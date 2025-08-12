HURA Deli - Hành trình truyền cảm hứng sống khỏe

Nắm bắt xu hướng sống khỏe, kết hợp giữa chế độ ăn uống có kiểm soát và thói quen vận động, HURA đã cải tiến dòng bánh bông lan cao cấp HURA Deli với công thức giảm 40% đường. Sản phẩm ra mắt năm đầu 2025, thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc góp phần xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, bền vững cho người Việt hiện đại.

HURA Deli tiên phong với công thức cải tiến giảm 40% đường

Bánh bông lan từ lâu đã được ưa chuộng nhờ hương vị dễ ăn, tiện lợi và phù hợp với nhiều độ tuổi. Tuy vậy, nhiều người vẫn e ngại khi lựa chọn bánh làm món ăn nhẹ do lo ngại hàm lượng đường cao, không phù hợp với lối sống ưu tiên sức khỏe đang ngày càng phổ biến.

HURA Deli tiên phong với công thức cải tiến giảm 40% đường với 5 hương vị độc đáo, lôi cuốn.

Xuất phát từ sự thấu hiểu thói quen và hành vi ăn uống của người Việt, HURA đã cải tiến dòng bánh bông lan HURA Deli với công thức mới: Thành phần 25,2% trứng tươi, giảm 40% đường, bổ sung 1,4% chất xơ, tăng 8% đạm và giảm 8% chất béo. Thành phẩm là chiếc bánh mềm mịn, giữ độ ẩm vừa phải, với kết cấu đặc trưng gồm 3 lớp bánh xen kẽ 2 lớp kem khác vị.

Đây không chỉ là cải tiến công thức, mà còn thể hiện định hướng lựa chọn sản phẩm vừa ngon vừa lành mạnh, phù hợp với nhịp sống hiện đại và nhu cầu tiêu dùng có chọn lọc.

Đồng hành cùng xu hướng sống khoẻ, từ mạng xã hội đến lối sống

Nhằm lan tỏa tinh thần “sống khỏe” gần gũi hơn đến người tiêu dùng, HURA đã triển khai nhiều hoạt động trên các trang mạng xã hội với thông điệp: “Hura Deli - Đồng hành cùng xu hướng sống khỏe”. Chiến dịch nhanh chóng ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các nền tảng mạng xã hội, khi sản phẩm không chỉ được biết đến như một lựa chọn món ăn, mà còn đóng vai trò trực tiếp trong thói quen sống của cộng đồng yêu vận động và ăn uống có chọn lọc.

HURA Deli truyền cảm hứng về lối sống khỏe cùng hàng triệu người Việt.

Hình ảnh HURA Deli giảm 40% đường gắn liền với các bữa sáng, balo tập thể thao, hay các hoạt động thể dục ngoài trời như chạy bộ, đạp xe, picnic… ngày càng phổ biến. Người dùng cũng chủ động chia sẻ trải nghiệm “giảm đường nhưng vẫn ngon” trên các nền tảng như Facebook, TikTok, cho thấy mức độ hưởng ứng cao và niềm tin dành cho sản phẩm nội địa chất lượng.

Không chỉ giúp củng cố vị thế thương hiệu, kết quả này còn cho thấy sự đồng cảm ngày càng lớn giữa người tiêu dùng và HURA, khi cả hai cùng chia sẻ một định hướng chung: sống khỏe là điều chỉnh chế độ ăn uống giảm đường thông minh kết hợp với kỷ luật rèn luyện thể thao đều đặn.

Vì một thế hệ người tiêu dùng Việt Nam khoẻ mạnh hơn

Trên hành trình cải tiến sản phẩm, HURA xem mỗi phản hồi từ người tiêu dùng là một dữ liệu giá trị. HURA Deli giảm 40% đường vì thế không chỉ là kết quả của nghiên cứu dinh dưỡng, mà còn là sự phản ánh rõ nét mong muốn sống khỏe, sống có chọn lọc của người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sự đồng hành và tin tưởng từ người tiêu dùng chính là động lực để HURA tiếp tục mở rộng cam kết lâu dài: phát triển những sản phẩm ngon miệng hơn, lành mạnh hơn.

Phiên bản HURA Deli giảm 40% đường là bước khởi đầu cho chiến lược lành mạnh hóa danh mục sản phẩm mà HURA đang theo đuổi. Đồng thời thể hiện định hướng lớn hơn của Bibica trong vai trò một thương hiệu bánh kẹo không ngừng đổi mới vì sức khỏe cộng đồng.