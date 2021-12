Giám đốc U50 hứa tặng mẹ đơn thân ô tô đắt tiền nếu đồng ý kết hôn

Dân trí Lần đầu gặp "nửa kia" trên sóng truyền hình, anh Văn Quyên mong muốn tìm được người có thể cùng xây dựng gia đình và "chốt" tặng ngay xe ô tô cho mẹ đơn thân nếu "về chung một nhà".

Tập 749 chương trình "Bạn muốn hẹn hò" mới đây vừa lên sóng với sự tham gia của hai nhân vật chính là anh Đỗ Văn Quyên (46 tuổi, giám đốc công ty vận tải ở Bình Dương) và chị Lê Thị My (40 tuổi, đến từ Nha Trang), hiện làm nghề uốn tóc.

Nếu như trên sân khấu, anh Văn Quyên thể hiện là người tự tin, hoạt bát thì chị Lê My lại có phần ít nói với vẻ ngoài hiền lành, chững chạc. Cả hai từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ nên càng thận trọng hơn trong việc đi tìm một người tâm đầu ý hợp để cùng xây dựng gia đình.

Anh Văn Quyên và chị Lê My là cặp đôi xuất hiện trong chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 749.

Nữ chính chia sẻ đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm nhưng hiện làm mẹ đơn thân được 2 năm. "Lý do khiến em ly hôn là do chồng cờ bạc, không thể chịu nổi nữa. Em có con gái riêng 9 tuổi, hiện bé đang sống với mẹ", Lê My nói.

Nghe câu chuyện của đàng gái, anh Văn Quyên cũng mạnh dạn tiết lộ và cho rằng cả hai có duyên vì anh cũng hai lần đổ vỡ trong hôn nhân.

Giám đốc U50 cho biết, anh cưới vợ khi còn trẻ, kinh tế chưa ổn định nên cuộc sống nảy sinh nhiều vấn đề. Kết quả của cuộc hôn nhân đầu là một người con lớn hiện ở với anh và một bé nhỏ đang sống tại nhà ngoại. Năm 2017, anh kết hôn với người vợ thứ hai nhưng cũng nhanh chóng kết thúc vì cảm thấy đối phương thay đổi quá nhiều.

Vị giám đốc vận tải đã trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và có hai người con riêng.

Chị Lê My hiện là mẹ đơn thân, đang sống cùng cô con gái 9 tuổi.

Xuất hiện trong chương trình, đàng trai cũng bày tỏ sự yêu mến đối phương. Chia sẻ về gu bạn gái lý tưởng, anh Văn Quyên tiết lộ rằng thích người hiền lành, xinh, da trắng và công dung ngôn hạnh. Sự chân thành của giám đốc U50 cũng nhận được sự ủng hộ hết lòng từ người thân hai bên.

Khi tấm rèm được mở ra để cả hai khách mời trực tiếp gặp mặt, trò chuyện, anh Văn Quyên đã tặng chị Lê My một chiếc túi xách và hát tặng ca khúc "Lời tỏ tình dễ thương" khiến đàng gái có thêm cảm tình.

Vị giám đốc cũng đề cập đến chuyện sống thử và hỏi đối phương: "Theo em thì chuyện sống thử có ý nghĩa gì không?".

Câu hỏi khiến chị Lê My có chút bối rối và chia sẻ: "Nếu như em và anh có cơ hội đến với nhau thì mình cứ tìm hiểu nhau khoảng 1 năm. Hiện tại em đang ở Nha Trang, con gái đang học ở đó và em cũng có tiệm tóc ngoài đó. Còn anh ở Bình Dương thì thỉnh thoảng anh ra thăm em".

Vị giám đốc "đổ gục" trước đàng gái, nhiệt tình "thả thính" và mong muốn tìm được người có thể cùng nhau xây dựng tổ ấm mới.

Đáp lại, anh Văn Quyên cho biết vì công việc nên có thể ra thăm bạn gái mỗi tháng một lần nhưng nếu tình cảm đủ lớn thì sẽ tới thăm thường xuyên hơn, mỗi tuần một lần cũng được. Bên cạnh đó, giám đốc công ty vận tải còn đề cập đến chuyện sinh thêm con nếu cả hai kết hôn. Anh cho rằng, đứa con sẽ giúp vợ chồng thêm gắn kết. Về phía đàng gái, chị nói rằng con cái là trời cho nên không đặt nặng vấn đề này.

Người đàn ông ở Bình Dương nhiệt tình "thả thính", bày tỏ mong muốn được nên duyên người với mẹ đơn thân. Đàng trai còn tiết lộ đang sở hữu một chiếc ô tô, sẽ mua ngay một chiếc khác cho đàng gái đứng tên và sử dụng nếu cả hai "về chung một nhà".

Anh Văn Quyên bày tỏ sự chân thành, hứa tặng đối phương xe ô tô đắt tiền ngay lập tức nếu cả hai kết hôn.

Giám đốc "hai lần đò" và mẹ đơn thân đồng ý nhấn nút hẹn hò sau buổi gặp gỡ trên sóng truyền hình.

Khi được MC Quyền Linh gợi ý kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu tỏ tình lãng mạn, anh Văn Quyên bất ngờ đứng dậy, nắm tay đối phương rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em có tin anh không? Nếu em đồng ý thì bấm nút với anh, anh sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho em".

Sau 3 tiếng đếm, màn hình trái tim đã sáng đèn, báo hiệu cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau trong sự vỗ tay nhiệt tình của cả trường quay.

Thảo Trinh