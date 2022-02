Fivedays - thiên đường thời trang công sở cho chị em

Fivedays - thiên đường thời trang cho chị em văn phòng

Fivedays theo đuổi sứ mệnh chính là đem lại những sản phẩm thời trang chất lượng cao, đa dạng mẫu mã, phù hợp với các chị em văn phòng. Fivedays định hình phong cách thời trang sang trọng, đẳng cấp, cập nhật xu hướng thời trang mới nhất đến đối tượng khách hàng là chị em văn phòng.

Fivedays - 5 ngày mới mẻ, mỗi ngày 1 phong cách chốn công sở chính là điểm đặc biệt trong các bộ sưu tập của Fivedays. Fivedays đem lại những bô sưu tập 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông,... với nhiều phong cách đa dạng, đem lại sự khác biệt trong nét đẹp cá tính của các quý cô công sở.

Tại sao Fivedays là sự lựa chọn tốt nhất cho phái đẹp?

Fivedays là thiên đường mua sắm của phái đẹp từ chất lượng sản phẩm thời gian cho đến các chính sách bán hàng và giá thành sản phẩm. Thương hiệu Fivedays được các quý cô công sở tin tưởng sử dụng trong nhiều năm qua và đánh giá tốt bởi những lý do sau:

Thiết kế thời trang, chất liệu cao cấp

Với 10 năm kinh nghiệm trong ngành may mặc, Fivedays đã trở thành thương hiệu thời trang cao cấp được nhiều chị em công sở lựa chọn do những thiết kế bắt kịp xu hướng, vừa sang trọng, quyến rũ với chất liệu tốt và giá cả hợp lý. Ngoài sự thanh lịch, quý phái, Fivedays còn luôn cố gắng sáng tạo từng ngày để cho ra mắt những set đồ công sở độc đáo và mới lạ nhất so với các thương hiệu khác trên thị trường.

Nhiều ưu đãi, chính sách hỗ trợ khách hàng

Đến với Fivedays, khách hàng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin, tư vấn về sản phẩm 24/7, bất cứ khi nào. Nhân viên tư vấn sẽ trực liên hệ thường xuyên để tư vấn về các vấn đề như kích cỡ, màu sắc, tư vấn phù hợp,... online nhanh chóng. Đây là điểm được các chị em đánh giá cao về Fivedays.

Fivedays có chính sách ưu đãi cực tốt với các khuyến mãi, voucher mua hàng thường xuyên được tổ chức để tri ân các khách hàng thân thiết và khách hàng mới đến mua sắm các phẩm thời trang

Ngoài ra, Fivedays còn miễn phí vận chuyển hàng hóa với các đơn trên 499k. Khách hàng được thoải mái đổi trả hàng trong vòng 15 ngày ngay tại nhà. Chính sách tốt, tiện lợi khi mua sắm là cơ sở tạo được niềm tin của khách hàng với Fivedays theo thời gian.

Mức giá phù hợp

Fivedays là đơn vị trực tiếp thiết kế và sản xuất nên giá thành sản phẩm luôn tốt nhất phân phúc. Mức giá của Fivedays chỉ nằm từ 200K - 800K giúp phái đẹp có thể dễ dàng tiếp cận và mua sắm nhiều sản phẩm thời trang chất lượng.

Mua sắm trực tuyến tiết kiệm thời gian

Thương hiệu Fivedays phát triển công nghệ mới, hỗ trợ mua sắm trực tuyến nhanh chóng chỉ với click chuột đã có thể mua được những mẫu thời trang ưng ý. Thêm vào đó, Fivedays hỗ trợ khách hàng thanh toán linh hoạt bằng nhiều hình thức như chuyển khoản, ví điện tử sẽ tối ưu thời gian mua hàng cho chị em.

Những mẫu thời trang siêu hot tại Fivedays

Fivedays cung cấp đa dạng các mẫu thời trang, các kiểu dáng phù hợp với nhiều sở thích và phong cách của chị em. Dưới đây là một số mẫu thời trang hot mà chị em có thể tham khảo qua:

- Các mẫu đầm: Đầm dáng A, đầm ren, đầm chéo cổ, đầm body,...

- Chân váy đa dạng chất liệu, mẫu mã: chân váy chữ A, chân váy ren, chân váy đuôi cá,..

- Set vest nữ cao cấp sang trọng,...

Các bộ sưu tập thời trang tại Fivedays đều lấy cảm hứng thiết kế đa dạng phong cách, đến từ những nhà thiết kế tài năng. Chất liệu vải cao cấp tôn lên nét đẹp của dáng thiết kế. Mẫu mã thường xuyên được cập nhật và ra mắt - Fivedays ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường thời trang công sở cao cấp.

Thông tin liên hệ:

Web: https://fivedays.vn

Fanpage: https://fb.com/fivedays.vn

Hotline: 1900 86 68 29