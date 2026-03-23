Đi ăn quán, khách Trung Quốc hốt hoảng vì chân người xuyên trần nhà

Ngày 22/3, ông Zhao (sống tại Vũ Hán, Trung Quốc) tới một nhà hàng nổi tiếng chuyên phục vụ các món ếch để dùng bữa.

Thời điểm này, quán khá vắng, chỉ có một mình ông là khách. Trong lúc đang ăn, nam khách hàng nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ phía trần nhà. Ban đầu, người đàn ông nghĩ đó chỉ là tiếng chuột chạy đuổi nhau nên không mấy bận tâm.

Chiếc chân của nam nhân viên xuyên qua trần nhà (Ảnh: Redstar).

Vài phút sau, trần nhà bất ngờ xuất hiện lỗ thủng, một chiếc chân người xuyên qua lớp nhựa, treo lủng lẳng giữa không trung khiến vị khách hốt hoảng.

Ông Zhao cho biết, khoảnh khắc chứng kiến sự việc, ông vô cùng sợ hãi, mất vài giây trấn tĩnh mới kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Phía nhà hàng lên tiếng, tầng trên đang trong quá trình sửa chữa, một nhân viên phục vụ không may bị trượt ngã, rơi xuống lớp trần ngăn cách giữa hai tầng, dẫn đến tình huống hy hữu này.

Rất may, sự việc không gây ra thương tích cho ai. Nam nhân viên đã được mọi người nhanh chóng giải cứu và đã quay trở lại làm việc bình thường.

Sau sự việc, nhà hàng sẽ đảm bảo an toàn trong quá trình sửa chữa, tránh những tình huống tương tự làm ảnh hưởng đến thực khách.

Tại Trung Quốc từng có một số vụ vật thể rơi từ trên trần nhà hàng xuống gây xôn xao. Năm 2019, một thực khách đang ăn lẩu cùng bạn bè, bỗng một con chuột rơi từ mái nhà xuống và chết ngay trên bàn ăn, ngay sát bát mỳ của cô.

Quá hoảng sợ, vị khách này lập tức báo với nhân viên nhà hàng. Các nhân viên không xin lỗi vì sự cố trên, ngỏ ý sẽ miễn phí bữa ăn. Sau đó, nữ khách hàng đã chụp ảnh và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội gây xôn xao.

Chuột rơi từ trên trần nhà hàng xuống (Ảnh: News).

Sau sự cố trên, nhà hàng đã thuê đơn vị diệt chuột đến xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn xung quanh. Tuy nhiên, những thực khách có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc cho biết họ sẽ không quay trở lại đây nữa.