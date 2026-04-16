Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Mai Hương (trú tại xã Bắc Hà, Lào Cai) cho biết, gia đình chị chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận mưa đá này.

Video mưa đá rơi lộp độp thủng mái nhà, chị ôm em chạy giữa đêm ở Lào Cai (Video: Mai Hương).

Mái nhà thủng mái gần như toàn bộ vì lợp tấm fibro. May mắn không có thiệt hại về người. Sáng 16/4, lực lượng dân quân, chính quyền địa phương và người dân trong thôn đã đến hỗ trợ, lợp lại mái tôn tạm thời cho gia đình.

Theo lời chị Hương, trận mưa đá dội xuống lúc hơn 1h sáng. Khi đó, hai con gái của chị đang ngủ ở khu vực phòng khách, còn chị ở trong phòng khác cùng con trai nhỏ. Chồng chị đã thức dậy từ trước để kiểm tra xem nhà bị dột ra sao.

Chỉ trong tích tắc, mưa đá trút xuống dồn dập. Những viên đá lớn rơi mạnh khiến mái nhà bị thủng. Nhận thấy nguy hiểm, con gái lớn chị Hương tên Hải Băng (học lớp 8) đã lập tức bế em nhỏ chạy vào bên trong.

“Chồng tôi đang mải kiểm tra xung quanh và dọn dẹp một số vật dụng, chưa kịp nhắc nhở các con thì bất ngờ mưa đá rơi nhiều. Chắc con thấy sợ nên tự bế em chạy vào”, chị nói.

Theo chị Hương, khu vực phòng khách nơi hai con ngủ không quá rộng, lại có nguy cơ bị đồ vật rơi trúng khi mái nhà bị thủng. Việc bé lớn kịp thời đưa em vào phía trong đã giúp tránh được rủi ro.

Vợ chồng chị Hương đều là giáo viên, chị dạy mầm non tại địa phương, còn chồng dạy âm nhạc. Chị cho biết, bản thân cũng chưa từng nghĩ đến việc trang bị kỹ năng ứng phó với tình huống như mưa đá cho các con. May mắn con chủ động, nhanh trí bế em chạy vào nên cả nhà đều an toàn.

Sáng 16/4, lãnh đạo Đảng ủy xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết khoảng 1h30 cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra trận dông lốc kèm mưa đá lớn.

Theo vị lãnh đạo, trận mưa đá kéo dài trong khoảng 30 phút gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Dông lốc còn khiến một ngôi nhà sàn bị sập, khiến 4 công nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra sự việc, có 8 người nằm ngủ trong nhà, tuy nhiên 4 người may mắn không sao, 4 người còn lại bị thương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bắc Hà cho biết thêm, trận mưa đá khá lớn, có những viên to bằng nửa nắm tay người lớn. Khu vực xảy ra mưa đá chủ yếu ở thôn Trung Tâm (gần thị trấn Bắc Hà cũ).

Bé Hải Băng nhanh trí bế em vào nơi an toàn khi xảy ra mưa đá (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 15/4, một bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, gây nén rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo, từ đêm 16 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa sẽ xuất hiện mưa, mưa vừa, rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.