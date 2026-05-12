Gia tộc giàu nhất Ấn Độ quyền lực cỡ nào?

Những đám cưới xa hoa kéo dài nhiều tháng, căn biệt thự đắt đỏ bậc nhất thế giới hay mạng lưới doanh nghiệp phủ sóng nhiều lĩnh vực khiến gia tộc Ambani luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế trong nhiều năm qua.

Theo Forbes, ông Mukesh Ambani hiện là một trong những người giàu nhất châu Á với khối tài sản khoảng 100 tỷ USD.

Ông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Reliance Industries - tập đoàn lớn nhất Ấn Độ tính theo giá trị vốn hóa thị trường, hoạt động trong hàng loạt lĩnh vực như hóa dầu, năng lượng, viễn thông, bán lẻ, truyền thông và tài chính.

Đế chế kinh doanh phủ khắp Ấn Độ, trải dài nhiều lĩnh vực

Reliance Industries được sáng lập từ năm 1966 bởi ông Dhirubhai Ambani - cha của Mukesh Ambani - ban đầu chỉ là một doanh nghiệp dệt may nhỏ.

Sau nhiều thập kỷ mở rộng, Reliance trở thành “gã khổng lồ” kinh tế của Ấn Độ với doanh thu hàng trăm tỷ USD mỗi năm. Tập đoàn hiện sở hữu hệ sinh thái trải rộng từ dầu khí, lọc hóa dầu đến chuỗi siêu thị, nền tảng số và viễn thông.

Một trong những tài sản nổi tiếng nhất của gia tộc Ambani là Antilia - tòa nhà 27 tầng tại Mumbai - được truyền thông quốc tế gọi là một trong những biệt thự tư nhân đắt đỏ nhất thế giới.

Theo Architectural Digest, công trình này có nhiều bãi đáp trực thăng, rạp chiếu phim riêng, khu spa, hồ bơi và đội ngũ nhân viên phục vụ lên tới hàng trăm người.

Không chỉ giàu có, gia tộc Ambani còn có ảnh hưởng mạnh mẽ trong nền kinh tế và đời sống xã hội Ấn Độ. Theo Reuters, Reliance Jio - công ty viễn thông thuộc hệ sinh thái Reliance - hiện có hơn 500 triệu thuê bao và đóng vai trò lớn trong quá trình phổ cập Internet tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Gia tộc Ambani cũng có sức ảnh hưởng lớn trong thời trang, giải trí, thể thao và truyền thông. Các sự kiện của gia đình này thường quy tụ nhiều ngôi sao Bollywood, doanh nhân toàn cầu và chính trị gia nổi tiếng.

Reliance Industries hiện mở rộng mạnh sang AI, nền tảng số và năng lượng tái tạo nhằm duy trì vị thế trong nền kinh tế tương lai của Ấn Độ.

Forbes đánh giá, dù trải qua nhiều biến động kinh tế toàn cầu, gia tộc Ambani vẫn là một trong những biểu tượng giàu có và quyền lực nhất châu Á, với hệ sinh thái doanh nghiệp có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống hàng trăm triệu người dân Ấn Độ.

Gia tộc Ambani

Bên cạnh ông Mukesh Ambani, bà Nita Ambani được xem là một trong những phụ nữ quyền lực và nổi tiếng nhất giới thượng lưu Ấn Độ. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và mở rộng sức ảnh hưởng của gia tộc Ambani trên nhiều lĩnh vực.

Theo Vogue India, trước khi bước chân vào gia tộc giàu nhất Ấn Độ, Nita Ambani từng là giáo viên và có nền tảng nghệ thuật múa cổ điển Bharatanatyam. Sau khi kết hôn với Mukesh Ambani, bà dần tham gia sâu vào các hoạt động kinh doanh, giáo dục, thể thao và từ thiện của Reliance.

Hiện bà là người sáng lập và Chủ tịch Reliance Foundation - quỹ từ thiện lớn của tập đoàn Reliance - hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển nông thôn và hỗ trợ cộng đồng.

Bà từng giữ vai trò chủ chốt tại đội cricket Mumbai Indians - câu lạc bộ nổi tiếng thuộc giải Indian Premier League (IPL). Dưới sự điều hành của bà, đội bóng này trở thành một trong những CLB thành công và giá trị nhất giải đấu.

Phong cách sống xa hoa của bà cũng nhiều lần gây chú ý trên truyền thông quốc tế. Nita Ambani thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế lớn, từ diễn đàn kinh tế đến tuần lễ thời trang, giúp gia tộc Ambani mở rộng kết nối với giới tài phiệt và người nổi tiếng toàn cầu.

Anh Akash Ambani là con trai cả của tỷ phú Mukesh Ambani và được xem là một trong những người kế thừa quan trọng nhất của đế chế Reliance Industries. Sinh năm 1991, Akash tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Brown (Mỹ) trước khi trở về Ấn Độ tham gia công việc kinh doanh của gia đình.

Khác với hình ảnh doanh nhân truyền thống gắn liền với dầu khí và công nghiệp nặng của thế hệ cha mình, Akash Ambani đại diện cho hướng chuyển mình công nghệ của gia tộc Ambani.

Anh đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển Reliance Jio, công ty viễn thông từng tạo ra cuộc cạnh tranh lớn tại thị trường Internet Ấn Độ nhờ chiến lược giá rẻ và phủ sóng rộng.

Akash là một trong những nhân vật thúc đẩy chiến lược số hóa của Reliance, tập trung vào dữ liệu, AI, nền tảng trực tuyến và hệ sinh thái công nghệ dành cho hàng trăm triệu người dùng Ấn Độ.

Năm 2022, Akash Ambani chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Reliance Jio Infocomm. Không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực công nghệ, Akash Ambani còn là gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu Ấn Độ.

Đám cưới của anh với vợ là chị Shloka Mehta năm 2019 từng gây chú ý toàn cầu bởi mức độ xa hoa, quy tụ nhiều doanh nhân, chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng.

Chị Isha Ambani là con gái duy nhất của Mukesh Ambani và được xem là một trong những nữ doanh nhân trẻ có ảnh hưởng nhất Ấn Độ hiện nay. Sinh năm 1991, cô từng theo học tại Đại học Yale trước khi hoàn thành chương trình MBA tại Stanford - nơi đào tạo nhiều lãnh đạo công nghệ nổi tiếng thế giới.

Theo Forbes India, Isha Ambani đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng mảng bán lẻ và thương mại điện tử của Reliance Industries. Cô là một trong những người đứng sau sự phát triển của Reliance Retail, hệ sinh thái bán lẻ khổng lồ trải rộng từ thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm đến thương mại trực tuyến.

Không chỉ tham gia điều hành doanh nghiệp, Isha Ambani còn gây chú ý nhờ phong cách thời trang sang trọng và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế cùng giới siêu giàu toàn cầu.

Đám cưới của cô với doanh nhân Anand Piramal năm 2018 từng được truyền thông gọi là một trong những lễ cưới xa hoa nhất Ấn Độ, với sự tham dự của nhiều ngôi sao Bollywood và nhân vật nổi tiếng quốc tế.

Trong khi đó, anh Anant Ambani - con trai út sinh năm 1995 của Mukesh Ambani - là thành viên nhận được sự quan tâm lớn nhất của truyền thông những năm gần đây.

Anant từng gây chú ý với hành trình giảm cân ngoạn mục, sau đó liên tục xuất hiện trong các sự kiện kinh doanh và hoạt động của gia tộc Ambani. Anh hiện tham gia phụ trách mảng năng lượng mới và phát triển bền vững của Reliance Industries - lĩnh vực được xem là trọng tâm tương lai của tập đoàn.

Giới quan sát cho rằng Anant Ambani được gia đình định hướng trở thành gương mặt dẫn dắt chiến lược chuyển đổi xanh của đế chế Reliance, trong bối cảnh Ấn Độ thúc đẩy năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch.

Tên tuổi của Anant Ambani càng phủ sóng toàn cầu sau chuỗi lễ cưới xa hoa với Radhika Merchant. Các sự kiện tiền hôn lễ kéo dài nhiều tháng, có sự xuất hiện của hàng loạt tỷ phú, chính trị gia và nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế như Rihanna hay Justin Bieber.

Chuỗi sự kiện này được xem là minh chứng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của gia tộc Ambani trong giới tinh hoa toàn cầu, vượt xa phạm vi một gia đình kinh doanh truyền thống tại Ấn Độ.

Anant Ambani còn nổi tiếng với sở thích sưu tầm đồng hồ, xe sang và các món đồ xa xỉ đắt đỏ. Anh nhiều lần xuất hiện cùng những mẫu đồng hồ giới hạn từ các thương hiệu cao cấp như Richard Mille hay Patek Philippe, thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu hàng hiệu và giới truyền thông quốc tế.