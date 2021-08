Hà Nội: Chàng trai 9x giúp đỡ người khó khăn chỗ ở miễn phí trong mùa dịch

Dân trí Mới đây, anh Nguyễn Xuân Thông (sinh năm 1993, Hà Nội) đã đăng bài lên trang Facebook cá nhân về việc chia sẻ nơi ăn ở miễn phí cho những người khó khăn tại Hà Nội trong những ngày giãn cách.

Anh Thông hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên cho thuê căn hộ, văn phòng. Dù rất nhiều khách hàng hỏi thuê phòng kể cả khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng anh đều từ chối cho thuê để dành 5 căn hộ tiện nghi nhất đón những người khó khăn đến ở.

Anh bắt đầu nhận giúp đỡ người khó khăn nơi ăn ở sinh hoạt bắt đầu từ ngày 23/8. Ban đầu anh dự định sẽ bố trí khoảng 5 căn hộ miễn phí tại Hà Đông, mỗi phòng cho 3-4 người ở.

Tuy nhiên vì số lượng người đăng ký quá đông, anh đã quyết định sẽ tăng số lượng phòng để giúp đỡ mọi người thêm khoảng 15 phòng nữa tại các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm,...

Anh Thông đưa người dân đến tận căn hộ và hỏi han cuộc sống của mọi người (Ảnh: NVCC).

"Nhìn chung việc kinh doanh của mình cũng ít nhiều bị ảnh hưởng vì dịch bệnh, tuy nhiên mình vẫn có thể trụ vững được. Mình cũng có rất nhiều đối tác thuê mặt bằng khó khăn trong mùa dịch, bản thân mình cũng đã hỗ trợ họ hết sức có thể.

Đây là lúc mọi người nên đồng lòng giúp đỡ nhau, vì vẫn còn rất nhiều người yếu thế ở ngoài kia. Mình sẽ cố gắng giúp đỡ họ trong khả năng của bản thân mình", anh Thông cho biết.

Những sinh viên khó khăn được anh tận tình giúp đỡ và bố trí chỗ ăn ở hoàn toàn miễn phí (Ảnh: NVCC).

Đến nay đã có hơn 20 người đã dọn đến ở tại các căn hộ miễn phí của anh Thông và số lượng người đến ở vẫn đang tiếp tục tăng. Anh Thông ưu tiên giúp đỡ những bệnh nhân đi chữa bệnh nhưng mắc kẹt lại Hà Nội, người già, phụ nữ có con nhỏ, những người công nhân, lao động nghèo không có nơi ở ổn định và cả các bạn sinh viên gặp khó khăn,...

Ngoài bố trí chỗ ở sạch sẽ, thoáng đãng, chàng trai 9x cũng hỗ trợ cả tiền điện nước và mỗi người dân 50.000 đồng tiền ăn uống hàng ngày.

Anh Thông chia sẻ thêm: "Mình cố gắng đóng góp một phần cho xã hội để dịch bệnh này chóng qua. Không chỉ riêng mình mà nhiều người khác trong cộng đồng cũng đang dang rộng vòng tay để giúp đỡ, đùm bọc mọi người trong hoàn cảnh khó khăn chung hiện tại.

Những nụ cười hạnh phúc của mọi người là món quà vô giá mà anh Thông nhận lại được (Ảnh: NVCC).

Kinh phí hỗ trợ mọi người hoàn toàn do bên mình bỏ ra chứ không hô hào đóng góp từ mọi người. Mình cũng từng là sinh viên nghèo, tự khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng, gia đình cũng không khá giả nên hơn ai hết mình thật sự hiểu những người khó khăn ngoài kia đang cần gì".

Xuất phát từ hoàn cảnh như vậy nên khi gia đình, bạn bè biết đến việc làm thiện nguyện của anh Thông mọi người đều chia sẻ, động viên và hết lòng ủng hộ.

Bắt tay vào việc bố trí nơi ăn nghỉ miễn phí cho người dân, anh Thông cũng mang trong mình nhiều nỗi trăn trở, lo lắng, anh cho biết: "Ngoài việc đảm bảo trật tự, an ninh, mình biết chắc chắn một điều là làm công tác thiện nguyện trong thời gian dịch bệnh cũng gặp khá nhiều rủi ro.

Mỗi ngày anh đều trao tận tay tiền ăn cho mọi người (Ảnh: NVCC).

Mở cửa đến đón những người khó khăn vào ở nếu không may điều không mong muốn nhất xảy ra là chẳng may có F0 thì ảnh hưởng khá lớn tới nhiều người. Tuy nhiên mình đã phát tâm giúp đỡ người khác thì mình cũng phải cố gắng hết sức để làm sao đảm bảo an toàn nhất có thể cho những người đã tìm đến mình", anh Thông nói.

Anh Thông sẽ giúp đỡ những người khó khăn đến khi hết giãn cách và thêm 10 ngày sau giãn cách để mọi người có thể tìm kiếm việc làm hay về quê để ổn định cuộc sống.

Anh Thông giúp đỡ mọi người với tinh thần: "Cho đi là nhận lại" (Ảnh: NVCC).

"Mình cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội giúp đỡ mọi người, khi mình cho đi mình cảm thấy cuộc đời này thêm phần ý nghĩa. Qua đây, mình cũng mong câu chuyện của mình sẽ được lan tỏa để các chủ nhà trọ khác có thể mở lòng và giúp đỡ những người khó khăn. Trong giai đoạn này mỗi người chỉ cần cho đi một chút cũng sẽ giúp cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều", anh Thông vui vẻ nói.

Ngọc Linh