Lai Châu số hóa sản phẩm OCOP: Bước chuyển mình từ vùng cao

Xây dựng thương hiệu số cho OCOP: Không chỉ là chuyện công nghệ

Ứng dụng nền tảng số không đơn giản là đưa hàng lên mạng, đó là cả một quá trình thay đổi tư duy, đào tạo kỹ năng số cho chủ thể sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm một cách chuyên nghiệp.

Tỉnh Lai Châu đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội, thiết kế nội dung số, vận hành gian hàng thương mại điện tử cho các hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Công ty cổ phần Truyền thông và Thương mại dịch vụ Tây Bắc TV hướng dẫn thực hành, quay video TikTok bán hàng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu).

Thời gian qua, để đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất tại Lai Châu đã giới thiệu sản phẩm bằng các phương thức truyền thống lẫn ứng dụng các hình thức hiện đại.

Các kênh livestream trên mạng xã hội, sản xuất video ngắn sinh động nhằm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Những thành công này cho thấy, khi có sự đồng hành đúng cách từ chính quyền và sự chủ động từ người dân, chuyển đổi số là hoàn toàn khả thi, kể cả ở vùng cao.

Từ gian hàng ảo đến đơn hàng thật

Với sự hỗ trợ của Sở Công thương và các cơ quan chức năng, nhiều chủ thể OCOP tại Lai Châu đã tiếp cận và vận hành hiệu quả các nền tảng số.

Tiêu biểu như cơ sở Đông trùng hạ thảo Huy Cương (phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) đã xây dựng fanpage, website và gian hàng TikTok. Không còn cảnh phụ thuộc vào khách hàng địa phương hay hội chợ, sản phẩm OCOP giờ đây “lên sàn”, tiếp cận người tiêu dùng cả nước.

Lũy kế đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức đánh giá, phân hạng và chứng nhận được 226 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3 sao đến 4 sao (trong đó có 12 sản phẩm 4 sao, 214 sản phẩm 3 sao).

Các sản phẩm sau khi chứng nhận OCOP được hỗ trợ kết nối lên sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh được tham gia các hội chợ, triển lãm trưng bày, các hội thảo ký kết tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngoài ra, hàng loạt đặc sản như tinh bột nghệ, mắc khén, măng khô, chè cổ thụ... cũng đã có mặt trên Shopee, Lazada, mở ra cơ hội doanh thu đột phá, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Tầm quan trọng của chiến lược lâu dài và hạ tầng bền vững

Ông Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu - nhấn mạnh: “Việc đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ các đặc sản, sản phẩm thế mạnh của Lai Châu cũng như khu vực miền núi thông qua các nền tảng thương mại điện tử không chỉ giúp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế mà còn là nguồn động lực thúc đẩy các chủ thể sản xuất nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu uy tín”.

Ông Vương Thế Mẫn cùng các chủ thể OCOP tham gia giới thiệu sản phẩm đặc sản Lai Châu qua các nền tảng số (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu).

Để quá trình này phát triển bền vững, không thể thiếu một chiến lược lâu dài đi đôi với việc đầu tư hạ tầng số đồng bộ, hiện đại.

Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung mở rộng mạng cáp quang và mạng di động băng thông rộng đến hầu hết các thôn, bản. Đến tháng 5/2025, 95% thôn bản đã được phủ sóng băng rộng di động và 80% được phủ internet cáp quang, tạo điều kiện quan trọng để người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử.

Song song đó, tổng số thuê bao internet trên toàn tỉnh đã đạt hơn 57.000 thuê bao cho phép hạ tầng viễn thông đủ khả năng đáp ứng nhu cầu truy cập và giao dịch trực tuyến ngày càng tăng.

Với nền tảng hạ tầng này, khi các sản phẩm OCOP của tỉnh được đưa lên sàn thương mại điện tử, các chủ thể sản xuất không chỉ có điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế mà còn có cơ hội duy trì vị thế ổn định, nâng cao giá trị gia tăng, từ đó xây dựng thương hiệu địa phương mạnh trong dài hạn.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, tỉnh Lai Châu vẫn còn những thách thức đáng kể. Một số hộ sản xuất chưa thành thạo kỹ năng số, đặc biệt ở vùng sâu, nơi hạ tầng mạng còn yếu, chi phí vận chuyển cao, chưa có logistics chuyên biệt.

Trước thực tế đó, Lai Châu đang chủ động xây dựng chiến lược bài bản, liên kết vùng và phát triển chuỗi cung ứng số. Vận chuyển lạnh và kho hàng trung chuyển được xác định là yếu tố then chốt.

Địa phương đã tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại điện tử cấp vùng, kết nối với các tỉnh Tây Bắc và đối tác công nghệ lớn, từng bước hình thành hệ sinh thái số cho sản phẩm OCOP.