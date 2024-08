HR Asia công bố những nơi làm việc tốt nhất châu Á tại Việt Nam năm 2024

Đại diện các doanh nghiệp nhận giải thưởng tại sự kiện HR Asia Awards ngày 8/8.

Với chủ đề "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ genZ", các doanh nghiệp thắng giải năm nay đã phản ánh những thách thức và cơ hội từ sự gia tăng của lực lượng lao động Gen Z, tạo nên một môi trường làm việc đa thế hệ. Các doanh nghiệp này không chỉ thể hiện thành tích xuất sắc trong việc tuyển dụng và giữ chân tài năng trẻ mà còn tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tôn trọng sự đa dạng, hợp tác và đổi mới liên tục, trở thành tấm gương cho các doanh nghiệp khác trong ngành.

Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp tham gia đề cử cho giải thưởng HR Asia Awards, với 704 doanh nghiệp tham gia đề cử và 53.250 nhân viên tham gia khảo sát.

Khảo sát đã cung cấp một góc nhìn tổng quan và toàn diện về bối cảnh làm việc tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh việc phản ánh những nỗ lực cải thiện môi trường làm việc của các doanh nghiệp, kết quả khảo sát cũng nêu bật tầm quan trọng của tiếng nói nhân viên đối với việc định hình văn hóa tổ chức.

Các doanh nghiệp tiêu biểu được HR Asia vinh danh năm nay bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty TNHH Coach Việt Nam, Công ty Coca-Cola Việt Nam, Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam, OPSWAT, DatVietVAC Group Holdings, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công Ty TNHH Vard Vũng Tàu, Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing, Trusting Social.

Ông William Ng, Tổng biên tập tạp chí HR Asia, cho biết: "Với số lượng gen Z gia nhập lực lượng lao động ngày càng tăng, những thách thức mới đối với ngành nhân sự cũng xuất hiện. Trải nghiệm sống và kỳ vọng khác nhau giữa các thế hệ có thể tạo ra bất hòa tại nơi làm việc. Chúng tôi rất vui khi thấy ngày càng nhiều tổ chức tại Việt Nam quan tâm đến điều này. Họ nỗ lực giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn và gia tăng mức độ hài lòng của nhân viên thông qua các chính sách thúc đẩy sự hòa nhập, gắn kết tại nơi làm việc, đồng thời lắng nghe nhân viên nhiều hơn".

Năm nay, giải thưởng HRAA có ba hạng mục trao giải đặc biệt. Trong đó, Sustainable Workplace (Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững) là hạng mục mới, thể hiện cam kết của các doanh nghiệp trong việc cân bằng giữa các hoạt động kinh doanh và trách nhiệm với môi trường.

Bên cạnh đó, hạng mục Diversity, Equity, and Inclusion (Doanh nghiệp có chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật nhất) của HR Asia vinh danh các tổ chức đã có những bước tiến đáng kể trong việc tạo ra môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập. Ngoài ra, hạng mục Most Caring (Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất) công nhận các tổ chức đã thể hiện sự quan tâm đến nhân viên của mình, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn.

Lễ trao giải cũng vinh danh 19 doanh nghiệp nhận được cúp Vàng (dành cho các doanh nghiệp thắng giải từ 5 năm liên tiếp được công nhận bởi tạp chí HR Asia). Với những cống hiến không ngừng trong việc xây dựng và phát triển một môi trường làm việc xuất sắc, những cái tên đã được vinh danh là:

Giải thưởng HR Asia - Best Companies to Work in Asia (HRAA) được tổ chức thường niên bởi Business Media International. HRAA hiện đã có mặt tại 15 quốc gia trong khu vực châu Á. Để biết thêm thông tin về giải thưởng, truy cập website https://hr.asia/awards/.

Danh sách doanh nghiệp tại Việt Nam nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" theo thứ tự bảng chữ cái:

Danh sách các doanh nghiệp đạt được hạng mục giải thưởng HR Asia - Diversity, Equity, and Inclusion theo thứ tự bảng chữ cái:

Danh sách các doanh nghiệp đạt được hạng mục giải thưởng HR Asia - Most Caring Company theo thứ tự bảng chữ cái:

Danh sách các doanh nghiệp đạt được hạng mục giải thưởng HR Asia - Sustainable Workplace Company theo thứ tự bảng chữ cái: