Khi dịch vụ lưu trú 5 sao hòa quyện cùng nét đẹp di sản

Bên trong Best Western Premier Sapphire Hạ Long (Ảnh: Best Western Premier Sapphire Hạ Long).

Từ lâu, "one-stop destination" (một điểm đến phục vụ đa nhu cầu) đã trở thành ưu tiên trong kế hoạch du lịch của nhiều người. Cung cấp đầy đủ các tiện ích phục vụ nhu cầu lưu trú, nghỉ ngơi, giải trí, ẩm thực và khám phá đời sống, văn hóa bản địa, one-stop destination giúp tối ưu trải nghiệm xê dịch cho nhiều đối tượng khách du lịch bao gồm cặp đôi, gia đình, hội nhóm. Mô hình này phù hợp với những ai muốn tranh thủ để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng thật nhanh và hiệu quả ngay trong kỳ công tác bận rộn.

Nằm duyên dáng bên bờ kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long, Best Western Premier Sapphire Hạ Long là một điểm đến như thế. Hội tụ các yếu tố của một one-stop destination, khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế này ngay từ khi đi vào hoạt động vào giữa năm 2021 đã nhanh chóng được đón nhận bởi mọi đối tượng du khách, với những nhu cầu lưu trú đa dạng như nghỉ dưỡng, công tác và cả hình thức du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện và khen thưởng).

Vị trí hiếm có bên bờ di sản

Sở hữu tọa độ "vàng" tại trung tâm thành phố Hạ Long, khách sạn 31 tầng với thiết kế sang trọng như một viên lam ngọc nằm bên bờ biển Hòn Gai sẽ mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách lưu trú trong việc đi lại.

Cụ thể, chỉ mất vài phút từ Best Western Sapphire Hạ Long để đến các trung tâm mua sắm, bãi tắm Hòn Gai, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, các trung tâm hội nghị triển lãm và các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của thành phố. Với trị trí đắc địa này, việc di chuyển đến các sân bay quốc tế Vân Đồn và Cát Bi cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Dạo bước trên cung đường bao biển 5km dành cho người đi bộ được bắt đầu ngay từ bên ngoài khách sạn cũng là một trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi lựa chọn lưu trú tại đây.

Chỉ mất vài phút từ Best Western Sapphire Hạ Long là đến các trung tâm mua sắm, bãi tắm Hòn Gai (Ảnh: Best Western Premier Sapphire Hạ Long).

Vị trí hiếm có của khách sạn 5 sao này cũng mang đến tầm view đắt giá cho trải nghiệm nghỉ dưỡng thêm phần đẳng cấp. Với các tùy chọn phòng lưu trú đa dạng, du khách có thể lựa chọn để chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long xanh êm đềm đầy sống động, núi Bài Thơ đẹp cổ kính và mộng mơ, hay thành phố Hạ Long yên bình với nhiều công trình tiêu biểu như cầu Bãi Cháy, vòng quay Mặt Trời, cáp treo Nữ Hoàng.

Tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao

Công suất 1.005 phòng lưu trú với nhiều hạng phòng linh hoạt tại Best Western Premier Sapphire Hạ Long được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi đa dạng cho từng đối tượng khách khác nhau như người độc thân, cặp đôi, gia đình, nhóm bạn, doanh nhân. Tại đây, mỗi phòng đều sở hữu ban công riêng, toàn bộ nội thất đều mang phong cách sang trọng, tinh tế với không gian mở thoáng rộng, cửa kính lớn đón ánh sáng và gió trời tự nhiên và trang bị nhiều tiện nghi hiện đại theo tiêu chuẩn cao cấp của thương hiệu Best Western Premier.

Không những vậy, mọi nhu cầu vui chơi, rèn luyện và chăm sóc sức khỏe của khách lưu trú đều được đáp ứng nhờ các tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao như phòng tập gym hiện đại, spa thư giãn, khu vui chơi trẻ em, bể bơi ngoài trời, bể bơi trong nhà với bể sục nước nóng và phòng xông hơi ướt. Riêng khách lưu trú tại tầng 31 còn sở hữu đặc quyền sử dụng phòng chờ Executive Lounge với tầm nhìn bao quát Vịnh Hạ Long và tận hưởng các dịch vụ bữa sáng đẳng cấp, nhận/trả phòng cấp tốc tại đây.

Bên cạnh nhà hàng Ngọc Mai phục vụ buffet sáng phong phú cùng thực đơn bữa trưa, bữa tối đa dạng, du khách đến với Hạ Long còn có thể thưởng thức những món ăn từ nguồn hải sản tươi ngon nhất từ ngư dân địa phương vào mỗi ngày trong không gian thư thái, lãng mạn của nhà hàng đặc sản cạnh bể bơi ngoài trời.

Bãi bơi ở khách sạn (Ảnh: Best Western Premier Sapphire Hạ Long).

Địa điểm lý tưởng cho du lịch MICE

Ngoài hàng loạt tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp, hệ thống 4 phòng họp, 1 phòng hội nghị với sức chứa đa dạng, thiết kế không gian ấm cúng, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên hỗ trợ sự kiện chuyên nghiệp, tận tâm cũng khiến Best Western Premier Sapphire Hạ Long trở thành điểm đến hàng đầu cho du lịch MICE tại Hạ Long.

Trải nghiệm lưu trú 5 sao trong tầm tay

Dù với mục đích nghỉ dưỡng hay công việc, Best Western Premier Sapphire Hạ Long mang đến trải nghiệm lưu trú 5 sao cho mọi du khách nhờ vào chính sách giá cùng nhiều chương trình ưu đãi theo mùa hấp dẫn. Tiêu biểu, ưu đãi Tet Staycation - "Vui Tết cổ truyền bên Vịnh huyền ảo" mang đến cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ vào dịp Tết Nguyên đán 2023 tại đây với gói nghỉ dưỡng chỉ từ 990.000 đồng/người bao gồm phòng nghỉ, bữa sáng, bữa trưa, thức uống, miễn phí nâng cấp phòng view hướng Vịnh và miễn phí trả phòng muộn đến 3 giờ chiều mỗi ngày.

Thêm vào đó, khách lưu trú tại Best Western Premier Sapphire Hạ Long cũng có thể tham gia và thỏa thích tận hưởng những đặc quyền thành viên Best Western Rewards có hiệu lực tại các cơ sở lưu trú thuộc hệ thống Best Western trên khắp toàn cầu.

Bên cạnh sức hấp dẫn về vị trí, tầm nhìn, tiện ích và dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế đến từ thương hiệu quản lý và vận hành Best Western, mức giá đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn đã và đang giúp Best Western Premier Sapphire Hạ Long trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều khách thập phương lẫn người dân địa phương, đặc biệt trong những dịp lễ hội đặc biệt như Tết nguyên đán sắp đến.

Best Western Premier Sapphire Hạ Long

Tòa S2 - Lô HH05, Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 (0)203 399 3399

Hotline đặt phòng: +84 (0)2033 693 888

Website: https://www.bestwesternpremiersapphirehalongbay.com/vi/