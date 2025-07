Gia đình nán lại cầu siêu cho người thân vụ lật tàu ở Hạ Long trong mưa bão

Nước mắt ngày bão

Sáng 22/7, trong mưa gió tầm tã do ảnh hưởng của bão số 3, ông Nguyễn Hữu Dũng (sống ở xã Đại Thanh, Hà Nội) - anh trai của nạn nhân N.H.T. trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 - cùng gia đình xuống Bãi Cháy thắp hương cho vợ chồng em trai và 2 cháu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông cho biết, sáng 19/7, vợ chồng em trai và 3 con tham gia chuyến du lịch Hạ Long cùng gia đình đồng nghiệp.

Theo ông, trước khi tàu bị lật úp, em trai đăng đoạn video ghi lại giây phút vui vẻ của các hành khách trên tàu du lịch số hiệu QN-7105.

"Biết có sự việc tàu chìm, gia đình gọi cho T. nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Nhìn thấy hình ảnh cháu P. được cứu sống, cả nhà bàng hoàng", ông Dũng nhớ lại.

Trước khi gặp nạn, anh T. là lái xe buýt, còn vợ là chị N. buôn bán lặt vặt. Nhiều năm qua, chị N. sức khỏe yếu do phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Từ ngày kết hôn, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng có chuyến du lịch cùng nhau.

"Vợ chồng em trai mong muốn chuyến đi là phần thưởng cho P., sau khi cháu đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia. Ai ngờ chuyến đi định mệnh khiến cháu trở thành đứa trẻ mồ côi", ông Dũng nói rồi bật khóc nghẹn ngào.

Tối 19/7, sau chuyến xe từ Hà Nội, ông Dũng có mặt tại nhà tang lễ Hạ Long, không khí tang tóc bao trùm. Hàng trăm người với gương mặt thất thần chờ làm thủ tục nhận dạng thi thể.

Điều khiến ông nhớ nhất là tình cảm ấm áp của bà con Quảng Ninh dành cho gia đình có người thân gặp nạn. Ngoài động viên về tinh thần, những suất cơm nóng hổi, ly nước mát được các tấm lòng hảo tâm chuyển đến, giúp thân nhân vơi bớt nỗi đau đớn tột cùng.

"Thông qua báo Dân trí, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong đó có người thân của tôi. Địa phương đã nỗ lực hết sức, tạo điều kiện để chúng tôi được nhận thi thể đưa về quê nhà lo hậu sự. Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn", ông Dũng xúc động bày tỏ.

Cơn bão ít thiệt hại so với Yagi

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 10h sáng nay 22/7, tại chân cầu Bãi Cháy, trời mưa to và gió mạnh cấp 7-8 theo từng đợt. Một số người dân đánh giá, sức ảnh hưởng của bão Wipha với Bãi Cháy nói riêng và Quảng Ninh nói chung nhẹ hơn so với bão Yagi.

Đi dạo một vòng trên tuyến đường ven biển, ông Vũ Văn Sáng (sống ở Đường Hạ Long) cho biết không nhận thấy thiệt hại đáng kể, ngoại trừ một số cây bị đổ bên đường.

Trong cơn bão Yagi năm 2024, tiệm cơm - phở (nằm đối diện biển) của gia đình ông Sáng bị tốc toàn bộ phần hiên phía trước, biển quảng cáo văng ra xa vài chục mét. Gió của siêu bão càn quét nhiều tiếng đồng hồ khiến phần mái bị bay, trơ trọi 4 bức tường.

"Rút kinh nghiệm từ bão Yagi, năm nay, vợ chồng tôi chằng chống cửa hàng, cất các biển hiệu, dọn dẹp bàn ghế, dùng dây buộc cửa để tránh thiệt hại. Cả đêm tôi mất ngủ, may mắn sáng nay toàn bộ khu vực xung quanh đều bình an vô sự", ông Sáng cho hay.

Tranh thủ lúc mưa tạnh, anh Đỗ Trọng Hoàn (nhân viên bảo vệ kiêm chăm sóc cây xanh tại khách sạn ở Bãi Cháy) dọn dẹp một cố cành cây bị gãy. Suốt cả đêm, nghe tiếng gió rít bên ngoài, người đàn ông không dám ra ngoài.

Theo anh Hoàn, từ sáng 21/7, nhân viên khách sạn đã được huy động để chằng chống, buộc cửa kính và trực phòng chống bão.

"Ngoại trừ một cây bị đổ do lốc lớn chiều 19/7, toàn bộ cây xanh phía trước khách sạn vẫn an toàn. Năm ngoái, sau bão Yagi, cây xanh đổ như ngả rạ, mái tôn, biển quảng cáo bay tứ tung", ông Hoàn nói.

Tại khách sạn ở khu vực Bãi Cháy, gia đình chị Nga (đến từ Hà Nội) ngồi quan sát gió bão qua cửa kính từ tầng 15.

Chị cho biết, kế hoạch du lịch hè của gia đình đã lên từ cách đây 4-5 tháng. Biết có bão nhưng cách đây 2 ngày, vợ chồng chị cùng các con vẫn xuống Hạ Long theo lịch trình.

Nhìn thấy người dân chằng chống nhà cửa kỹ càng, thuê container chắn phía trước cửa hàng, chị Nga bất an vì sợ thảm họa Yagi lặp lại.

"Các con học hành vất vả cả năm, háo hức chờ đợi đến mùa hè để đi du lịch nên hai vợ chồng không muốn thay đổi lịch trình. Đêm qua, cứ 1 tiếng, tôi lại thức dậy, nhìn qua cửa sổ xem tình hình gió bão, may mắn không có cuồng phong", chị Nga cho biết.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 11h, tâm bão Wipha đang đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình với cường độ mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 11h ngày 23/7, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Khu vực chịu ảnh hưởng gồm Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Do ảnh hưởng của cơn bão, ở đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Bãi Cháy có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Quảng Hà có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Tiên Yên có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; trạm Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Phủ Liễn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8…

Bên cạnh đó, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Nước dâng do bão tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 0,6m và tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 0,8m.