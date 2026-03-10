Honda Việt Nam tổ chức ngày hội trồng cây “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của HVN hướng tới Trung hòa carbon vào năm 2050 - mục tiêu chung của Honda Motor và Chính phủ.

Đại diện Honda Việt Nam trao tặng biển tượng trưng 1.958 cây cho tỉnh Phú Thọ (Ảnh: BTC).

Lãnh đạo hai bên trồng cây trong khuôn khổ ngày hội (Ảnh: BTC).

Bà Sayaka Arai - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam chia sẻ về ngày hội.

HVN tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày hội trồng cây “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam” năm 2026. Hoạt động ý nghĩa này được triển khai tại khu vực đường tránh Xuân Hòa - tuyến đường có vị trí thuận lợi và điều kiện phù hợp phát triển không gian xanh bền vững, góp phần cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng không gian sống cho cộng đồng địa phương.

Với tổng số gần 2.000 cây xanh được trồng, HVN kỳ vọng sẽ góp phần mang tới cảnh quan xanh và không khí trong lành cho người dân nơi đây.

Lãnh đạo Honda Việt Nam và đại diện các cơ quan ban ngành trồng cây trong ngày hội (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ chương trình, sáng ngày 8/3, ông Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và bà Sayaka Arai - Tổng giám đốc HVN, cùng cán bộ, công nhân viên Honda và đại diện từ các sở, ban, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, đại biểu nhân dân, người dân phường Xuân Hòa và tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp tham gia trồng cây.

Hoạt động không chỉ góp phần phủ xanh cảnh quan mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chung tay hành động vì môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Nhân viên háo hức trồng cây trong ngày hội (Ảnh: BTC).

Lãnh đạo hai bên cắt băng khánh thành phiến đá trao tặng (Ảnh: BTC).

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Công ty Honda Việt Nam khánh thành phiến đá trao tặng (Ảnh: BTC).

Sự đồng hành tích cực của chính quyền địa phương, các tổ chức và người dân đã tạo nên sức lan tỏa cho chương trình. Tính từ khi triển khai dự án ngày hội trồng cây “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam” vào năm 2008 đến nay, HVN đã ghi nhận tổng diện tích trồng rừng và cây xanh đạt hơn 834ha trên cả nước.

Thông qua hoạt động này, HVN mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tới nhân viên cũng như cộng đồng địa phương, đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững xuyên suốt hành trình 30 năm đồng hành cùng Việt Nam.