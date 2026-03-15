Khách xếp hàng nằm thử quan tài để "trải nghiệm cái chết" ở Thái Lan

Nằm thử quan tài để trải nghiệm... cái chết

Một hội chợ đặc biệt tại Thái Lan có tên Death Fest (Lễ hội cái chết) tổ chức ở tỉnh Nonthaburi, gần thủ đô Bangkok, đang được nhiều người quan tâm.

Hội chợ có khu trưng bày mang tên “Test Die” (Trải nghiệm cái chết). Tại đây, khách tham quan có thể bước vào nhiều loại quan tài với kích thước và kiểu dáng khác nhau, sau đó nằm xuống như trong một nghi thức an táng. Phía trên là tấm gương treo để người tham gia nhìn thấy chính mình khi nằm trong quan tài.

Trải nghiệm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan và cũng gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng hoạt động này quá kỳ lạ hoặc mang màu sắc u ám, trong khi nhiều người khác lại cho rằng đây là cách giúp con người suy ngẫm về sự hữu hạn của cuộc sống.

Phinutda Seehad - một nhân viên văn phòng tham gia hoạt động - cho biết trải nghiệm này khiến cô cảm thấy khá bình yên. “Tôi không nghĩ mình sợ cái chết. Dĩ nhiên tôi cũng chưa muốn chết, nhưng khi thời điểm đó đến, có lẽ nó cũng không đáng sợ như mình tưởng”, cô nói.

Đối diện cái chết để trân trọng cuộc sống

Ban tổ chức cho biết mục đích của hoạt động không phải để gây sợ hãi mà nhằm khuyến khích mọi người suy nghĩ về cuộc sống và cái chết một cách cởi mở hơn.

Hội chợ diễn ra trong ba ngày và đây là năm thứ hai sự kiện được tổ chức. Dù tên gọi có vẻ u ám, ban tổ chức cho biết lễ hội mang thông điệp tích cực: Hiểu và chấp nhận sự hữu hạn của đời người để sống trọn vẹn hơn ở hiện tại.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân giai đoạn cuối, tư vấn tài chính, dịch vụ tang lễ và các hình thức tưởng niệm mới.

Các buổi chia sẻ tại đây không chỉ nói về việc chuẩn bị cho cái chết, mà còn tập trung vào cách duy trì chất lượng cuộc sống đến những ngày cuối cùng.

Sangduan Ngamvinijaroon - một người tham dự, đã đến lễ hội cùng mẹ. Bà cho biết trước đây gia đình khá khó khăn khi nói về cái chết. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm chăm sóc nhiều người thân mắc bệnh nặng - gồm chồng bị đột quỵ và các họ hàng bị ung thư - bà đã nhiều lần chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt và dần cảm thấy bình thản hơn khi nhắc đến chủ đề này.

“Điều tôi thích ở lễ hội là nó không chỉ nói về việc ra đi như thế nào. Nó còn nhắc chúng ta sống tốt hơn trong hiện tại, khi chúng ta vẫn còn ở đây”, bà chia sẻ.

Ngoài hoạt động nằm thử quan tài, lễ hội còn giới thiệu nhiều ý tưởng mới liên quan đến việc tưởng niệm và mai táng. Một công ty mang đến loại quan tài phân hủy sinh học được làm từ sợi nấm mycelium, phần rễ của nấm. Vật liệu này có thể phân hủy tự nhiên, giúp giảm tác động đến môi trường.

Một sáng kiến khác tại lễ hội là nền tảng tưởng niệm trực tuyến Sharesouls, cho phép người dùng lưu trữ ảnh và câu chuyện về những người thân đã qua đời. Bạn bè và gia đình có thể để lại lời nhắn, chia sẻ kỷ niệm và tưởng nhớ người đã khuất trong không gian số.

Theo Zcongklod Bangyikhan - Tổng biên tập tạp chí The Cloud và cũng là một trong những người tổ chức sự kiện - cái chết không chỉ là chuyện của riêng một cá nhân.

“Cái chết liên quan đến mọi người. Không chỉ là câu chuyện của riêng bạn. Thay vì chỉ tự hỏi cái chết sẽ như thế nào, có lẽ chúng ta nên nghĩ cách làm mọi thứ dễ dàng hơn cho những người ở lại sau khi mình ra đi”, ông nói.

Thông qua những trải nghiệm đặc biệt và các cuộc trò chuyện cởi mở, Death Fest kỳ vọng giúp mọi người bớt sợ hãi khi nói về cái chết, từ đó sống ý nghĩa hơn trong từng ngày còn lại của cuộc đời.