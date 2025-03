Lá thư ám ảnh của nạn nhân trẻ tuổi trên tàu Titanic bán gần 1 tỷ đồng

Mới 16 tuổi, Thomas Cupper Mudd đến từ Huntingfield, Suffolk (Vương quốc Anh), là một trong số những hành khách trẻ tuổi nhất bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu Titanic vào năm 1912.

Bức thư cuối cùng được anh viết gửi cho mẹ vẫn còn vẹn nguyên sau hơn 100 năm. Nạn nhân trẻ tuổi sử dụng tờ giấy có in hình cờ hiệu của hãng White Star Line (đơn vị chủ quản của RMS Titanic) ở phần đầu và gửi về nhà từ cảng cuối cùng nơi con tàu ghé qua.

Đó là thời điểm chỉ 3 ngày sau đó, con tàu đâm vào tảng băng trôi và chìm vĩnh viễn dưới đáy Bắc Đại Tây Dương khiến 1.500 người thiệt mạng.

Chân dung của Thomas Mudd, 16 tuổi, là một trong những hành khách trẻ tuổi tử nạn (Ảnh: Mail).

Trong thư, Thomas kể cho mẹ nghe về cảm nhận cá nhân khi thấy tàu Titanic được thiết kế như "cung điện tráng lệ". Nhưng anh cũng thừa nhận việc tàu đang trải qua hành trình gặp thời tiết rất khắc nghiệt nên bị lắc lư rất nhiều.

"Mẹ và mọi người thân yêu. Bây giờ con xin viết vài dòng để gửi tới mẹ, nơi chúng con khởi hành ở cảng Southampton. Thời tiết hiện tại rất khắc nghiệt nhưng con tàu khá vững chắc tới mức khó lòng biết nó vẫn di chuyển nếu không nghe thấy tiếng động cơ đập thình thịch. Chúng con đang đến gần Queenstown'', một phần nội dung của bức thư chia sẻ.

Lá thư do anh viết gửi cho mẹ sắp được bán đấu giá với mức giá khởi điểm 993 triệu đồng (Ảnh: Mail).

Queenstown ở Ireland, ngày nay gọi là Cobh. Đây là nơi cuối cùng mà tàu Titanic cập bến trong hành trình di chuyển tới New York (Mỹ). Tại đây cũng là nơi mà bức thư của Thomas được gửi tới người thân của anh.

Trong thư, vị khách trẻ tuổi còn mô tả nội thất của tàu rất tráng lệ với phòng khách và phòng ăn tuyệt đẹp. Hành khách được thưởng thức đồ ăn tuyệt ngon. Trong chuyến đi này, anh kịp kết bạn với một chàng trai người Anh trẻ tuổi khác.

"Giường trên tàu rất đẹp và có nhiều chăn để giữ ấm. Ngoài ra còn có đệm lò xo nữa mẹ ạ. Con xin lỗi chỉ viết được như vậy vì con tàu đang lắc mạnh rất nhiều. Giờ con phải kết thúc lá thư tại đây. Con xin gửi tình yêu thương tới tất cả mọi người. Con vẫn mãi là con trai yêu quý của bố mẹ", Thomas viết.

Ông Rupert Powell đến từ Forum Auctions, đơn vị đang xử lý việc bán đấu giá bức thư đặc biệt này, nhận định "những dòng chữ này đặc biệt xúc động".

"Thomas Mudd đã tử nạn trong vụ đắm tàu. Nếu thi thể của anh ấy được tìm thấy cũng không bao giờ nhận dạng được. Mới 16 tuổi, anh là một trong những nạn nhân trẻ tuổi nhất của thảm họa Titanic. Bởi vậy, lá thư này rất có giá trị", ông Rupert nói.

Không chỉ gây xúc động, ông Rupert cho rằng, ngày nay khi đọc lại bức thư có thể cảm nhận sự ám ảnh khi một trong những thảm kịch lớn nhất của ngành hàng hải thế giới tới gần.

Một trong những hình ảnh cuối cùng của tàu Titanic (Ảnh: Mail).

Hành khách Thomas Mudd sinh năm 1895. Ông là một trong số 13 người con của ông bà Thomas và Elizabeth Coe Mudd.

Hai người anh lớn trong gia đình Thomas đã di cư sang Mỹ. Anh trai James đã rời đi vào năm 1907 đến Radnor (Pennsylvania) và làm nghề làm vườn. Trong khi anh trai George đi theo sau vào năm 1911.

Vốn là một nhân viên kế toán, Thomas cũng theo con đường của hai anh mình. Anh đã mua một vé tàu hạng 2 với giá hơn 10 bảng Anh và khởi hành từ cảng Southampton vào ngày 10/4/1912.

Bức thư cuối cùng được anh viết để gửi cho mẹ và người thân trong gia đình vào ngày hôm sau.

Vị phó chủ tịch kiêm giám đốc quốc tế của Forum Auctions nhận định lá thư là "một tác phẩm lịch sử hiếm có". Các chuyên gia lịch sử cho rằng, bức thư là một minh chứng hiếm hoi của hành khách kể về việc tận mắt chứng kiến sự xa hoa tráng lệ của tàu Titanic mà không biết rằng chỉ vài ngày sau thảm kịch kinh hoàng xảy ra.

Với mong muốn được đoàn tụ với 2 anh trai để bắt đầu cuộc sống ở Mỹ, chàng trai Thomas 16 tuổi háo hức lên đường. Sau đó, bức thư được lưu giữ lại cho tới ngày nay.

Sau thảm họa, bố mẹ của Thomas được nhận một phần hỗ trợ tài chính từ quỹ cứu trợ Titanic. Hai anh trai của Thomas ở Mỹ là James và George, lần lượt qua đời vào năm 1953 và 1966. Họ đều đặt tên con trai đầu lòng của mình là Thomas.

Ngày 27/3 tới đây, bức thư sẽ được mang ra bán đấu giá tại London (Anh) với mức giá khởi điểm 30.000 bảng Anh (993 triệu đồng).

Tàu Titanic bị chìm ở Bắc Đại Tây Dương vào ngày 15/4/1912 sau vụ va chạm với tảng băng trôi trong chuyến đi đầu tiên từ Southampton (Anh) đến New York (Mỹ).

Tàu chở 2.224 hành khách và thủy thủ đoàn dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Edward Smith. Tai nạn khiến hơn 1.500 người bị thiệt mạng. Trong đó, một số người giàu nhất thế giới ở thời điểm đó cũng có mặt trên tàu.

Thời điểm đó, đây là con tàu lớn nhất thế giới, được thiết kế với phong cách sang trọng và mô tả là "con tàu không thể chìm". Trên tàu có phòng tập thể dục, thư viện, hồ bơi, một số nhà hàng cùng cabin hạng nhất xa hoa.

Tàu không có đủ xuồng cứu sinh cho tất cả hành khách do quy định về an toàn hàng hải bị lỗi thời. Sau khi rời cảng Southampton vào ngày 10/4/1912, Titanic ghé vào cảng Cherbourg ở Pháp và Queenstown ở Ireland trước khi tới New York. Chỉ 4 ngày sau khi vượt biển, thảm họa hàng hải đã xảy ra.