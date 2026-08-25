Hoa viên Bình An tổ chức Vu lan lan tỏa tinh thần tri ân, hiếu đạo

Đây không chỉ là một hoạt động thường niên dành cho khách hàng và khách tham dự, chương trình hướng đến việc tạo nên một không gian để mỗi người cùng nhìn lại chữ “hiếu” trong đời sống hôm nay - từ lòng biết ơn đối với cha mẹ hiện tiền đến sự tưởng nhớ dành cho những người thân đã khuất.

Toàn cảnh trong sự kiện Vu lan 2025 tại Hoa viên Bình An (Ảnh: CĐT).

Trong không gian trang nghiêm và thanh tịnh, các hoạt động của chương trình gợi mở nhiều cung bậc cảm xúc về tình thân và lòng biết ơn. Chương trình còn vinh dự có sự góp mặt của Thượng toạ Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và là trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cùng hội đồng các chư vị tăng ni cùng tham dự.

Những lời chia sẻ tại buổi pháp thoại “Một đời hiếu kính, muôn đời bình an” của Thượng tọa Thích Giác Hiệp không chỉ giúp mỗi người hiểu về giá trị của lòng hiếu kính, mà còn gợi nhắc rằng báo hiếu không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao.

Thượng tọa Thích Giác Hiệp giảng pháp tại Hoa viên Bình An (Ảnh: CĐT).

Nghi thức bông hồng cài áo là khoảnh khắc khiến mỗi người lắng lòng, khi màu hoa trên ngực áo trở thành lời nhắc về sự hiện diện của cha mẹ trong cuộc đời. Có người may mắn vẫn còn cha mẹ để yêu thương, có người chỉ còn những ký ức để nâng niu. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, Vu lan vẫn là dịp để mỗi người nói lời tri ân theo cách riêng của mình.

Nghi thức “bông hồng cài áo” đầy xúc động trong chương trình Vu lan (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, những hoạt động tâm linh, chia sẻ về đạo hiếu và tưởng niệm người thân đã khuất mang đến một khoảng lặng để mỗi gia đình cùng nhìn lại hành trình yêu thương của mình. Bởi đôi khi, điều mỗi người cần không phải là những món quà lớn lao, mà chỉ là một lời hỏi thăm, một nén hương thành kính hay đơn giản là dành thêm thời gian cho những người thân yêu khi vẫn còn có thể.

Tại Hoa viên Bình An, tinh thần hiếu đạo không chỉ được nhắc đến trong mùa Vu lan mà còn được thể hiện qua định hướng kiến tạo một không gian an nghỉ xanh mát, trang nghiêm và chỉn chu, nơi các gia đình có thể tìm về để tưởng nhớ người thân.

Từ cảnh quan, quy hoạch đến các không gian tâm linh, mỗi giá trị đều hướng đến việc gìn giữ sự kết nối giữa các thế hệ, để nơi an nghỉ không chỉ là điểm dừng của một hành trình, mà còn là nơi những người ở lại có thể trở về, tưởng niệm và tiếp nối truyền thống gia đình.

Với các sản phẩm mộ gia tộc và mộ gia tộc lưu tro, Hoa viên Bình An hướng đến việc tạo dựng một không gian riêng cho mỗi gia đình, nơi nhiều thế hệ có thể cùng được tưởng nhớ và gìn giữ trong một tổng thể hài hòa. Đây cũng là cách để chữ hiếu không chỉ nằm trong những lời nói, mà được thể hiện bằng sự chuẩn bị chu đáo và tình cảm dành cho gia đình qua năm tháng.

Nhân dịp Vu lan báo hiếu 2026, Hoa viên Bình An triển khai nhiều ưu đãi nhằm tri ân khách hàng. Chương trình là một phần trong nỗ lực đồng hành cùng các gia đình, giúp mỗi không gian tưởng niệm được chăm chút chỉn chu và mang dấu ấn riêng của từng gia tộc.

Với thông điệp “Một đời hiếu kính - Muôn đời bình an”, Hoa viên Bình An mang đến mùa Vu lan không chỉ là một ngày để nhớ, mà còn là dịp để mỗi người biết yêu thương khi còn có thể, biết trân trọng những người đang ở bên mình và gìn giữ những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Hoa viên Bình An

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