Giải pháp tăng cường sức đề kháng cho trẻ giai đoạn "Bình thường mới"

Vấn đề dinh dưỡng ngày càng được chú ý trong thời buổi hiện tại.

Trong bối cảnh toàn dân thích ứng với cuộc sống "Bình thường mới", các trường học đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, an toàn cho việc đón học sinh quay trở lại học tập. Thế nhưng bên cạnh ý kiến đồng tình, không ít phụ huynh bày tỏ sự băn khoăn trước tình trạng xuất hiện biến chủng mới, với nguy cơ lây nhiễm cao hơn đối với nhóm trẻ em chưa được tiêm chủng vaccine ngừa dịch. Chính vì thế, ngoài việc tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, việc chủ động tăng cường sức khỏe con trẻ chính là giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhất trong thời buổi hiện nay.

Để bảo vệ trẻ khỏi sự tấn công từ vi-rút, một chế độ dinh dưỡng cân bằng, giàu vitamin và khoáng chất sẽ là ưu tiên hàng đầu. Lưu ý, cần duy trì tỷ lệ cân đối giữa các nhóm chất với nhau, giữa thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật. Bên cạnh đó, phối hợp từ 15-20 loại thực phẩm và thường xuyên thay đổi các thức ăn trong ngày cũng chính là bí quyết kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý là yếu tố tiên quyết trong bảo vệ sức khỏe con trẻ.

Được biết, trong nhóm các vitamin thiết yếu, vitamin C đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe khi hỗ trợ tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh. "Trợ thủ" đắc lực này được "dự trữ" dồi dào trong các loại trái cây, rau củ quả, do đó bổ sung nước trái cây hay củ quả sẽ giúp cung cấp vitamin C cũng như chất xơ cho cơ thể. Ngoài ra, phụ huynh có thể sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin C dưới dạng viên sủi, đặc biệt là đối với những trẻ mất cân bằng dinh dưỡng, không có thói quen bổ sung trái cây, rau củ dẫn đến thiếu hụt vitamin C mỗi ngày.

Thực phẩm bổ sung vitamin là sự lựa chọn tăng sức đề kháng được nhiều gia đình tin chọn.

Để tận dụng lợi ích từ thực phẩm Vitamin C dạng sủi, nên lựa chọn sản phẩm bổ sung vitamin C nguồn gốc tự nhiên và dùng với hàm lượng phù hợp, từ đó hạn chế tác dụng phụ không đáng có cho sức khỏe trẻ nhỏ.

Theo ThS.BS Lê Thị Hải - Nguyên Giám đốc trung tâm dinh dưỡng Viện dinh dưỡng Quốc gia, trên thị trường ngày nay có nhiều loại thực phẩm bổ sung vitamin C, trong đó bà đánh giá cao dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe MyVita Strong Max. Sản phẩm có các ưu điểm nổi bật như: Kết hợp 3 hợp chất sả, gừng, chanh - vốn nổi tiếng trong việc tăng cường đề kháng và thanh lọc cơ thể, hàm lượng vitamin C đáp ứng đủ hàm lượng cần trong 1 ngày, ngoài ra còn có chứa các vitamin và khoáng chất khác như vitamin D, Magie, Kẽm, Selen được Bộ Y tế khuyến khích sử dụng, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch phức tạp hiện tại.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MyVita Strong Max là một sản phẩm của Công ty Cổ phần S.P.M, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và trải qua quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Đạt tiêu chuẩn GMP của Bộ Y tế, sản phẩm MyVita Strong Max được nhiều phụ huynh tin chọn trong hành trình bảo vệ sức khỏe của trẻ.

