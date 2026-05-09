Khoảnh khắc em bé ở Quảng Ninh rơi xuyên qua trần thạch cao khi tìm đồ chơi

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Vương Như Việt, chủ cửa hàng điện thoại ở Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, sự cố xảy ra tại cửa tiệm của mình vào sáng 8/5.

Theo anh Việt, một nhân viên tại cửa hàng đưa cháu nhỏ đi cùng để tiện vừa làm việc vừa trông coi. Em bé khoảng 3 tuổi nên rất hiếu động, chạy khắp nơi để khám phá.

Khoảnh khắc em bé ở Quảng Ninh rơi xuyên qua trần nhà xuống phía dưới (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, em bé đã chạy lên tầng 2. Cửa hàng được thiết kế với một nửa tầng 2 đổ bê tông làm gác xép để nghỉ ngơi. Phần còn lại phía trên khu vực bán hàng để thông tầng, tạo không gian rộng. Sau đó, thợ thiết kế lắp hệ trần thạch cao thả để hạ độ cao trần.

Tại khu vực gác xép tầng 2 có một cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng trống phía trên trần thạch cao. Đây vốn là khu vực không sử dụng tới, bên trong chỉ có hệ khung treo thạch cao, dây điện và đèn chiếu sáng nên người lớn gần như không ai đi vào. Muốn ra khu vực này phải mở cửa sổ, trèo qua rồi mới tới phần trần thạch cao.

Khoảnh khắc em bé rơi xuyên trần xuống dưới, may có người đỡ kịp (Ảnh cắt từ video).

Theo chủ cửa hàng, trong lúc chơi đùa, em bé nhìn thấy trái bóng nên tự mở cửa sổ, trèo vào khu vực phía trên trần thạch cao để lấy. Phát hiện thấy cháu bé, một nhân viên chạy theo để kéo lại, nhưng không kịp.

Do cháu bé di chuyển nhanh trên phần trần thạch cao vốn chỉ là kết cấu treo không chịu lực, các tấm trần bị vỡ và đổ sập. Mọi người ở tầng một nghe thấy âm thanh chạy nhảy trên trần nên vội vã chạy theo.

Chỉ vài giây sau, em bé bị rơi xuyên trần xuống dưới. Rất may một nam nhân viên phản ứng kịp thời, đỡ em bé ngay lúc rơi nên không xảy ra thương tích nghiêm trọng.

Hình ảnh được camera giám sát tại cửa hàng ghi lại cho thấy, khi các tấm lát đổ sập, em bé cũng bị rơi theo. Tình huống này được người bên dưới xử lý kịp nên em bé không gặp nguy hiểm.

“Sự việc khiến mọi người một phen hoảng hốt nhưng rất may cháu không sao. Sau đó cửa hàng chỉ cần gọi thợ tới thay lại phần thạch cao bị vỡ”, anh Việt cho biết.

Khu vực nơi xảy ra sự cố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, chủ cửa tiệm đã chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân với mục đích nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý tới con trẻ khi chơi ở khu vực có nhiều khoảng trống hay công trình lắp ghép trong nhà.

Đoạn video hiện thu hút hàng triệu lượt xem với lượng tương tác cao. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi nhìn thấy khoảnh khắc nguy hiểm của em bé.

“Gia đình có con nhỏ cần đặc biệt lưu ý bởi độ tuổi này các cháu thường hiếu động, thích khám phá mọi thứ xung quanh. Cũng may có nam thanh niên phản ứng nhanh nhạy, nếu không mọi chuyện cũng khôn lường”, tài khoản Minh Huy nói.