảo hiểm liên kết đầu tư hiện là kênh trú ngụ an toàn được ưa chuộng, phù hợp với người có số tiền nhàn rỗi nhỏ nhưng đều đặn mỗi tháng, có thể tạo ra lợi nhuận hấp dẫn nếu chọn lựa đúng.

Chiếm gần 70% phí bảo hiểm nhân thọ của cả thị trường, bảo hiểm liên kết đầu tư đang trở thành kênh an toàn giúp nhiều người làm chủ tam giác "bảo vệ - tiết kiệm - đầu tư". Khác với các loại bảo hiểm khác chú trọng vào bảo vệ, kênh này mang đến cả lợi nhuận đầu tư thông qua danh mục chứng chỉ quỹ. So với kênh chứng khoán đòi hỏi nhiều thời gian và kiến thức, người sở hữu bảo hiểm liên kết đầu tư cũng sẽ "nhẹ đầu" hơn, do ủy thác cho các chuyên gia quỹ.

Làm chủ "tam giác tài chính" với Phú Hưng Đại Phúc

"Bảo vệ" luôn nằm trên đỉnh tam giác tài chính cao nhất. Tuy nhiên, những người thu nhập trung bình 10-15 triệu đồng/tháng thường có tâm lý trì hoãn trang bị lá chắn bảo vệ từ bảo hiểm, bởi lo ngại mất việc và mất khả năng đóng phí sau này. Hiện đã có một số sản phẩm cho phép "đóng phí ngắn hạn, bảo vệ dài hạn", nổi bật là Phú Hưng Đại Phúc, từ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life). Bạn có thể trích quỹ tiết kiệm hiện có, đóng phí bảo hiểm 1 lần hoặc chia nhỏ 3-5 năm, an tâm nhận bảo vệ toàn diện trong 10 năm tới.

Gói sản phẩm Phú Hưng Đại Phúc với đặc quyền "đóng phí ngắn hạn - bảo vệ dài lâu".

Phú Hưng Life sẽ chi trả quyền lợi lên đến 100% số tiền bảo hiểm và giá trị tài khoản hiện có. Để gia tăng phạm vi và quyền lợi bảo vệ toàn diện, khách hàng có thể kết hợp thêm 3 sản phẩm bổ trợ: Tử vong hoặc thương tật do tai nạn, bệnh hiểm nghèo, bệnh hiểm nghèo của phụ nữ.

Về khía cạnh tiết kiệm, Phú Hưng Đại Phúc mang đến lợi nhuận ổn định từ Quỹ liên kết chung. Thuộc nhóm bảo hiểm liên kết chung, Phú Hưng Đại Phúc sẽ phân bổ phí bảo hiểm vào 2 tài khoản: Cơ bản (bảo vệ) và đóng thêm (đầu tư). Trong đó, tài khoản đóng thêm sẽ liên kết với quỹ liên kết chung đảm bảo mức lãi suất đầu tư ổn định, an toàn với mức lãi suất cam kết tối thiểu do đội ngũ chuyên gia tài chính kinh nghiệm quản lý. Mới đây nhất, Phú Hưng Life đã công bố mức lãi suất đầu tư dành cho khách hàng là 5,6% áp dụng từ 1/5/2022. (*)

(*) Lãi suất được công bố theo thời điểm hiện tại

Để tối ưu lợi nhuận cho đỉnh đầu tư, bạn có thể dành thêm thu nhập phát sinh, tiền thưởng lễ Tết… vào tài khoản đầu tư bất cứ lúc nào để tiền nhàn rỗi không nằm im trong túi. "Tích tiểu thành đại", số tiền nhỏ hôm nay sẽ sinh lời trở thành phần tài sản đảm bảo cho tương lai. Trường hợp cần chi tiêu khi chưa đáo hạn, khách hàng có thể miễn phí rút tiền sau năm thứ hai của hợp đồng từ tài khoản đóng thêm và tối đa 80% giá trị hoàn lại từ tài khoản hợp đồng (bao gồm tài khoản cơ bản và đóng thêm).

Ngoài lợi nhuận đầu tư, Phú Hưng Life còn thưởng duy trì hợp đồng cao - 30% cho khách hàng gắn bó. Cụ thể, khách hàng sẽ được thưởng duy trì ngay năm thứ 3 của hợp đồng lên đến 30%* phí bảo hiểm cơ bản cho lựa chọn đóng phí từ 3 năm trở lên. Chẳng hạn, nếu 2022 tham gia gói đóng phí 30 triệu đồng mỗi năm, bạn sẽ nhận được thêm 9 triệu đồng vào năm 2025 (*). Đây được xem là mức thưởng đáng tham khảo và chính sách thưởng hiếm có trên thị trường hiện nay.

Tìm hiểu thêm về bảo hiểm Phú Hưng Đại Phúc tại đây.

*Ví dụ minh họa, phí bảo hiểm và quyền lợi thay đổi tùy thuộc độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, và lựa chọn đóng phí…

Năm 2013, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) chính thức bước vào thị trường bảo hiểm nhân thọ với sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mỗi gia đình Việt Nam. Với những nỗ lực không ngừng, Phú Hưng Life hiện có 50 văn phòng kinh doanh trên khắp cả nước, đảm bảo sự đồng hành, sát cánh và hỗ trợ tốt nhất cho khách hành trên mọi vùng miền. Suốt 9 năm phát triển bền vững, Phú Hưng Life luôn theo đuổi mục tiêu nâng tầm trải nghiệm của khách hàng, đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng, hướng đến cuộc sống thịnh vượng vững bền cho đất nước và con người Việt Nam.

Phú Hưng Life - Here For You, For Life! Đồng hành cùng bạn, đại phát trọn đời.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life)

Trụ sở chính

Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM.

Điện thoại: (028) 5413 7199

Website: www.phuhunglife.com

Email: vn.customercare@phuhunglife.com