Kiến trúc Vạn An của CEO Vũ Thị Nam Phương - tận tâm kiến tạo kiệt tác

Đà Lạt - thành phố vốn nổi tiếng với các công trình kiến trúc - xây dựng mang phong cách sang trọng, hiện đại. Để tạo ra được những công trình độc đáo và tiện nghi như thế là nhờ vào các kiến trúc sư, các nhà thầu xây dựng uy tín, chất lượng với thiết kế sáng tạo, trong đó phải kể đến Vạn An Architecture.

Vạn An nổi tiếng thiết kế các dự án khu resort, biệt thự ở Đà Lạt lấy cảm hứng từ thiên nhiên, con người và nghệ thuật. Gia nhập lĩnh vực thiết kế kiến trúc và xây dựng vào năm 2016, cho đến nay Vạn An đã vươn lên trở thành đơn vị uy tín được nhiều người biết đến. Để được chạm đến thành công, trước hết phải kể đến khả năng lèo lái cùng kinh nghiệm quản lý của chị Vũ Thị Nam Phương - CEO tại Vạn An Architecture.

Trong tất cả các hoạt động, Vạn An Architecture luôn cố gắng hết sức để đưa con thuyền vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đặc biệt, trong thời điểm thế giới đang phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh Covid-19, đội ngũ nhân viên đã cố gắng hết sức để công ty luôn duy trì hoạt động bình thường. Các hoạt động thiết kế, thi công luôn được duy trì đều đặn để đảm bảo bàn giao công trình đúng thời hạn cam kết với chủ đầu tư.

"Mỗi người có cách thưởng thức nghệ thuật khác nhau. Trong kiến trúc, sự tinh hoa và hoàn hảo nhất được thể hiện trong những mẫu biệt thự đẹp được thiết kế từ những "bàn tay vàng" rất đỗi hào hoa. Sự hào hoa của các kiến trúc sư thể hiện ở chỗ họ luôn luôn yêu và thả hồn theo cái đẹp. Chính sự lãng mạn, bay bổng mang đậm chất nghệ sĩ đó là nền tảng cho những mẫu biệt thự đẹp ra đời, là một mảng màu không thể thiếu trong bức tranh cuộc sống của chúng ta" - những lời chia sẻ của chị Nam Phương về kiến trúc và tình yêu của mình với công việc.

"Thiết kế đẹp - thi công chuẩn" - Đó chính là hai tiêu chí hàng đầu đối với Vạn An Architecture. Với Vạn An - việc thiết kế không chỉ đẹp là đủ, mà cách bố trí công năng cho ngôi nhà một cách thông minh và hợp lý cũng là một điều quan trọng tạo nên sự hài hòa cho chính ngôi nhà của quý chủ đầu tư. Toàn thể công nhân tại đây đều có nhiều kinh nghiệm trong việc thi công các công trình từ đơn giản đến phức tạp. Để luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, các công trình đã nhận Vạn An luôn giữ đúng cam kết thi công như bản vẽ thiết kế đã trao đổi với khách hàng trước đó.

Đặc biệt các công trình của Vạn An thường là những không gian hiện đại, hòa hợp với thiên nhiên, thiết kế không đơn thuần là việc vẽ nên không gian bên trong mà còn chú trọng đến sự ảnh hưởng của công trình đến cảnh quan xung quanh, khai thác ưu điểm của thiên nhiên khí hậu ở địa điểm đó, để cho ra những tác phẩm tuyệt đẹp nhất. Vì thế, mà ở Vạn An luôn có sự mới lạ, độc đáo và không kém phần hiện đại.

Để có được một Vạn An như ngày hôm nay thì không thể không nhắc đến Vũ Thị Nam Phương - Giám đốc công ty Vạn An Architecture. Vị CEO này khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ và lấy làm động lực để nỗ lực và phát triển về kiến trúc nói riêng và mọi thứ trong cuộc sống nói chung. Chúc cho Vạn An Architecture ngày càng thịnh phát và đem đến những công trình kiến trúc độc đáo.