Dân trí Với tất cả các dịch vụ cao cấp, khách hàng luôn được phục vụ với phương châm "Khách hàng là thượng đế".

Tuy nhiên, ở Sammy Restaurant and Coffee, một nhà hàng nhỏ trong khu đô thị mới Vinhomes Ocean Park, khách hàng không phải là thượng đế. Họ là "Tổng Thống".

Tiêu chuẩn đầu tiên trong chất lượng bữa ăn của các vị "Tổng Thống" là sức khỏe và sự an toàn. Sự an toàn đến từ nguồn thực phẩm, cách thức chế biến và đặc biệt là nguồn nước. Sammy là nhà hàng hiếm hoi đầu tư công nghệ lọc nước tối tân cho vệ sinh và chế biến thực phẩm. Với hệ thống máy lọc nước đa năng này, mọi công đoạn chế biến của Nhà hàng đều có thể sử dụng với chế độ khác nhau: chế độ nước axit mạnh, độ pH 2.5 có tính năng diệt khuẩn, sát trùng & khử mùi để vệ sinh dao thớt, bát đĩa; chế độ nước pH 11.5 để vệ sinh, loại bỏ chất bảo quản thực vật trong thực phẩm, hay nước uống giàu kiềm & khoáng chất giúp thải bỏ độc tố, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ điều trị ung thư, tiểu đường, tăng cường sức khỏe để pha cafe và phục vụ khách. Nói không ngoa, nếu một ly rượu vang có thể khiến thực khách đỏ mặt thì một ly nước tinh khiết nhà hàng phục vụ sẽ giúp khách hàng không bao giờ say một cách thần kỳ.

Thực phẩm ở Sammy cũng được lựa chọn với những tiêu chí khắt khe nhất bởi các Masterchef và Bếp trưởng của khách sạn quốc tế hạng sang. Các sản phẩm chính như thịt bò Hokubee, gan ngỗng Pháp, thịt heo Iberico, sò điệp, hàu Nhật đều nhập từ các đơn vị tên tuổi như Classic Finefood, Shimba food, Freshfood,... Các loại rau cao cấp được nhập từ Đà Lạt kết hợp các loại rau theo mùa thu mua từ các vườn rau địa phương. Đặc biệt các loại thực phẩm như cá hồi muối, ức vịt xông khói, đều được chính các đầu bếp chế biến theo công thức riêng chỉ Sammy mới có. Bếp trưởng Phạm Quang Thái, người đã có nhiều năm kinh nghiệm bếp Âu tại khách sạn Fortuna - nơi đón tiếp các chính khách khẳng định: "Ở đây chúng tôi được tạo điều kiện không coi khách hàng là thượng đế mà phải phục vụ khách hàng như một "tổng thống". Từ đồ uống, đến món tráng miệng hay thực đơn tiệc cũng đều phải kỹ lưỡng vậy.

Khi món ăn hoàn thiện, phục vụ là một khâu quan trọng không kém. Bởi sự tinh tế thiếu một chút thôi, nỗ lực của cả nhà hàng sẽ xuống sông xuống bể. Giám đốc bộ phận phục vụ của Sammy chính vì vậy cũng được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Với phương châm "Khách hàng là tổng thống", anh …. Thế Mạnh, người đã từng 2 lần được phục vụ tổng thống Mỹ Bill Clinton và thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khi các ông này đến thăm Việt Nam đã được mời về Sammy để tạo nên một quy trình phục vụ "tổng thống".

Nếu một lần được chăm sóc như một tổng thống hãy đến Sammy, phố Hải Âu 2, ngay trên lối ra bãi biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á từ Trung tâm đỗ xe của Vinhomes Ocean Park. Hoặc nếu, có dịp đến Vinhomes Ocean Park, đừng bỏ qua trải nghiệm làm tổng thống tại Sammy Restaurant & Coffee. Có thể, thực khách sẽ thay đổi quan điểm một chút về chất lượng cuộc sống.

Địa chỉ: HA2.133 Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. 📞 Hotline: 0935.568.789 - Email: info@sammy.com.vn - Website: sammy.com.vn

Trường Thịnh