Khối tài sản gây bất ngờ của người đàn ông mắc bệnh phong phải đi ăn xin

Ngồi trên chiếc xe sắt gắn bánh bi, đôi tay đặt trong 2 chiếc giày để tự đẩy mình di chuyển, ông Mangilal xuất hiện mỗi ngày tại khu chợ Sarafa. Đó là khu chợ sầm uất bậc nhất thành phố Indore (Ấn Độ).

Người đàn ông không lên tiếng xin tiền, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Nhưng người đàn ông khuyết tật này đủ để gợi lên sự thương cảm của người qua đường khiến họ tự nguyện bỏ vào lon vài đồng xu hoặc mấy tờ tiền lẻ.

Ít ai ngờ rằng, ông Mangilal lại là một "triệu phú ngầm" khi sở hữu 3 căn nhà, trong đó có một căn nhà được nhà nước cấp, 3 xe tuk tuk và một chiếc ô tô.

Người đàn ông ăn xin bị phát hiện sở hữu nhiều tài sản (Ảnh: News).

Sự việc chỉ được phát hiện trong chiến dịch chống ăn xin do Sở Phụ nữ và Phát triển Trẻ em thành phố Indore triển khai nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị không còn người ăn xin.

Tối muộn ngày 18/1, lực lượng chức năng tiếp cận ông Mangilal sau khi nhận được thông tin ông là người mắc bệnh phong, cơ thể tàn tật và thường xuyên đi ăn xin ở khu Sarafa. Ban đầu được xác nhận đây là trường hợp thông thường. Song quá trình xác minh đã hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ.

Theo điều tra, ông Mangilal hành nghề ăn xin theo cách âm thầm trong nhiều năm. Người đàn ông không xin xỏ, không gây chú ý, nhưng mỗi ngày vẫn nhận được khoản tiền 400-500 rupee (115.000 đồng - 145.000 đồng) nhờ sự thương tình của người đi đường. Số tiền này không được ông dùng làm chi phí sinh hoạt cá nhân.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Mangilal thừa nhận toàn bộ số tiền kiếm được từ việc ăn xin được dùng để cho các tiểu thương tại khu Sarafa vay ngắn hạn và tính lãi theo ngày hoặc theo tuần. Mỗi tối, ông quay lại khu chợ để trực tiếp thu tiền lãi.

Ước tính, Mangilal đã cho vay tổng cộng khoảng 400.000-500.000 rupee (114 triệu đồng - 143 triệu đồng), thu về hàng nghìn rupee mỗi ngày cả gốc lẫn lãi. Nhờ đó, người đàn ông tưởng chừng vô sản, lại sở hữu 3 căn nhà tại các khu vực đắc địa. Đáng chú ý, ông có một tòa nhà ba tầng. Chiếc ô tô cũng được cho thuê để lấy tiền hàng tháng thay vì sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, người đàn ông còn được cấp một căn hộ một phòng ngủ theo chương trình nhà ở cho người nghèo (Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY) do được xác nhận là người khuyết tật. Điều này khiến dư luận Ấn Độ bức xúc khi phát hiện hóa ra ông sở hữu nhiều bất động sản.

Ông Dinesh Mishra, cán bộ Sở Phụ nữ và Phát triển Trẻ em đồng thời là người phụ trách chiến dịch giải cứu cho biết, Mangilal hiện được đưa về Trung tâm Sevadham Ashram tại thành phố Ujjain. Các tài khoản ngân hàng và tài sản của người này đang bị điều tra. Những tiểu thương từng vay tiền cũng sẽ được triệu tập làm việc.

Theo quá trình điều tra, ông Mangilal bắt đầu đi ăn xin từ giai đoạn năm 2021-2022. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập thông tin, hoàn thiện báo cáo và trình lên chính quyền thành phố để có hướng xử lý tiếp theo.

Vụ việc đã tạo thêm một lát cắt đặc biệt trong chiến dịch chống ăn xin tại thành phố Indore vốn được triển khai từ tháng 2/2024. Theo thống kê, thành phố ghi nhận khoảng 6.500 người ăn xin. Trong đó, 4.500 người đã từ bỏ hành vi này sau khi được tư vấn. Ngoài ra, 1.600 người được đưa vào các trung tâm phục hồi và 172 trẻ em đã được đến trường.

Khi các cửa hàng tại chợ Sarafa đóng cửa vào tối 18/1, câu chuyện về người đàn ông từng ngồi xin tiền nhưng lại sống bằng lãi suất cho vay trở thành đề tài bàn tán của các tiểu thương. Vấn đề của ông Mangilal cho thấy, lòng trắc ẩn đôi khi cũng có thể bị biến thành một hình thức kinh doanh sinh lợi.